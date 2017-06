Nachhaltigkeit im Alltag Auto? Ach, nöö!

Das achtwöchige Nachhaltigkeitstraining von SPIEGEL WISSEN setzt an Punkten an, mit denen Sie leicht und ohne viel Zeitaufwand Ihren Alltag so verändern können, dass die Umwelt effektiv geschützt wird. Dies ist die sechste Ausgabe.

Das Auto stehen zu lassen, fällt uns schwer. Aber es würde viel bringen, wenn wir ab und zu Rad, Bus oder Bahn fahren würden. In dieser Woche experimentieren wir deshalb ein bisschen mit dem Thema Fortbewegung im Alltag.





Paradies Erde

Wie wir unseren Lebensraum retten





Basis-Übung

Drei Alternativen. Lassen Sie das Auto in dieser Woche an mindestens drei Tagen stehen. Das ist für manche sehr leicht, für andere schwierig (und hat nicht nur mit dem "inneren Schweinehund" zu tun, sondern auch mit den Lebensumständen). Planen Sie nun: Wollen Sie sich lieber mit dem Rad bewegen oder mit Bus und Bahn?

Wenn das entschieden ist, planen Sie, welche drei kleinen Strecken Sie in den nächsten Tagen mit dem Rad zurücklegen können, zum Beispiel zum Sportverein, zum Einkaufen oder zur Arbeit. Und dann tun Sie es tatsächlich. Wenn Sie Bahn oder Bus nehmen wollen, suchen Sie sich im Internet direkt drei Strecken heraus, mit denen Sie bestimmte Wege in der kommenden Woche machen können.

Wichtig: Schauen Sie am Ende der Trainingseinheit noch mal zurück und beantworten Sie sich folgende Fragen: "Hat es Freude gemacht?" und "War es stressiger als Autofahren?" Wenn Sie merken, dass Rad-, Bahn- oder Busfahren Ihnen eigentlich guttut: Verlängern Sie die "Drei-Mal-Auto-stehen-lassen"-Übung bis zum Ende des Trainings.

Wichtig: In vielen Gegenden gibt es keinen zuverlässigen öffentlichen Nahverkehr. Wenn Sie in einer solchen Region wohnen und auch noch Fahrrad-Muffel sind, beschäftigen Sie sich in dieser Woche mit dem Thema Fahrgemeinschaft: Suchen Sie nach zwei Menschen - Arbeitskollegen, Freunde oder Nachbarn -, mit denen Sie gelegentlich oder regelmäßig eine Fahrgemeinschaft bilden könnten. Das können berufliche Fahrten sein, aber auch solche in der Freizeit. Versuchen Sie für den nächsten Monat, drei gemeinsame Fahrten zu realisieren. Es zählt auch, wenn Sie anderen eine Mitfahrgelegenheit anbieten.

Weiterführender Tipp

Ausgleich schaffen. Flugverkehr schadet der Umwelt. Trotzdem wollen wir auch in den Urlaub fliegen oder beruflich das Flugzeug nutzen. Falls Sie in diesem Punkt dennoch etwas in Richtung Nachhaltigkeit verändern wollen, könnten Sie es mit der finanziellen Kompensation Ihrer Emissionen versuchen. Verschiedene Plattformen bieten das an. Hemmschwelle für viele, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sind die Kosten. Doch die sind meist geringer, als man denkt: Für einen Ferienflug von Hamburg nach Mallorca und zurück bezahlt man beispielsweise circa 16 Euro pro Person als Ausgleich für die Umwelt. Gute Anbieter sind Atmosfair (gemeinnützige GmbH) und Myclimate (gemeinnützige Stiftung).

Nutzen

Was bringt es der Umwelt ? Ein Auto, mit dem man im Jahr 12.000 Kilometer fährt, produziert etwa 2000 Kilogramm C02. Die verträgliche Klimabilanz für den Einzelnen pro Jahr liegt bei 2300 Kilogramm. Wenn Sie das Auto häufiger stehenlassen oder mit anderen teilen, betreiben Sie effektiven Klimaschutz.