an einem Donnerstag im Januar stand ich vor dem Berliner Gropius Bau etwa eine Stunde im Schneetreiben. Zusammen mit den Menschen in der Schlange wollte ich mir die vielgelobte Archäologieausstellung "Bewegte Zeiten. Archäologie in Deutschland" ansehen.

Zwischen der Himmelsscheibe von Nebra und dem Berliner Goldhut stauten sich die Massen. Und in der Abteilung Krieg drängten sich die Besucher um ausgefeilte römische Geschütze oder verzierte Schwerter. Doch an einem Ausstellungsstück gingen viele achtlos vorbei. Ein Speer aus dem Fund von Schöningen in Niedersachsen. Mit einem Alter von mindestens 300.000 Jahren gelten die Jagdwaffen aus diesem Arsenal als die ältesten komplett erhaltenen überhaupt. Dabei könnte man die Speere leicht für einen Wanderstock halten.

Einst zogen wohl auch der Neandertaler und seine Vorfahren mit solchen Hölzern durchs steinzeitliche Europa. Und was er mit dem filigranen Stab anrichten konnte, das haben gerade erst britische Forscher gezeigt: Für ein Experiment rekrutierten sie geübte Speerwerfer. Die Leichtathleten sollten die Neandertaler geben und klären, wie genau sich mit den Urzeit-Waffen werfen lässt. Und welche Wucht dabei entfaltet wird.

UCL

Tatsächlich gelang es den Speerwerfern, auf eine Distanz von 20 Metern tödliche Kraft und Präzision zu entwickeln, schreiben die Forscher im Fachmagazin "Scientific Reports". Das mag nach wenig klingen. Aber es wirft ein anderes Licht auf die ganz frühe Waffentechnik. Denn bisher ging die Wissenschaft davon aus, dass sich mit den Fichten- und Kiefernstäben zwar beachtliche Wurfweiten erzielen ließen, aber tödliche Verletzungen an Beutetieren nur aus nächster Nähe. Ein Irrtum. Denn die Handwerker hatten damals schon genau wie bei modernen Wettkampfspeeren heute den Schwerpunkt ins vordere Drittel gelegt. In den aufwendig bearbeiteten Holzstäben steckt weit mehr Technik als angenommen.

Für mich zeigt der Versuch auf sportliche Weise, dass Wissenschaft manchmal gar nicht so praxisfern ist, wie man oft annimmt. Ohnehin wäre man gerade in der frühzeitlichen Waffenkunde um so manche Erkenntnis ärmer, wenn nicht Experimentalarchäologen Beile und Bögen nachgebaut und getestet hätten.

Aber die Studie zeigt noch etwas anderes: Sie lässt den modernen Menschen und den Neandertaler ein weiteres kleines Stück näher zusammenrücken und bestätigt zahlreiche jüngere Forschungsergebnisse. Denn Homo neanderthalensis gilt längst nicht mehr als Steinzeit-Trampel, dem der moderne Mensch weit überlegen war. Unser ausgestorbener Verwandter drückte sich womöglich schon künstlerisch aus. Und vielleicht hat er sogar schon Blumen zu Ehren von Verstorbenen niedergelegt. In jedem Fall war er kein keulenschwingender Simplicissimus wie lange vermutet.

Deshalb würde ich mir wünschen, dass ihn Illustratoren zukünftig auf den typischen Symbolbildern etwas cleverer aussehen lassen.

Noch ein Tipp: Der Speer aus der Berliner Schau liegt nun wieder im Museum in Schöningen - zusammen mit den anderen Wurfhölzern aus dem Fund. Das Haus in der niedersächsischen Provinz kämpft seit Jahren mit geringen Besucherzahlen. Darüber schreibt mein Kollege Guido Kleinhubbert im neuen SPIEGEL.

Herzlich

Ihr Jörg Römer

