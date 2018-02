Experteninterview "Die Höhlenkunst der Neandertaler hat größere Bedeutung"

Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie Physiker Hoffmann vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie

Er galt lange als tumber Geselle. Nun wird er zum Künstler geadelt: der Neandertaler.

Forscher um den Physiker Dirk Hoffmann, 48, vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig haben zusammen mit Kollegen aus Spanien, Portugal und Großbritannien die Höhlenmalereien in drei spanischen Höhlen neu datiert. Tausende von Jahren älter als bislang angenommen ist demnach die Höhlenkunst. Damit steht fest, dass sie von Neandertalern ohne den Einfluss oder die Hilfe des modernen Menschen geschaffen wurde. Das robuste Kraftpaket, einst nach der Entdeckung des namengebenden Fossils im Jahr 1856 umgehend in die Doofi-Ecke gestellt, erweist sich damit einmal mehr als weit schlauer als lange angenommen. Neandertaler dachten wie wir. Als Künstler standen sie dem Homo sapiens damals in Nichts nach.

SPIEGEL: Die älteste bekannte Höhlenkunst ist von Neandertalern gemalt worden, nicht vom modernen Menschen. Sind wir rückständige Kunstbanausen?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.