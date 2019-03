Die "Grande America" liegt in etwa 4600 Metern Tiefe - und hatte 2200 Tonnen Treibstoff an Bord. Und zumindest ein Teil davon macht den französischen Behörden nach wie vor große Sorgen. Nach dem Untergang des Frachters in der Biskaya sind Frankreichs Küsten zwar vorerst von einer Ölpest verschont geblieben. Aufgrund der aktuellen Umweltbedingungen sei die Küste in der kommenden Woche nicht betroffen, teilte die zuständige Seepräfektur am Sonntagabend mit - das Risiko einer langfristigen Küstenverschmutzung bleibe aber bestehen.

In Frankreich denkt man an frühere Katastrophen. Der Schiffbruch der "Erika" hatte im Dezember 1999 im Ärmelkanal eine riesige Ölkatastrophe ausgelöst. Lange Zeit davor war bereits der Tanker "Amoco Cadiz" im März 1978 in der Bretagne auf Grund gelaufen. Experten sagen aber, diese Unglücke seien nicht mit dem Untergang der "Grande America" vergleichbar, da damals viel mehr Öl ausgelaufen sei. Zum Vergleich: Die "Erika" hatte etwa 17.000 ihrer 30.800 Tonnen Tankladung verloren, aus der "Amoco Cadiz" strömten gar 223.000 Tonnen Öl ins Meer.

Bei der "Grande America" geht es nun um deutlich kleinere Mengen. Doch der Kampf gegen das Öl ist dennoch nicht leicht. Man versuche, die im Meer treibenden Ölteppiche weiter einzudämmen, so die Präfektur. Die See sei rau, aber die Arbeit werde fortgesetzt. In französischen Medienberichten ist von einer Wellenhöhe von vier bis fünf Metern die Rede.

Derzeit sind mehrere Schiffe vor Ort, die eine Ausbreitung des Öls verhindern sollen. Das soll offenbar vor allem mit schwimmenden Barrieren passieren. Bilder der französischen Behörden zeigen, wie diese an Bord eines der beteiligten Schiffe für den Einsatz vorbereitet werden. Die schwere See dürfte das Ausbringen jedoch nicht einfach machen. Ein zusätzliches Schiff aus Spanien, die "Alonso de Chaves" soll ab Montag zur Unterstützung im Einsatz sein. Für Dienstag werde besseres Wetter erwartet - dann könne man auch wirksamer gegen die Verschmutzung vorgehen, so die Behörden.

Klar ist, dass das Öl aus den Treibstofftanks der am vergangenen Dienstag gesunkenen "Grande America" stammt. Spezialisten hatten Proben entnommen. "Die Ergebnisse bestätigten, dass die auf See beobachtete Verschmutzung tatsächlich auf schweres Heizöl aus der 'Grande America' zurückzuführen ist", teilte die Seepräfektur mit.

AFP Brennender Grimaldi-Lines-Frachter

Die "Grande America", die neben Containern auch mehr als 2000 Fahrzeuge an Bord hatte, war nach tagelangem Brand gut 300 Kilometer von der Küste entfernt gesunken. Das unter italienischer Flagge fahrende Schiff hatte auch Gefahrgut an Bord. Nach dem Untergang trieben Container im Meer.

Verschmutzter Strand sorgte für Unruhe

Zunächst hatte die Seepräfektur zwei kilometerlange Ölteppiche ausgemacht. Am Freitag entdeckten die Spezialkräfte schließlich eine dritte Verschmutzung an der Stelle, wo das Schiff gesunken war. Man untersuche diesen dritten Ölteppich nun ebenfalls, sagte Stéphane Doll, Leiter der auf Wasserverschmutzung spezialisierten Einrichtung Cedre. In den kommenden Tagen werde man mehr darüber wissen - entnommene Proben sollten ausgewertet werden.

Der neue Teppich könnte nach Angaben der Präfektur ein Hinweis darauf sein, dass aus dem Wrack noch immer Schweröl freigesetzt wird. Die französische Westküste mit langen Stränden und dem Weinbaugebiet von Bordeaux zieht im Sommer viele Touristen und Surfer an. Besonders gefährdet ist das Gebiet um die Flussmündung der Gironde.

Gironde : l’eau marron vue à Hourtin n’est pas forcément issue de la pollution du Grande America https://t.co/ZxUOAxDK9V pic.twitter.com/OsKVFL4tsP — Sud Ouest (@sudouest) 16. März 2019

Am Samstag sorgten Fotos von einem verschmutzten Strand in der Nähe der Flussmündung für Unruhe. Zahlreiche französische Medien berichteten daraufhin, dass es sich bei dem braunen Schlick im Küstenort Hourtin wahrscheinlich um die ersten Ausläufer der Ölteppiche handele.

Am Sonntag gab die zuständige Präfektur aber Entwarnung: Erste Untersuchungen hätten gezeigt, dass in Hourtin "organische Abfälle" angespült worden seien. Die Überwachung dauere aber an.