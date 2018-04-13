Panini-Album WM 2018 Sammler klagen über Glitzi-Mangel

Für Sammler hat die Fußball-WM bereits begonnen: Sie füllen ihr Panini-Album. Doch einer Millionen-Stichprobe zufolge sind die Sticker auffällig ungleich verteilt. Hersteller Panini bestreitet dies.

Panini-Album 2018: Knappe Glitzis Fotos
Panini
© Christian O. Bruch/ laif

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Das Sammeln von Fußballbildern wird immer teurer. Kostete ein Tütchen mit fünf Stickern einst nur 60 oder 70 Cent, verlangt Hersteller Panini beim WM-Album 2018 nun 90 Cent.

Womöglich verteuert sich das Füllen des Albums jedoch zusätzlich, weil die Aufkleber nicht gleichverteilt in den Tütchen stecken. Denn eine Analyse der Online-Tauschbörse stickermanager.com hat ergeben, dass 50 der 682 Motive nur etwa halb so häufig sind wie alle übrigen.

Bei den unterdurchschnittlich vertretenen Aufklebern handle es sich um sogenannte Glitzis, erklärt Stefan Kuhn, Gründer der Tauschbörse. Als Glitzis werden Aufkleber bezeichnet, die auch Silberfolie enthalten.

"Abweichung extrem"

Kuhn betreibt die Plattform stickermanager.com seit 2006. Registrierte User tippen alle in ihrem Besitz befindlichen Sticker ein - ein Algorithmus fahndet dann nach Partnern, mit denen man auf einen Rutsch zehn, zwanzig oder mehr Aufkleber tauschen kann - in der Regel per Post.

Weil Tausende Sammler die Plattform nutzen, sind für das WM-Album 2018 schon fast 1,2 Millionen Sticker in der Datenbank verzeichnet. Eine robuste Stichprobe, über die sonst kaum jemand verfügt.

"In diesem Jahr ist die Abweichung extrem", meint Kuhn. Die 50 Glitzi-Sticker seien deutlich unterrepräsentiert. "Ich beobachte die Verteilungen der Sticker bei jedem großen Turnier", sagt Kuhn. "So etwas gab es in den vergangenen Jahren nicht."

Team Island am häufigsten

Die 50 silberfarbenen Aufkleber sind den Daten zufolge im Schnitt nur 900 mal je Motiv vertreten, alle anderen Sticker kommen auf Stückzahlen von etwa 1700 - siehe folgende Grafik.

SPIEGEL ONLINE

Es gibt übrigens auch noch einige Ausreißer nach oben: Acht Sticker mit Teamfotos, darunter Polen, Mexiko und Belgien, tauchen mehr als 3000 mal auf. Am häufigsten ist Islands Mannschaft mit 3400 Stück. Folgende Tabelle enthält die vollständigen Daten (Stand 11. April 2018).

Panini Sticker WM 2018

Bezeichnung Sektion Typ Anzahl Sticker
Kolumbien - Emblem (Glitzer) Kolumbien Glitzer 847
Argentinien (Glitzer) FIFA World Cup Legends Glitzer 852
Australien - Emblem (Glitzer) Australien Glitzer 875
Serbien - Emblem (Glitzer) Serbien Glitzer 876
Deutschland - Emblem (Glitzer) Deutschland Glitzer 882
Peru - Emblem (Glitzer) Peru Glitzer 884
Marokko - Emblem (Glitzer) Marokko Glitzer 885
Schweiz - Emblem (Glitzer) Schweiz Glitzer 888
Schweden - Emblem (Glitzer) Schweden Glitzer 888
Frankreich (Glitzer) FIFA World Cup Legends Glitzer 892
Senegal - Emblem (Glitzer) Senegal Glitzer 893
England (Glitzer) FIFA World Cup Legends Glitzer 893
Saudi-Arabien - Emblem (Glitzer) Saudi-Arabien Glitzer 896
Uruguay - Emblem (Glitzer) Uruguay Glitzer 897
Tunesien - Emblem (Glitzer) Tunesien Glitzer 897
Brasilien (Glitzer) FIFA World Cup Legends Glitzer 897
Deutschland (Glitzer) FIFA World Cup Legends Glitzer 898
Mexico - Emblem (Glitzer) Mexico Glitzer 899
Mirolsav Klose (Glitzer) FIFA World Cup Legends Glitzer 899
Ägypten - Emblem (Glitzer) Ägypten Glitzer 901
Kroatien - Emblem (Glitzer) Kroatien Glitzer 901
Uruguay (Glitzer) FIFA World Cup Legends Glitzer 903
Südkorea - Emblem (Glitzer) Südkorea Glitzer 907
Costa Rica - Emblem (Glitzer) Costa Rica Glitzer 909
2018 World Cup Grafik (2) (Glitzer) Intro Glitzer 910
Russland - Emblem (Glitzer) Russland Glitzer 910
Brasilien - Emblem (Glitzer) Brasilien Glitzer 910
Panama - Emblem (Glitzer) Panama Glitzer 915
Spanien (Glitzer) FIFA World Cup Legends Glitzer 915
Belgien - Emblem (Glitzer) Belgien Glitzer 916
FIFA Logo (Glitzer) Intro Glitzer 923
FIFA World Cup Trophy (Glitzer) Intro Glitzer 923
Portugal - Emblem (Glitzer) Portugal Glitzer 927
Italien (Glitzer) FIFA World Cup Legends Glitzer 928
England - Emblem (Glitzer) England Glitzer 930
Argentinien - Emblem (Glitzer) Argentinien Glitzer 931
2018 World Cup Grafik (1) (Glitzer) Intro Glitzer 933
Frankreich - Emblem (Glitzer) Frankreich Glitzer 938
Dänemark - Emblem (Glitzer) Dänemark Glitzer 940
Japan - Emblem (Glitzer) Japan Glitzer 940
2018 World Cup Logo (1) (Glitzer) Intro Glitzer 942
Spanien - Emblem (Glitzer) Spanien Glitzer 944
Nigeria - Emblem (Glitzer) Nigeria Glitzer 946
Pelé (Glitzer) FIFA World Cup Legends Glitzer 948
Iran - Emblem (Glitzer) Iran Glitzer 950
Island - Emblem (Glitzer) Island Glitzer 954
Panini Logo (Glitzer) Intro Glitzer 956
2018 World Cup Logo (2) (Glitzer) Intro Glitzer 961
Polen - Emblem (Glitzer) Polen Glitzer 962
Offizieller Ball (Glitzer) Intro Glitzer 1098
Nam Taehee Südkorea Normal 1581
Kim Seunggyu Südkorea Normal 1587
Mohammed Al-Beraik Saudi-Arabien Normal 1594
Blaise Matuidi Frankreich Normal 1600
Edwin Cardona Kolumbien Normal 1601
Ryan Bertrand England Normal 1603
Mathias Jørgensen Dänemark Normal 1606
Lasse Schöne Dänemark Normal 1613
Lucas Biglia Argentinien Normal 1615
David Ospina Kolumbien Normal 1615
Dmitri Kombarov Russland Normal 1616
Ángel Di María Argentinien Normal 1620
Blerim Demaili Schweiz Normal 1621
Armando Cooper Panama Normal 1623
Ivan Rakitić Kroatien Normal 1625
Motaz Hawsawi Saudi-Arabien Normal 1626
Ryan McGowan Australien Normal 1627
Odion Ighalo Nigeria Normal 1627
Volgogarad Poster der Spielorte Normal 1628
Ramiro Funes Mori Argentinien Normal 1628
Kendall Waston Costa Rica Normal 1628
Adolfo Machado Panama Normal 1628
Ikechukwu Ezenwa Nigeria Normal 1629
Dmitry Poloz Russland Normal 1631
Ahmed Elmohamady Ägypten Normal 1631
Kylian Mbappé Frankreich Normal 1631
Sami Khedira Deutschland Normal 1631
Marko Rog Kroatien Normal 1632
Ekaterinburg Poster der Spielorte Normal 1633
William Kvist Dänemark Normal 1633
Karol Linetty Polen Normal 1633
Ilya Kutepov Russland Normal 1634
Paolo Hurtado Peru Normal 1634
Adam Lallana England Normal 1635
James Rodríguez Kolumbien Normal 1636
Pejman Montazeri Iran Normal 1637
Milos Degenek Australien Normal 1637
Gabriel Jesus Brasilien Normal 1637
Emil Forsberg Schweden Normal 1638
Ari Skúlason Island Normal 1639
Carlos Salcedo Mexico Normal 1639
Krzysztof Mączyński Polen Normal 1639
Kazan Poster der Spielorte Normal 1641
Samara Poster der Spielorte Normal 1641
Diego Rolán Uruguay Normal 1641
Youssef Aït Bennasser Marokko Normal 1641
Nicklas Bendtner Dänemark Normal 1641
Saint Petersburg Stadium Stadien Normal 1642
Anthony Martial Frankreich Normal 1642
Joe Hart England Normal 1642
Luis Advíncula Peru Normal 1643
Haris Seferović Schweiz Normal 1643
Kári Árnason Island Normal 1644
Sebastian Larsson Schweden Normal 1644
Eden Hazard Belgien Normal 1644
Jakub Błaszczykowski Polen Normal 1644
Gelson Martins Portugal Normal 1645
Tomi Juric Australien Normal 1645
Paolo Guerrero Peru Normal 1645
Dänemark - Team Dänemark Normal 1645
Danijel Subaić Kroatien Normal 1645
Alireza Beiranvand Iran Normal 1646
Mikel Agu Nigeria Normal 1646
Joel Campbell Costa Rica Normal 1646
Luka Milivojević Serbien Normal 1646
Juan Guillermo Cuadrado Kolumbien Normal 1646
Cristhian Stuani Uruguay Normal 1647
João Moutinho Portugal Normal 1647
Luis Suárez Uruguay Normal 1648
Álvaro González Uruguay Normal 1649
Gustav Svensson Schweden Normal 1649
Luis Ovalle Panama Normal 1649
Mesut Özil Deutschland Normal 1650
Riza Durmisi Dänemark Normal 1651
Dejan Lovren Kroatien Normal 1651
Ghailene Chaalali Tunesien Normal 1651
Wilfred Ndidi Nigeria Normal 1652
Isaac Kiese Thelin Schweden Normal 1652
Gōtoku Sakai Japan Normal 1652
Aldo Corzo Peru Normal 1653
Hakim Ziyech Marokko Normal 1654
Moussa Konaté Senegal Normal 1654
Mohamed Abdel Shafy Ägypten Normal 1655
Robert Lewandowski Polen Normal 1655
Abdallah El Said Ägypten Normal 1656
Lionel Messi Argentinien Normal 1656
Arkadiusz Milik Polen Normal 1656
Radamel Falcao Garcia Kolumbien Normal 1656
Arnór Ingvi Traustason Island Normal 1657
Jamie Vardy England Normal 1657
Danny Rose England Normal 1658
Jalal Hosseini Iran Normal 1659
Ashkan Dejagah Iran Normal 1659
Thomas Lemar Frankreich Normal 1659
Thiago Silva Brasilien Normal 1659
Jonathan dos Santos Mexico Normal 1659
Edison Flores Peru Normal 1660
Aleksandar Mitrović Serbien Normal 1660
Marouane Fellaini Belgien Normal 1660
Fidel Escobar Panama Normal 1660
Wahbi Khazri Tunesien Normal 1660
Samara Arena Stadien Normal 1661
Ali Maâloul Tunesien Normal 1661
Shinji Kagawa Japan Normal 1661
Christian Cueva Peru Normal 1662
Yannick Carrasco Belgien Normal 1662
Leon Goretzka Deutschland Normal 1663
Robin Olsen Schweden Normal 1664
Eric Davis Panama Normal 1664
Cheikh Ndoye Senegal Normal 1664
Nizhny Novgorod Poster der Spielorte Normal 1665
Mário Fernandes Russland Normal 1665
Johan Djourou Schweiz Normal 1665
Ola Toivonen Schweden Normal 1665
Yoann Touzghar Tunesien Normal 1665
Moscow (1) Poster der Spielorte Normal 1666
Sergio Busquets Spanien Normal 1666
Raúl Jiménez Mexico Normal 1666
John Stones England Normal 1666
Carlos Sánchez Uruguay Normal 1667
Pedro Gallese Peru Normal 1667
Elderson Echiéjilé Nigeria Normal 1667
Anice Badri Tunesien Normal 1667
Leon Balogun Nigeria Normal 1669
Naïm Sliti Tunesien Normal 1669
Marcus Rashford England Normal 1669
Alan Dzagoev Russland Normal 1670
Diego Costa Spanien Normal 1670
Nikola Kalinić Kroatien Normal 1670
Deutschland - Team Deutschland Normal 1670
Román Torres Panama Normal 1670
Harry Kane England Normal 1670
Ali Gabr Ägypten Normal 1671
Mordovia Arena Stadien Normal 1672
Nabil Dirar Marokko Normal 1672
Aleksandar Prijović Serbien Normal 1672
Kyle Walker England Normal 1672
Edinson Cavani Uruguay Normal 1673
Marco Ureña Costa Rica Normal 1673
Yūya Kubo Japan Normal 1673
William Carvalho Portugal Normal 1674
Kwon Changhoon Südkorea Normal 1674
Jordan Henderson England Normal 1674
Johan Venegas Costa Rica Normal 1675
Adem Ljajić Serbien Normal 1675
Alex Iwobi Nigeria Normal 1676
José Calderón Panama Normal 1676
Frank Fabra Kolumbien Normal 1676
Etebo Oghenekaro Nigeria Normal 1677
Matija Nastasić Serbien Normal 1677
Emré Can Deutschland Normal 1677
Schweden - Team Schweden Normal 1677
Trézéguet Ägypten Normal 1678
Victor Moses Nigeria Normal 1678
Nikola Maksimović Serbien Normal 1678
Michy Batshuayi Belgien Normal 1678
Tarek Hamed Ägypten Normal 1679
Paulinho Brasilien Normal 1680
Alex Oxlade-Chamberlain England Normal 1680
Hotaru Yamaguchi Japan Normal 1680
Genki Haraguchi Japan Normal 1680
Thiago Spanien Normal 1681
Pape Alioune N'Diaye Senegal Normal 1681
Spartak Stadium Stadien Normal 1682
Volgograd Arena Stadien Normal 1682
Ousmane Dembélé Frankreich Normal 1682
Giovani dos Santos Mexico Normal 1682
Maciej Rybus Polen Normal 1682
Nizhny Novgorod Stadium Stadien Normal 1683
Rostov-On-Don Poster der Spielorte Normal 1683
Peter Ankersen Dänemark Normal 1683
Sergio Agüero Argentinien Normal 1683
Roberto Firmino Brasilien Normal 1684
Sadio Mané Senegal Normal 1684
Miguel Araujo Peru Normal 1685
Ahmed Musa Nigeria Normal 1685
Alisson Brasilien Normal 1685
Yūya Ōsako Japan Normal 1685
Denis Glushakov Russland Normal 1686
Rachid Alioui Marokko Normal 1686
Jón Dadi Bödvarsson Island Normal 1686
Toby Alderweireld Belgien Normal 1686
Saint Petersburg Poster der Spielorte Normal 1687
Ramadan Sobhi Ägypten Normal 1687
Breel Embolo Schweiz Normal 1687
Dele Alli England Normal 1687
Ramy Rabia Ägypten Normal 1688
André Silva Portugal Normal 1689
Rúrik Gislason Island Normal 1689
Ivan Periić Kroatien Normal 1689
M'Baye Niang Senegal Normal 1689
Taisir Al-Jassim Saudi-Arabien Normal 1690
Hamza Mendyl Marokko Normal 1690
Omid Ebrahimi Iran Normal 1690
Hordur Magnússon Island Normal 1690
Neymar Jr Brasilien Normal 1690
Daler Kuzyayev Russland Normal 1691
Nicolás Otamendi Argentinien Normal 1691
Édgar Bárcenas Panama Normal 1692
Fouad Chafik Marokko Normal 1693
Morteza Pouraliganji Iran Normal 1693
Admir Mehmedi Schweiz Normal 1693
Mijat Gaćinović Serbien Normal 1693
Gabriel Gómez Panama Normal 1693
Achraf Hakimi Marokko Normal 1694
Aaron Mooy Australien Normal 1694
Jens Stryger Larsen Dänemark Normal 1694
Mateo Kovačić Kroatien Normal 1694
Thomas Müller Deutschland Normal 1695
Jordan Pickford England Normal 1695
João Mário Portugal Normal 1697
Saeid Ezatolahi Iran Normal 1697
Aleksandr Golovin Russland Normal 1698
Nasser Al-Shamrani Saudi-Arabien Normal 1698
Kasper Schmeichel Dänemark Normal 1698
Philippe Coutinho Brasilien Normal 1698
Ji Dongwon Südkorea Normal 1698
Koke Spanien Normal 1699
Renato Augusto Brasilien Normal 1699
Jago Vuković Serbien Normal 1699
Ekaterinburg Arena Stadien Normal 1700
Nawaf Al-Abed Saudi-Arabien Normal 1700
Adrien Rabiot Frankreich Normal 1700
Sergej Milinković-Savić Serbien Normal 1700
Sverrir Ingason Island Normal 1701
Eren Derdiyok Schweiz Normal 1701
Kamil Glik Polen Normal 1701
Ismaïla Sarr Senegal Normal 1701
Alfred Finnbogason Island Normal 1702
Lee Jaesung Südkorea Normal 1702
Kalidou Koulibaly Senegal Normal 1702
Fisht Stadium Stadien Normal 1703
Sochi Poster der Spielorte Normal 1703
Bryan Oviedo Costa Rica Normal 1703
Amr Gamal Ägypten Normal 1704
Christian Eriksen Dänemark Normal 1704
Milan Badelj Kroatien Normal 1704
Filipe Luís Brasilien Normal 1704
Makoto Hasebe Japan Normal 1704
Rostov Arena Stadien Normal 1705
Cristian Rodríguez Uruguay Normal 1705
Aziz Bouhaddouz Marokko Normal 1705
Lucas Digne Frankreich Normal 1705
Jérôme Boateng Deutschland Normal 1705
Raheem Sterling England Normal 1705
Kaliningrad Poster der Spielorte Normal 1706
Birkir Bjarnason Island Normal 1706
Willian Brasilien Normal 1706
Rodney Wallace Costa Rica Normal 1706
Teófilo Gutiérrez Kolumbien Normal 1706
Milad Mohammadi Iran Normal 1707
Radja Nainggolan Belgien Normal 1707
England - Team England Normal 1707
André Gomes Portugal Normal 1708
Johann Gudmundsson Island Normal 1708
Marquinhos Brasilien Normal 1708
Francisco Calvo Costa Rica Normal 1708
Yerry Mina Kolumbien Normal 1708
Medhi Benatia Marokko Normal 1709
Ola Aina Nigeria Normal 1709
Johnny Acosta Costa Rica Normal 1709
Nicolás Lodeiro Uruguay Normal 1710
Renato Tapia Peru Normal 1710
Federico Fazio Argentinien Normal 1710
Oussama Haddadi Tunesien Normal 1710
Giovanni Moreno Kolumbien Normal 1710
Kazan Arena Stadien Normal 1711
Frankreich - Team Frankreich Normal 1711
Nemanja Gudelj Serbien Normal 1711
Hugo Ayala Mexico Normal 1711
Kamil Grosicki Polen Normal 1711
Nacho Monreal Spanien Normal 1712
Paul Pogba Frankreich Normal 1712
Miguel Trauco Peru Normal 1712
Cristian Gamboa Costa Rica Normal 1712
Rónald Matarrita Costa Rica Normal 1712
Toni Kroos Deutschland Normal 1712
Felipe Baloy Panama Normal 1712
Salem Al-Dosari Saudi-Arabien Normal 1713
Andrej Kramarić Kroatien Normal 1713
Nemanja Matić Serbien Normal 1713
Saransk Poster der Spielorte Normal 1714
Abdullah Al-Mayouf Saudi-Arabien Normal 1714
Aleksandr Erokhin Russland Normal 1715
Aleksandr Kokorin Russland Normal 1715
Hugo Lloris Frankreich Normal 1715
Masato Morishige Japan Normal 1715
Luzhniki Stadium Stadien Normal 1716
Khalid Boutaïb Marokko Normal 1716
John Obi Mikel Nigeria Normal 1716
Son Heungmin Südkorea Normal 1716
Fahad Al-Muwallad Saudi-Arabien Normal 1717
Manuel Neuer Deutschland Normal 1717
Mansour Al-Harbi Saudi-Arabien Normal 1718
Trent Sainsbury Australien Normal 1718
Michael Lang Schweiz Normal 1718
Blas Pérez Panama Normal 1718
Daniel Carvajal Spanien Normal 1719
Ramin Rezaeian Iran Normal 1719
Jordi Alba Spanien Normal 1720
Mario Paalić Kroatien Normal 1720
Douglas Costa Brasilien Normal 1720
Eric Dier England Normal 1720
Eliseu Portugal Normal 1721
Mathew Ryan Australien Normal 1721
Yassine Meriah Tunesien Normal 1721
Fakhreddine Ben Youssef Tunesien Normal 1721
Mohamed Salah Ägypten Normal 1722
Mark Milligan Australien Normal 1722
Giuliano Brasilien Normal 1722
Julian Brandt Deutschland Normal 1722
Aleksandar Kolarov Serbien Normal 1723
Mario Götze Deutschland Normal 1723
Andrés Iniesta Spanien Normal 1724
Raphaël Varane Frankreich Normal 1724
Randall Azofeifa Costa Rica Normal 1724
Youssef Msakni Tunesien Normal 1724
Mauro Icardi Argentinien Normal 1725
Emil Hallfredsson Island Normal 1725
Filip Kostić Serbien Normal 1725
Oribe Peralta Mexico Normal 1725
Lamine Gassama Senegal Normal 1725
Yimmi Chará Kolumbien Normal 1725
Fernandinho Brasilien Normal 1726
Antoine Griezmann Frankreich Normal 1727
Bailey Wright Australien Normal 1727
Héctor Moreno Mexico Normal 1727
John Guidetti Schweden Normal 1727
Thomas Meunier Belgien Normal 1728
Mame Diouf Senegal Normal 1728
Yasser Al-Shahrani Saudi-Arabien Normal 1729
Mohamed Elneny Ägypten Normal 1729
Giancarlo González Costa Rica Normal 1729
Südkorea - Team Südkorea Normal 1729
Saliou Ciss Senegal Normal 1729
Bruno Alves Portugal Normal 1730
Vitolo Spanien Normal 1730
Vouria Ghafouri Iran Normal 1730
Moses Simon Nigeria Normal 1730
Spanien - Team Spanien Normal 1731
Laurent Koscielny Frankreich Normal 1731
Mile Jedinak Australien Normal 1731
Koo Jacheol Südkorea Normal 1731
Kim Shinwook Südkorea Normal 1731
Mousa Dembélé Belgien Normal 1731
Phil Jones England Normal 1731
Romain Saïss Marokko Normal 1732
Carlos Vela Mexico Normal 1732
Marcus Berg Schweden Normal 1732
Mehdi Taremi Iran Normal 1733
Tim Cahill Australien Normal 1733
Duan Tadić Serbien Normal 1733
Alberto Quintero Panama Normal 1733
Aleksandr Samedov Russland Normal 1734
Carlos Cáceda Peru Normal 1734
Ahmed Akaïchi Tunesien Normal 1734
Gary Cahill England Normal 1734
Kaliningrad Stadium Stadien Normal 1735
Sergio Ramos Spanien Normal 1735
Yussuf Poulsen Dänemark Normal 1735
Moscow (2) Poster der Spielorte Normal 1736
Tom Rogic Australien Normal 1736
Dani Alves Brasilien Normal 1736
Emil Krafth Schweden Normal 1736
Ehsan Hajsafi Iran Normal 1737
Aziz Behich Australien Normal 1737
Abdiel Arroyo Panama Normal 1737
Mathías Corujo Uruguay Normal 1738
André Carrillo Peru Normal 1738
Jannik Vestergaard Dänemark Normal 1738
Marcelo Brozović Kroatien Normal 1738
Thomas Vermaelen Belgien Normal 1738
Abdullah Al-Zori Saudi-Arabien Normal 1739
Japan - Team Japan Normal 1739
José Fonte Portugal Normal 1740
Kelechi Iheanacho Nigeria Normal 1740
Vincent Kompany Belgien Normal 1740
Abel Aguilar Kolumbien Normal 1740
Cristiano Ronaldo Portugal Normal 1741
Jesús Gallardo Mexico Normal 1741
Javier Aquino Mexico Normal 1741
David Silva Spanien Normal 1742
Vahid Amiri Iran Normal 1742
Gonzalo Higuaín Argentinien Normal 1742
Vladimir Stojković Serbien Normal 1742
Luis Tejada Panama Normal 1742
Fayçal Fajr Marokko Normal 1743
Schweiz - Team Schweiz Normal 1744
Nacer Chadli Belgien Normal 1744
Tunesien - Team Tunesien Normal 1744
Maxi Pereira Uruguay Normal 1745
Javier Hernández Mexico Normal 1745
Michał Pazdan Polen Normal 1745
Martin Olsson Schweden Normal 1746
Kim Jinsu Südkorea Normal 1746
Jesse Lingard England Normal 1746
Miranda Brasilien Normal 1747
Layvin Kurzawa Frankreich Normal 1748
N'Golo Kanté Frankreich Normal 1748
Steven Zuber Schweiz Normal 1748
Antonio Rüdiger Deutschland Normal 1748
Alberto Rodríguez Peru Normal 1749
Shehu Abdullahi Nigeria Normal 1749
Manuel Akanji Schweiz Normal 1749
Han Kookyoung Südkorea Normal 1749
Saúl Ñíguez Spanien Normal 1750
Casemiro Brasilien Normal 1750
Gastón Silva Uruguay Normal 1751
Enzo Pérez Argentinien Normal 1751
Artur Jędrzejczyk Polen Normal 1751
Igor Smolnikov Russland Normal 1752
Mahmoud Kahraba Ägypten Normal 1752
Reza Ghoochannejhad Iran Normal 1752
Josip Pivarić Kroatien Normal 1752
Costa Rica - Team Costa Rica Normal 1752
Salif Sané Senegal Normal 1752
Marokko - Team Marokko Normal 1753
Olivier Giroud Frankreich Normal 1753
Vedran Ćorluka Kroatien Normal 1753
Jesús Corona Mexico Normal 1753
Xherdan Shaqiri Schweiz Normal 1754
Ricardo Quaresma Portugal Normal 1755
Jaime Penedo Panama Normal 1755
Ferjani Sassi Tunesien Normal 1755
Branislav Ivanović Serbien Normal 1756
Duko Toić Serbien Normal 1756
Gabriel Torres Panama Normal 1756
Marcelo Brasilien Normal 1757
Lee Chungyong Südkorea Normal 1757
Davinson Sánchez Kolumbien Normal 1757
David Guzmán Costa Rica Normal 1758
Ivan Strinić Kroatien Normal 1759
Jan Vertonghen Belgien Normal 1759
Hiroshi Kiyotake Japan Normal 1759
Christian Ramos Peru Normal 1760
Yann Sommer Schweiz Normal 1760
Julian Draxler Deutschland Normal 1760
Ludwig Augustinsson Schweden Normal 1760
Ricardo Rodríguez Schweiz Normal 1762
Andreas Granqvist Schweden Normal 1762
Jimmy Durmaz Schweden Normal 1762
Aníbal Godoy Panama Normal 1762
Australien - Team Australien Normal 1763
Russland - Team Russland Normal 1764
Omar Gaber Ägypten Normal 1764
Argentinien - Team Argentinien Normal 1764
Ahmed Hassan Ägypten Normal 1765
Youssef En-Nesyri Marokko Normal 1765
Sergio Romero Argentinien Normal 1765
Diego Reyes Mexico Normal 1765
Mohamed Amine Ben Amor Tunesien Normal 1765
ime Vrsaljko Kroatien Normal 1766
Thiago Cionek Polen Normal 1766
Shinji Okazaki Japan Normal 1766
Éver Banega Argentinien Normal 1767
Bernardo Silva Portugal Normal 1768
Cristián Zapata Kolumbien Normal 1769
Tomoaki Makino Japan Normal 1769
Karim Ansarifard Iran Normal 1770
Andreas Cornelius Dänemark Normal 1770
Axel Witsel Belgien Normal 1771
Pontus Jansson Schweden Normal 1772
Ägypten - Team Ägypten Normal 1773
Essam El Hadary Ägypten Normal 1773
Sebastián Coates Uruguay Normal 1773
Danilo Pereira Portugal Normal 1773
Marcos Rojo Argentinien Normal 1773
Ragnar Sigurðsson Island Normal 1773
Sebastian Rudy Deutschland Normal 1773
Michael Murillo Panama Normal 1774
Portugal - Team Portugal Normal 1775
Nacho Spanien Normal 1775
Mbark Boussoufa Marokko Normal 1775
Andy Polo Peru Normal 1775
Gélson Fernandes Schweiz Normal 1775
Kwak Taehwi Südkorea Normal 1776
Moussa Wagué Senegal Normal 1776
Carlos Bacca Kolumbien Normal 1777
Ogenyi Onazi Nigeria Normal 1778
Viktor Claesson Schweden Normal 1778
Hiroki Sakai Japan Normal 1778
Yuri Zhirkov Russland Normal 1779
Salman Al-Faraj Saudi-Arabien Normal 1779
Aymen Abdennour Tunesien Normal 1779
Santiago Arias Kolumbien Normal 1779
Wílmar Barrios Kolumbien Normal 1779
Munir Mohamedi Marokko Normal 1780
Karim El Ahmadi Marokko Normal 1780
Wojciech Szczęsny Polen Normal 1780
Łukasz Piszczek Polen Normal 1780
Carlos Sánchez Kolumbien Normal 1780
Abdulmalek Al-Khaibri Saudi-Arabien Normal 1782
Martín Cáceres Uruguay Normal 1782
Keisuke Honda Japan Normal 1782
Massimo Luongo Australien Normal 1783
Gabriel Mercado Argentinien Normal 1783
Kara Mbodji Senegal Normal 1783
Fedor Kudryashov Russland Normal 1784
Marco Asensio Spanien Normal 1784
Valon Behrami Schweiz Normal 1784
Shūsaku Nishikawa Japan Normal 1784
Saudi-Arabien - Team Saudi-Arabien Normal 1786
Mikael Lustig Schweden Normal 1786
Domagoj Vida Kroatien Normal 1787
Guillermo Ochoa Mexico Normal 1787
Fernando Muslera Uruguay Normal 1788
Andreas Bjelland Dänemark Normal 1788
Senegal - Team Senegal Normal 1788
Eiji Kawashima Japan Normal 1788
Pepe Portugal Normal 1790
Taha Yassine Khenissi Tunesien Normal 1790
Marcos Acuña Argentinien Normal 1791
Diego Godín Uruguay Normal 1792
Hannes Halldórsson Island Normal 1792
Fabian Schär Schweiz Normal 1792
Antonio Rukavina Serbien Normal 1792
Egidio Arévalo Ríos Uruguay Normal 1793
Nani Portugal Normal 1793
Ki Sungyueng Südkorea Normal 1793
James Troisi Australien Normal 1794
Jefferson Farfán Peru Normal 1794
Aymen Mathlouthi Tunesien Normal 1794
Hamdi Nagguez Tunesien Normal 1794
Vidar Örn Kjartansson Island Normal 1795
Idrissa Gueye Senegal Normal 1795
Saman Ghoddos Iran Normal 1797
Brasilien - Team Brasilien Normal 1797
Moussa Sow Senegal Normal 1797
Jackson Irvine Australien Normal 1798
Andreas Christensen Dänemark Normal 1798
Maya Yoshida Japan Normal 1798
Raul Ruidíaz Peru Normal 1799
Jang Hyunsoo Südkorea Normal 1799
Łukasz Teodorczyk Polen Normal 1799
Celso Borges Costa Rica Normal 1800
Piotr Zieliński Polen Normal 1800
Salman Al-Moasher Saudi-Arabien Normal 1801
Yahya Al-Shehri Saudi-Arabien Normal 1801
Dries Mertens Belgien Normal 1801
Duván Zapata Kolumbien Normal 1801
Mohammad Al-Sahlawi Saudi-Arabien Normal 1804
Alireza Jahanbakhsh Iran Normal 1804
Cédric Portugal Normal 1805
Eduardo Salvio Argentinien Normal 1805
Kim Younggwon Südkorea Normal 1806
Cheikhou Kouyaté Senegal Normal 1807
Panama - Team Panama Normal 1809
Peru - Team Peru Normal 1813
Yoshimar Yotún Peru Normal 1813
Kenneth Omeruo Nigeria Normal 1815
Hong Jeongho Südkorea Normal 1815
Omar Hawsawi Saudi-Arabien Normal 1816
Sardar Azmoun Iran Normal 1816
Alexandre Lacazette Frankreich Normal 1816
Raphaël Guerreiro Portugal Normal 1817
Djibril Sidibé Frankreich Normal 1818
Łukasz Fabiański Polen Normal 1818
Ahmed Hegazi Ägypten Normal 1819
Ahmed Abdelmonem Fathy Ägypten Normal 1822
Iran - Team Iran Normal 1823
Kroatien - Team Kroatien Normal 1823
Victor Nilsson Lindelöf Schweden Normal 1823
Jung Wooyoung Südkorea Normal 1827
Jonas Hector Deutschland Normal 1831
William Troost-Ekong Nigeria Normal 1832
Bartosz Bereszyński Polen Normal 1832
Birkir Sævarsson Island Normal 1833
Keylor Navas Costa Rica Normal 1834
Syam Ben Youssef Tunesien Normal 1834
Osama Hawsawi Saudi-Arabien Normal 1838
Yūto Nagatomo Japan Normal 1838
Javier Mascherano Argentinien Normal 1840
Grzegorz Krychowiak Polen Normal 1841
Paulo Dybala Argentinien Normal 1842
Joshua Kimmich Deutschland Normal 1847
Saad El-Din Samir Ägypten Normal 1848
Isco Spanien Normal 1849
Björn Sigurdarson Island Normal 1850
Miguel Layún Mexico Normal 1851
Matías Vecino Uruguay Normal 1856
Samuel Umtiti Frankreich Normal 1857
Nicolai Jørgensen Dänemark Normal 1860
Pione Sisto Dänemark Normal 1863
Nordin Amrabat Marokko Normal 1865
Héctor Herrera Mexico Normal 1874
Andrés Guardado Mexico Normal 1875
José Giménez Uruguay Normal 1879
Khadim N'Diaye Senegal Normal 1884
Aleksei Miranchuk Russland Normal 1894
Christian Bolaños Costa Rica Normal 1902
Timo Werner Deutschland Normal 1905
Kevin De Bruyne Belgien Normal 1905
Bryan Ruiz Costa Rica Normal 1911
Denis Zakaria Schweiz Normal 1915
Mathew Leckie Australien Normal 1916
Hirving Lozano Mexico Normal 1916
Mitchell Langerak Australien Normal 1919
Gylfi Sigurdsson Island Normal 1926
Mario Mandukić Kroatien Normal 1928
Hwang Heechan Südkorea Normal 1929
Michael Umaña Costa Rica Normal 1932
Youri Tielemans Belgien Normal 1935
Younès Belhanda Marokko Normal 1936
Robbie Kruse Australien Normal 1938
Fedor Smolov Russland Normal 1943
Aron Gunnarsson Island Normal 1943
Rui Patrício Portugal Normal 1947
Simon Kjær Dänemark Normal 1956
Viktor Vasin Russland Normal 1966
Thibaut Courtois Belgien Normal 1983
Gerard Piqué Spanien Normal 1990
Granit Xhaka Schweiz Normal 2004
Igor Akinfeev Russland Normal 2010
Romelu Lukaku Belgien Normal 2010
Keita Baldé Senegal Normal 2012
Mats Hummels Deutschland Normal 2013
Stephan Lichtsteiner Schweiz Normal 2038
Takashi Usami Japan Normal 2056
Albin Ekdal Schweden Normal 2078
Leroy Sané Deutschland Normal 2082
Álvaro Morata Spanien Normal 2089
Thomas Delaney Dänemark Normal 2123
David de Gea Spanien Normal 2124
Luka Modrić Kroatien Normal 2156
Kolumbien - Team Kolumbien Normal 3180
Serbien - Team Serbien Normal 3256
Polen - Team Polen Normal 3263
Uruguay - Team Uruguay Normal 3264
Nigeria - Team Nigeria Normal 3270
Mexico - Team Mexico Normal 3281
Belgien - Team Belgien Normal 3291
Island - Team Island Normal 3400

Quelle: stickermanager.com

Betroffen sind offenbar nur die Sammelalben in Deutschland und Österreich. "In der Schweiz, wo die Aufkleber etwas anders gestaltet sind, gibt es keine Ungleichverteilung", berichtet Kuhn. Dort seien alle Sticker etwa gleich häufig, egal ob Glitzi oder nicht, genau wie man es auch erwarten würde.

Bei den in Deutschland und Österreich unterrepräsentierten Silber-Stickern handelt es sich um die 32 Embleme der teilnehmenden Teams und 18 weitere Sticker, die beispielsweise den offiziellen Spielball zeigen und Fußballlegenden wie Pelé oder Klose.

Nur 18 statt 37 Glitzis

Auch im Internet wird die Ungleichverteilung bereits diskutiert: "Ich habe jetzt 26 Tüten auf", schreibt ein Sammler auf der Facebookseite von Panini. Unter den mehr als 100 Aufklebern sei "bisher noch kein einziger Glitzersticker". Der Betreiber der Seite sammelbild.info berichtet, er habe unter 500 Aufklebern nur 18 Glitzis gehabt. Das sei "nur die Hälfte einer fairen Verteilung", es hätten eigentlich 37 sein müssen.

Was könnte hinter der Ungleichverteilung stecken? Hat Panini die Sticker nicht gut genug gemischt, so dass seit Verkaufsbeginn am 27. März 2018 erst einmal zu wenige Glitzis verkauft wurden? Gab es bei der Glitzi-Produktion Probleme? Stecken die fehlenden Sticker dann in den Tütchen, die ab Mai verkauft werden?

Bei Panini kann man sich die auffälligen Abweichungen nicht erklären. "Alle Sticker werden gleich oft produziert", sagt Geschäftsführer Hermann Paul. Das gelte für die 50 Glitzersticker ebenso wie für die 632 klassischen Papiersticker. "Auch das dreimalige Mischen im Produktionsprozess sorgt dafür, dass die fünf Sticker dem jeweiligen Päckchen gleichverteilt zusortiert werden." Diese Pakete gingen dann mit dieser Gleichverteilung in die Geschäfte.

Lukrative Verknappung

Manche Sammler vermuten, dass Panini einzelne Sticker ganz gezielt häufiger und andere dafür seltener in die Tütchen steckt. Der Hersteller könnte so den Absatz seiner Sticker erhöhen, argwöhnen sie. Und nur so seien die vielen doppelten oder mehrfachen Motive zu erklären.

Dass man als Sammler viele Sticker doppelt hat, ist aus mathematischer Sicht allerdings kaum verwunderlich. Wer zum Beispiel bereits 90 Prozent aller Aufkleber besitzt, wird beim Kauf neuer Sticker nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent welche finden, die ihm noch fehlen. Oder anders formuliert: Neun von zehn gekauften Stickern sind dann doppelte oder mehrfache. Dahinter steckt keine Ungleichverteilung, sondern eine einfache Formel der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Die auffällig seltenen Silbersticker bei der Kollektion 2018 sind nicht die erste Ungleichverteilung, mit der Panini auffällt. Beim Album zur WM 2014 waren 200 Aufkleber deutlich häufiger vertreten als die 440 übrigen Sticker, ergaben damals die Daten von stickermanager.com.

DER SPIEGEL/ DFB/ FIFA/ Getty Images

Für die Häufung der 200 Sticker gab es aber eine naheliegende Erklärung: Sie wurden gemeinsam auf einen großen Druckbogen gedruckt, bevor dieser zerschnitten und die Sticker in Tütchen verpackt wurden. Offensichtlich gelangten die Aufkleber dieses Druckbogens damals deutlich häufiger in Umlauf. Panini erklärte die Häufung der 200 Aufkleber übrigens mit dem Zufall.

2014 auffällig oft vertreten: Die 200 Sticker dieses Druckbogens
Panini

2014 auffällig oft vertreten: Die 200 Sticker dieses Druckbogens

Allen Sammlern der Sticker zur WM 2018, denen Silbersticker fehlen, gibt Stefan Kuhn folgenden Tipp: "Bestellen Sie fehlende Glitzis über das jedem Heft beiliegende Formular direkt bei Panini." Jeder Sammler könne bis zu 50 Einzelaufkleber per Post ordern. "Bei allen anderen Aufklebern wird man sicher auf Tauschbörsen fündig."

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