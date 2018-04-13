Panini-Album WM 2018 Sammler klagen über Glitzi-Mangel
Für Sammler hat die Fußball-WM bereits begonnen: Sie füllen ihr Panini-Album. Doch einer Millionen-Stichprobe zufolge sind die Sticker auffällig ungleich verteilt. Hersteller Panini bestreitet dies.
Das Sammeln von Fußballbildern wird immer teurer. Kostete ein Tütchen mit fünf Stickern einst nur 60 oder 70 Cent, verlangt Hersteller Panini beim WM-Album 2018 nun 90 Cent.
Womöglich verteuert sich das Füllen des Albums jedoch zusätzlich, weil die Aufkleber nicht gleichverteilt in den Tütchen stecken. Denn eine Analyse der Online-Tauschbörse stickermanager.com hat ergeben, dass 50 der 682 Motive nur etwa halb so häufig sind wie alle übrigen.
Bei den unterdurchschnittlich vertretenen Aufklebern handle es sich um sogenannte Glitzis, erklärt Stefan Kuhn, Gründer der Tauschbörse. Als Glitzis werden Aufkleber bezeichnet, die auch Silberfolie enthalten.
"Abweichung extrem"
Kuhn betreibt die Plattform stickermanager.com seit 2006. Registrierte User tippen alle in ihrem Besitz befindlichen Sticker ein - ein Algorithmus fahndet dann nach Partnern, mit denen man auf einen Rutsch zehn, zwanzig oder mehr Aufkleber tauschen kann - in der Regel per Post.
Weil Tausende Sammler die Plattform nutzen, sind für das WM-Album 2018 schon fast 1,2 Millionen Sticker in der Datenbank verzeichnet. Eine robuste Stichprobe, über die sonst kaum jemand verfügt.
"In diesem Jahr ist die Abweichung extrem", meint Kuhn. Die 50 Glitzi-Sticker seien deutlich unterrepräsentiert. "Ich beobachte die Verteilungen der Sticker bei jedem großen Turnier", sagt Kuhn. "So etwas gab es in den vergangenen Jahren nicht."
Team Island am häufigsten
Die 50 silberfarbenen Aufkleber sind den Daten zufolge im Schnitt nur 900 mal je Motiv vertreten, alle anderen Sticker kommen auf Stückzahlen von etwa 1700 - siehe folgende Grafik.
Es gibt übrigens auch noch einige Ausreißer nach oben: Acht Sticker mit Teamfotos, darunter Polen, Mexiko und Belgien, tauchen mehr als 3000 mal auf. Am häufigsten ist Islands Mannschaft mit 3400 Stück. Folgende Tabelle enthält die vollständigen Daten (Stand 11. April 2018).
Panini Sticker WM 2018
|Bezeichnung
|Sektion
|Typ
|Anzahl Sticker
|Kolumbien - Emblem (Glitzer)
|Kolumbien
|Glitzer
|847
|Argentinien (Glitzer)
|FIFA World Cup Legends
|Glitzer
|852
|Australien - Emblem (Glitzer)
|Australien
|Glitzer
|875
|Serbien - Emblem (Glitzer)
|Serbien
|Glitzer
|876
|Deutschland - Emblem (Glitzer)
|Deutschland
|Glitzer
|882
|Peru - Emblem (Glitzer)
|Peru
|Glitzer
|884
|Marokko - Emblem (Glitzer)
|Marokko
|Glitzer
|885
|Schweiz - Emblem (Glitzer)
|Schweiz
|Glitzer
|888
|Schweden - Emblem (Glitzer)
|Schweden
|Glitzer
|888
|Frankreich (Glitzer)
|FIFA World Cup Legends
|Glitzer
|892
|Senegal - Emblem (Glitzer)
|Senegal
|Glitzer
|893
|England (Glitzer)
|FIFA World Cup Legends
|Glitzer
|893
|Saudi-Arabien - Emblem (Glitzer)
|Saudi-Arabien
|Glitzer
|896
|Uruguay - Emblem (Glitzer)
|Uruguay
|Glitzer
|897
|Tunesien - Emblem (Glitzer)
|Tunesien
|Glitzer
|897
|Brasilien (Glitzer)
|FIFA World Cup Legends
|Glitzer
|897
|Deutschland (Glitzer)
|FIFA World Cup Legends
|Glitzer
|898
|Mexico - Emblem (Glitzer)
|Mexico
|Glitzer
|899
|Mirolsav Klose (Glitzer)
|FIFA World Cup Legends
|Glitzer
|899
|Ägypten - Emblem (Glitzer)
|Ägypten
|Glitzer
|901
|Kroatien - Emblem (Glitzer)
|Kroatien
|Glitzer
|901
|Uruguay (Glitzer)
|FIFA World Cup Legends
|Glitzer
|903
|Südkorea - Emblem (Glitzer)
|Südkorea
|Glitzer
|907
|Costa Rica - Emblem (Glitzer)
|Costa Rica
|Glitzer
|909
|2018 World Cup Grafik (2) (Glitzer)
|Intro
|Glitzer
|910
|Russland - Emblem (Glitzer)
|Russland
|Glitzer
|910
|Brasilien - Emblem (Glitzer)
|Brasilien
|Glitzer
|910
|Panama - Emblem (Glitzer)
|Panama
|Glitzer
|915
|Spanien (Glitzer)
|FIFA World Cup Legends
|Glitzer
|915
|Belgien - Emblem (Glitzer)
|Belgien
|Glitzer
|916
|FIFA Logo (Glitzer)
|Intro
|Glitzer
|923
|FIFA World Cup Trophy (Glitzer)
|Intro
|Glitzer
|923
|Portugal - Emblem (Glitzer)
|Portugal
|Glitzer
|927
|Italien (Glitzer)
|FIFA World Cup Legends
|Glitzer
|928
|England - Emblem (Glitzer)
|England
|Glitzer
|930
|Argentinien - Emblem (Glitzer)
|Argentinien
|Glitzer
|931
|2018 World Cup Grafik (1) (Glitzer)
|Intro
|Glitzer
|933
|Frankreich - Emblem (Glitzer)
|Frankreich
|Glitzer
|938
|Dänemark - Emblem (Glitzer)
|Dänemark
|Glitzer
|940
|Japan - Emblem (Glitzer)
|Japan
|Glitzer
|940
|2018 World Cup Logo (1) (Glitzer)
|Intro
|Glitzer
|942
|Spanien - Emblem (Glitzer)
|Spanien
|Glitzer
|944
|Nigeria - Emblem (Glitzer)
|Nigeria
|Glitzer
|946
|Pelé (Glitzer)
|FIFA World Cup Legends
|Glitzer
|948
|Iran - Emblem (Glitzer)
|Iran
|Glitzer
|950
|Island - Emblem (Glitzer)
|Island
|Glitzer
|954
|Panini Logo (Glitzer)
|Intro
|Glitzer
|956
|2018 World Cup Logo (2) (Glitzer)
|Intro
|Glitzer
|961
|Polen - Emblem (Glitzer)
|Polen
|Glitzer
|962
|Offizieller Ball (Glitzer)
|Intro
|Glitzer
|1098
|Nam Taehee
|Südkorea
|Normal
|1581
|Kim Seunggyu
|Südkorea
|Normal
|1587
|Mohammed Al-Beraik
|Saudi-Arabien
|Normal
|1594
|Blaise Matuidi
|Frankreich
|Normal
|1600
|Edwin Cardona
|Kolumbien
|Normal
|1601
|Ryan Bertrand
|England
|Normal
|1603
|Mathias Jørgensen
|Dänemark
|Normal
|1606
|Lasse Schöne
|Dänemark
|Normal
|1613
|Lucas Biglia
|Argentinien
|Normal
|1615
|David Ospina
|Kolumbien
|Normal
|1615
|Dmitri Kombarov
|Russland
|Normal
|1616
|Ángel Di María
|Argentinien
|Normal
|1620
|Blerim Demaili
|Schweiz
|Normal
|1621
|Armando Cooper
|Panama
|Normal
|1623
|Ivan Rakitić
|Kroatien
|Normal
|1625
|Motaz Hawsawi
|Saudi-Arabien
|Normal
|1626
|Ryan McGowan
|Australien
|Normal
|1627
|Odion Ighalo
|Nigeria
|Normal
|1627
|Volgogarad
|Poster der Spielorte
|Normal
|1628
|Ramiro Funes Mori
|Argentinien
|Normal
|1628
|Kendall Waston
|Costa Rica
|Normal
|1628
|Adolfo Machado
|Panama
|Normal
|1628
|Ikechukwu Ezenwa
|Nigeria
|Normal
|1629
|Dmitry Poloz
|Russland
|Normal
|1631
|Ahmed Elmohamady
|Ägypten
|Normal
|1631
|Kylian Mbappé
|Frankreich
|Normal
|1631
|Sami Khedira
|Deutschland
|Normal
|1631
|Marko Rog
|Kroatien
|Normal
|1632
|Ekaterinburg
|Poster der Spielorte
|Normal
|1633
|William Kvist
|Dänemark
|Normal
|1633
|Karol Linetty
|Polen
|Normal
|1633
|Ilya Kutepov
|Russland
|Normal
|1634
|Paolo Hurtado
|Peru
|Normal
|1634
|Adam Lallana
|England
|Normal
|1635
|James Rodríguez
|Kolumbien
|Normal
|1636
|Pejman Montazeri
|Iran
|Normal
|1637
|Milos Degenek
|Australien
|Normal
|1637
|Gabriel Jesus
|Brasilien
|Normal
|1637
|Emil Forsberg
|Schweden
|Normal
|1638
|Ari Skúlason
|Island
|Normal
|1639
|Carlos Salcedo
|Mexico
|Normal
|1639
|Krzysztof Mączyński
|Polen
|Normal
|1639
|Kazan
|Poster der Spielorte
|Normal
|1641
|Samara
|Poster der Spielorte
|Normal
|1641
|Diego Rolán
|Uruguay
|Normal
|1641
|Youssef Aït Bennasser
|Marokko
|Normal
|1641
|Nicklas Bendtner
|Dänemark
|Normal
|1641
|Saint Petersburg Stadium
|Stadien
|Normal
|1642
|Anthony Martial
|Frankreich
|Normal
|1642
|Joe Hart
|England
|Normal
|1642
|Luis Advíncula
|Peru
|Normal
|1643
|Haris Seferović
|Schweiz
|Normal
|1643
|Kári Árnason
|Island
|Normal
|1644
|Sebastian Larsson
|Schweden
|Normal
|1644
|Eden Hazard
|Belgien
|Normal
|1644
|Jakub Błaszczykowski
|Polen
|Normal
|1644
|Gelson Martins
|Portugal
|Normal
|1645
|Tomi Juric
|Australien
|Normal
|1645
|Paolo Guerrero
|Peru
|Normal
|1645
|Dänemark - Team
|Dänemark
|Normal
|1645
|Danijel Subaić
|Kroatien
|Normal
|1645
|Alireza Beiranvand
|Iran
|Normal
|1646
|Mikel Agu
|Nigeria
|Normal
|1646
|Joel Campbell
|Costa Rica
|Normal
|1646
|Luka Milivojević
|Serbien
|Normal
|1646
|Juan Guillermo Cuadrado
|Kolumbien
|Normal
|1646
|Cristhian Stuani
|Uruguay
|Normal
|1647
|João Moutinho
|Portugal
|Normal
|1647
|Luis Suárez
|Uruguay
|Normal
|1648
|Álvaro González
|Uruguay
|Normal
|1649
|Gustav Svensson
|Schweden
|Normal
|1649
|Luis Ovalle
|Panama
|Normal
|1649
|Mesut Özil
|Deutschland
|Normal
|1650
|Riza Durmisi
|Dänemark
|Normal
|1651
|Dejan Lovren
|Kroatien
|Normal
|1651
|Ghailene Chaalali
|Tunesien
|Normal
|1651
|Wilfred Ndidi
|Nigeria
|Normal
|1652
|Isaac Kiese Thelin
|Schweden
|Normal
|1652
|Gōtoku Sakai
|Japan
|Normal
|1652
|Aldo Corzo
|Peru
|Normal
|1653
|Hakim Ziyech
|Marokko
|Normal
|1654
|Moussa Konaté
|Senegal
|Normal
|1654
|Mohamed Abdel Shafy
|Ägypten
|Normal
|1655
|Robert Lewandowski
|Polen
|Normal
|1655
|Abdallah El Said
|Ägypten
|Normal
|1656
|Lionel Messi
|Argentinien
|Normal
|1656
|Arkadiusz Milik
|Polen
|Normal
|1656
|Radamel Falcao Garcia
|Kolumbien
|Normal
|1656
|Arnór Ingvi Traustason
|Island
|Normal
|1657
|Jamie Vardy
|England
|Normal
|1657
|Danny Rose
|England
|Normal
|1658
|Jalal Hosseini
|Iran
|Normal
|1659
|Ashkan Dejagah
|Iran
|Normal
|1659
|Thomas Lemar
|Frankreich
|Normal
|1659
|Thiago Silva
|Brasilien
|Normal
|1659
|Jonathan dos Santos
|Mexico
|Normal
|1659
|Edison Flores
|Peru
|Normal
|1660
|Aleksandar Mitrović
|Serbien
|Normal
|1660
|Marouane Fellaini
|Belgien
|Normal
|1660
|Fidel Escobar
|Panama
|Normal
|1660
|Wahbi Khazri
|Tunesien
|Normal
|1660
|Samara Arena
|Stadien
|Normal
|1661
|Ali Maâloul
|Tunesien
|Normal
|1661
|Shinji Kagawa
|Japan
|Normal
|1661
|Christian Cueva
|Peru
|Normal
|1662
|Yannick Carrasco
|Belgien
|Normal
|1662
|Leon Goretzka
|Deutschland
|Normal
|1663
|Robin Olsen
|Schweden
|Normal
|1664
|Eric Davis
|Panama
|Normal
|1664
|Cheikh Ndoye
|Senegal
|Normal
|1664
|Nizhny Novgorod
|Poster der Spielorte
|Normal
|1665
|Mário Fernandes
|Russland
|Normal
|1665
|Johan Djourou
|Schweiz
|Normal
|1665
|Ola Toivonen
|Schweden
|Normal
|1665
|Yoann Touzghar
|Tunesien
|Normal
|1665
|Moscow (1)
|Poster der Spielorte
|Normal
|1666
|Sergio Busquets
|Spanien
|Normal
|1666
|Raúl Jiménez
|Mexico
|Normal
|1666
|John Stones
|England
|Normal
|1666
|Carlos Sánchez
|Uruguay
|Normal
|1667
|Pedro Gallese
|Peru
|Normal
|1667
|Elderson Echiéjilé
|Nigeria
|Normal
|1667
|Anice Badri
|Tunesien
|Normal
|1667
|Leon Balogun
|Nigeria
|Normal
|1669
|Naïm Sliti
|Tunesien
|Normal
|1669
|Marcus Rashford
|England
|Normal
|1669
|Alan Dzagoev
|Russland
|Normal
|1670
|Diego Costa
|Spanien
|Normal
|1670
|Nikola Kalinić
|Kroatien
|Normal
|1670
|Deutschland - Team
|Deutschland
|Normal
|1670
|Román Torres
|Panama
|Normal
|1670
|Harry Kane
|England
|Normal
|1670
|Ali Gabr
|Ägypten
|Normal
|1671
|Mordovia Arena
|Stadien
|Normal
|1672
|Nabil Dirar
|Marokko
|Normal
|1672
|Aleksandar Prijović
|Serbien
|Normal
|1672
|Kyle Walker
|England
|Normal
|1672
|Edinson Cavani
|Uruguay
|Normal
|1673
|Marco Ureña
|Costa Rica
|Normal
|1673
|Yūya Kubo
|Japan
|Normal
|1673
|William Carvalho
|Portugal
|Normal
|1674
|Kwon Changhoon
|Südkorea
|Normal
|1674
|Jordan Henderson
|England
|Normal
|1674
|Johan Venegas
|Costa Rica
|Normal
|1675
|Adem Ljajić
|Serbien
|Normal
|1675
|Alex Iwobi
|Nigeria
|Normal
|1676
|José Calderón
|Panama
|Normal
|1676
|Frank Fabra
|Kolumbien
|Normal
|1676
|Etebo Oghenekaro
|Nigeria
|Normal
|1677
|Matija Nastasić
|Serbien
|Normal
|1677
|Emré Can
|Deutschland
|Normal
|1677
|Schweden - Team
|Schweden
|Normal
|1677
|Trézéguet
|Ägypten
|Normal
|1678
|Victor Moses
|Nigeria
|Normal
|1678
|Nikola Maksimović
|Serbien
|Normal
|1678
|Michy Batshuayi
|Belgien
|Normal
|1678
|Tarek Hamed
|Ägypten
|Normal
|1679
|Paulinho
|Brasilien
|Normal
|1680
|Alex Oxlade-Chamberlain
|England
|Normal
|1680
|Hotaru Yamaguchi
|Japan
|Normal
|1680
|Genki Haraguchi
|Japan
|Normal
|1680
|Thiago
|Spanien
|Normal
|1681
|Pape Alioune N'Diaye
|Senegal
|Normal
|1681
|Spartak Stadium
|Stadien
|Normal
|1682
|Volgograd Arena
|Stadien
|Normal
|1682
|Ousmane Dembélé
|Frankreich
|Normal
|1682
|Giovani dos Santos
|Mexico
|Normal
|1682
|Maciej Rybus
|Polen
|Normal
|1682
|Nizhny Novgorod Stadium
|Stadien
|Normal
|1683
|Rostov-On-Don
|Poster der Spielorte
|Normal
|1683
|Peter Ankersen
|Dänemark
|Normal
|1683
|Sergio Agüero
|Argentinien
|Normal
|1683
|Roberto Firmino
|Brasilien
|Normal
|1684
|Sadio Mané
|Senegal
|Normal
|1684
|Miguel Araujo
|Peru
|Normal
|1685
|Ahmed Musa
|Nigeria
|Normal
|1685
|Alisson
|Brasilien
|Normal
|1685
|Yūya Ōsako
|Japan
|Normal
|1685
|Denis Glushakov
|Russland
|Normal
|1686
|Rachid Alioui
|Marokko
|Normal
|1686
|Jón Dadi Bödvarsson
|Island
|Normal
|1686
|Toby Alderweireld
|Belgien
|Normal
|1686
|Saint Petersburg
|Poster der Spielorte
|Normal
|1687
|Ramadan Sobhi
|Ägypten
|Normal
|1687
|Breel Embolo
|Schweiz
|Normal
|1687
|Dele Alli
|England
|Normal
|1687
|Ramy Rabia
|Ägypten
|Normal
|1688
|André Silva
|Portugal
|Normal
|1689
|Rúrik Gislason
|Island
|Normal
|1689
|Ivan Periić
|Kroatien
|Normal
|1689
|M'Baye Niang
|Senegal
|Normal
|1689
|Taisir Al-Jassim
|Saudi-Arabien
|Normal
|1690
|Hamza Mendyl
|Marokko
|Normal
|1690
|Omid Ebrahimi
|Iran
|Normal
|1690
|Hordur Magnússon
|Island
|Normal
|1690
|Neymar Jr
|Brasilien
|Normal
|1690
|Daler Kuzyayev
|Russland
|Normal
|1691
|Nicolás Otamendi
|Argentinien
|Normal
|1691
|Édgar Bárcenas
|Panama
|Normal
|1692
|Fouad Chafik
|Marokko
|Normal
|1693
|Morteza Pouraliganji
|Iran
|Normal
|1693
|Admir Mehmedi
|Schweiz
|Normal
|1693
|Mijat Gaćinović
|Serbien
|Normal
|1693
|Gabriel Gómez
|Panama
|Normal
|1693
|Achraf Hakimi
|Marokko
|Normal
|1694
|Aaron Mooy
|Australien
|Normal
|1694
|Jens Stryger Larsen
|Dänemark
|Normal
|1694
|Mateo Kovačić
|Kroatien
|Normal
|1694
|Thomas Müller
|Deutschland
|Normal
|1695
|Jordan Pickford
|England
|Normal
|1695
|João Mário
|Portugal
|Normal
|1697
|Saeid Ezatolahi
|Iran
|Normal
|1697
|Aleksandr Golovin
|Russland
|Normal
|1698
|Nasser Al-Shamrani
|Saudi-Arabien
|Normal
|1698
|Kasper Schmeichel
|Dänemark
|Normal
|1698
|Philippe Coutinho
|Brasilien
|Normal
|1698
|Ji Dongwon
|Südkorea
|Normal
|1698
|Koke
|Spanien
|Normal
|1699
|Renato Augusto
|Brasilien
|Normal
|1699
|Jago Vuković
|Serbien
|Normal
|1699
|Ekaterinburg Arena
|Stadien
|Normal
|1700
|Nawaf Al-Abed
|Saudi-Arabien
|Normal
|1700
|Adrien Rabiot
|Frankreich
|Normal
|1700
|Sergej Milinković-Savić
|Serbien
|Normal
|1700
|Sverrir Ingason
|Island
|Normal
|1701
|Eren Derdiyok
|Schweiz
|Normal
|1701
|Kamil Glik
|Polen
|Normal
|1701
|Ismaïla Sarr
|Senegal
|Normal
|1701
|Alfred Finnbogason
|Island
|Normal
|1702
|Lee Jaesung
|Südkorea
|Normal
|1702
|Kalidou Koulibaly
|Senegal
|Normal
|1702
|Fisht Stadium
|Stadien
|Normal
|1703
|Sochi
|Poster der Spielorte
|Normal
|1703
|Bryan Oviedo
|Costa Rica
|Normal
|1703
|Amr Gamal
|Ägypten
|Normal
|1704
|Christian Eriksen
|Dänemark
|Normal
|1704
|Milan Badelj
|Kroatien
|Normal
|1704
|Filipe Luís
|Brasilien
|Normal
|1704
|Makoto Hasebe
|Japan
|Normal
|1704
|Rostov Arena
|Stadien
|Normal
|1705
|Cristian Rodríguez
|Uruguay
|Normal
|1705
|Aziz Bouhaddouz
|Marokko
|Normal
|1705
|Lucas Digne
|Frankreich
|Normal
|1705
|Jérôme Boateng
|Deutschland
|Normal
|1705
|Raheem Sterling
|England
|Normal
|1705
|Kaliningrad
|Poster der Spielorte
|Normal
|1706
|Birkir Bjarnason
|Island
|Normal
|1706
|Willian
|Brasilien
|Normal
|1706
|Rodney Wallace
|Costa Rica
|Normal
|1706
|Teófilo Gutiérrez
|Kolumbien
|Normal
|1706
|Milad Mohammadi
|Iran
|Normal
|1707
|Radja Nainggolan
|Belgien
|Normal
|1707
|England - Team
|England
|Normal
|1707
|André Gomes
|Portugal
|Normal
|1708
|Johann Gudmundsson
|Island
|Normal
|1708
|Marquinhos
|Brasilien
|Normal
|1708
|Francisco Calvo
|Costa Rica
|Normal
|1708
|Yerry Mina
|Kolumbien
|Normal
|1708
|Medhi Benatia
|Marokko
|Normal
|1709
|Ola Aina
|Nigeria
|Normal
|1709
|Johnny Acosta
|Costa Rica
|Normal
|1709
|Nicolás Lodeiro
|Uruguay
|Normal
|1710
|Renato Tapia
|Peru
|Normal
|1710
|Federico Fazio
|Argentinien
|Normal
|1710
|Oussama Haddadi
|Tunesien
|Normal
|1710
|Giovanni Moreno
|Kolumbien
|Normal
|1710
|Kazan Arena
|Stadien
|Normal
|1711
|Frankreich - Team
|Frankreich
|Normal
|1711
|Nemanja Gudelj
|Serbien
|Normal
|1711
|Hugo Ayala
|Mexico
|Normal
|1711
|Kamil Grosicki
|Polen
|Normal
|1711
|Nacho Monreal
|Spanien
|Normal
|1712
|Paul Pogba
|Frankreich
|Normal
|1712
|Miguel Trauco
|Peru
|Normal
|1712
|Cristian Gamboa
|Costa Rica
|Normal
|1712
|Rónald Matarrita
|Costa Rica
|Normal
|1712
|Toni Kroos
|Deutschland
|Normal
|1712
|Felipe Baloy
|Panama
|Normal
|1712
|Salem Al-Dosari
|Saudi-Arabien
|Normal
|1713
|Andrej Kramarić
|Kroatien
|Normal
|1713
|Nemanja Matić
|Serbien
|Normal
|1713
|Saransk
|Poster der Spielorte
|Normal
|1714
|Abdullah Al-Mayouf
|Saudi-Arabien
|Normal
|1714
|Aleksandr Erokhin
|Russland
|Normal
|1715
|Aleksandr Kokorin
|Russland
|Normal
|1715
|Hugo Lloris
|Frankreich
|Normal
|1715
|Masato Morishige
|Japan
|Normal
|1715
|Luzhniki Stadium
|Stadien
|Normal
|1716
|Khalid Boutaïb
|Marokko
|Normal
|1716
|John Obi Mikel
|Nigeria
|Normal
|1716
|Son Heungmin
|Südkorea
|Normal
|1716
|Fahad Al-Muwallad
|Saudi-Arabien
|Normal
|1717
|Manuel Neuer
|Deutschland
|Normal
|1717
|Mansour Al-Harbi
|Saudi-Arabien
|Normal
|1718
|Trent Sainsbury
|Australien
|Normal
|1718
|Michael Lang
|Schweiz
|Normal
|1718
|Blas Pérez
|Panama
|Normal
|1718
|Daniel Carvajal
|Spanien
|Normal
|1719
|Ramin Rezaeian
|Iran
|Normal
|1719
|Jordi Alba
|Spanien
|Normal
|1720
|Mario Paalić
|Kroatien
|Normal
|1720
|Douglas Costa
|Brasilien
|Normal
|1720
|Eric Dier
|England
|Normal
|1720
|Eliseu
|Portugal
|Normal
|1721
|Mathew Ryan
|Australien
|Normal
|1721
|Yassine Meriah
|Tunesien
|Normal
|1721
|Fakhreddine Ben Youssef
|Tunesien
|Normal
|1721
|Mohamed Salah
|Ägypten
|Normal
|1722
|Mark Milligan
|Australien
|Normal
|1722
|Giuliano
|Brasilien
|Normal
|1722
|Julian Brandt
|Deutschland
|Normal
|1722
|Aleksandar Kolarov
|Serbien
|Normal
|1723
|Mario Götze
|Deutschland
|Normal
|1723
|Andrés Iniesta
|Spanien
|Normal
|1724
|Raphaël Varane
|Frankreich
|Normal
|1724
|Randall Azofeifa
|Costa Rica
|Normal
|1724
|Youssef Msakni
|Tunesien
|Normal
|1724
|Mauro Icardi
|Argentinien
|Normal
|1725
|Emil Hallfredsson
|Island
|Normal
|1725
|Filip Kostić
|Serbien
|Normal
|1725
|Oribe Peralta
|Mexico
|Normal
|1725
|Lamine Gassama
|Senegal
|Normal
|1725
|Yimmi Chará
|Kolumbien
|Normal
|1725
|Fernandinho
|Brasilien
|Normal
|1726
|Antoine Griezmann
|Frankreich
|Normal
|1727
|Bailey Wright
|Australien
|Normal
|1727
|Héctor Moreno
|Mexico
|Normal
|1727
|John Guidetti
|Schweden
|Normal
|1727
|Thomas Meunier
|Belgien
|Normal
|1728
|Mame Diouf
|Senegal
|Normal
|1728
|Yasser Al-Shahrani
|Saudi-Arabien
|Normal
|1729
|Mohamed Elneny
|Ägypten
|Normal
|1729
|Giancarlo González
|Costa Rica
|Normal
|1729
|Südkorea - Team
|Südkorea
|Normal
|1729
|Saliou Ciss
|Senegal
|Normal
|1729
|Bruno Alves
|Portugal
|Normal
|1730
|Vitolo
|Spanien
|Normal
|1730
|Vouria Ghafouri
|Iran
|Normal
|1730
|Moses Simon
|Nigeria
|Normal
|1730
|Spanien - Team
|Spanien
|Normal
|1731
|Laurent Koscielny
|Frankreich
|Normal
|1731
|Mile Jedinak
|Australien
|Normal
|1731
|Koo Jacheol
|Südkorea
|Normal
|1731
|Kim Shinwook
|Südkorea
|Normal
|1731
|Mousa Dembélé
|Belgien
|Normal
|1731
|Phil Jones
|England
|Normal
|1731
|Romain Saïss
|Marokko
|Normal
|1732
|Carlos Vela
|Mexico
|Normal
|1732
|Marcus Berg
|Schweden
|Normal
|1732
|Mehdi Taremi
|Iran
|Normal
|1733
|Tim Cahill
|Australien
|Normal
|1733
|Duan Tadić
|Serbien
|Normal
|1733
|Alberto Quintero
|Panama
|Normal
|1733
|Aleksandr Samedov
|Russland
|Normal
|1734
|Carlos Cáceda
|Peru
|Normal
|1734
|Ahmed Akaïchi
|Tunesien
|Normal
|1734
|Gary Cahill
|England
|Normal
|1734
|Kaliningrad Stadium
|Stadien
|Normal
|1735
|Sergio Ramos
|Spanien
|Normal
|1735
|Yussuf Poulsen
|Dänemark
|Normal
|1735
|Moscow (2)
|Poster der Spielorte
|Normal
|1736
|Tom Rogic
|Australien
|Normal
|1736
|Dani Alves
|Brasilien
|Normal
|1736
|Emil Krafth
|Schweden
|Normal
|1736
|Ehsan Hajsafi
|Iran
|Normal
|1737
|Aziz Behich
|Australien
|Normal
|1737
|Abdiel Arroyo
|Panama
|Normal
|1737
|Mathías Corujo
|Uruguay
|Normal
|1738
|André Carrillo
|Peru
|Normal
|1738
|Jannik Vestergaard
|Dänemark
|Normal
|1738
|Marcelo Brozović
|Kroatien
|Normal
|1738
|Thomas Vermaelen
|Belgien
|Normal
|1738
|Abdullah Al-Zori
|Saudi-Arabien
|Normal
|1739
|Japan - Team
|Japan
|Normal
|1739
|José Fonte
|Portugal
|Normal
|1740
|Kelechi Iheanacho
|Nigeria
|Normal
|1740
|Vincent Kompany
|Belgien
|Normal
|1740
|Abel Aguilar
|Kolumbien
|Normal
|1740
|Cristiano Ronaldo
|Portugal
|Normal
|1741
|Jesús Gallardo
|Mexico
|Normal
|1741
|Javier Aquino
|Mexico
|Normal
|1741
|David Silva
|Spanien
|Normal
|1742
|Vahid Amiri
|Iran
|Normal
|1742
|Gonzalo Higuaín
|Argentinien
|Normal
|1742
|Vladimir Stojković
|Serbien
|Normal
|1742
|Luis Tejada
|Panama
|Normal
|1742
|Fayçal Fajr
|Marokko
|Normal
|1743
|Schweiz - Team
|Schweiz
|Normal
|1744
|Nacer Chadli
|Belgien
|Normal
|1744
|Tunesien - Team
|Tunesien
|Normal
|1744
|Maxi Pereira
|Uruguay
|Normal
|1745
|Javier Hernández
|Mexico
|Normal
|1745
|Michał Pazdan
|Polen
|Normal
|1745
|Martin Olsson
|Schweden
|Normal
|1746
|Kim Jinsu
|Südkorea
|Normal
|1746
|Jesse Lingard
|England
|Normal
|1746
|Miranda
|Brasilien
|Normal
|1747
|Layvin Kurzawa
|Frankreich
|Normal
|1748
|N'Golo Kanté
|Frankreich
|Normal
|1748
|Steven Zuber
|Schweiz
|Normal
|1748
|Antonio Rüdiger
|Deutschland
|Normal
|1748
|Alberto Rodríguez
|Peru
|Normal
|1749
|Shehu Abdullahi
|Nigeria
|Normal
|1749
|Manuel Akanji
|Schweiz
|Normal
|1749
|Han Kookyoung
|Südkorea
|Normal
|1749
|Saúl Ñíguez
|Spanien
|Normal
|1750
|Casemiro
|Brasilien
|Normal
|1750
|Gastón Silva
|Uruguay
|Normal
|1751
|Enzo Pérez
|Argentinien
|Normal
|1751
|Artur Jędrzejczyk
|Polen
|Normal
|1751
|Igor Smolnikov
|Russland
|Normal
|1752
|Mahmoud Kahraba
|Ägypten
|Normal
|1752
|Reza Ghoochannejhad
|Iran
|Normal
|1752
|Josip Pivarić
|Kroatien
|Normal
|1752
|Costa Rica - Team
|Costa Rica
|Normal
|1752
|Salif Sané
|Senegal
|Normal
|1752
|Marokko - Team
|Marokko
|Normal
|1753
|Olivier Giroud
|Frankreich
|Normal
|1753
|Vedran Ćorluka
|Kroatien
|Normal
|1753
|Jesús Corona
|Mexico
|Normal
|1753
|Xherdan Shaqiri
|Schweiz
|Normal
|1754
|Ricardo Quaresma
|Portugal
|Normal
|1755
|Jaime Penedo
|Panama
|Normal
|1755
|Ferjani Sassi
|Tunesien
|Normal
|1755
|Branislav Ivanović
|Serbien
|Normal
|1756
|Duko Toić
|Serbien
|Normal
|1756
|Gabriel Torres
|Panama
|Normal
|1756
|Marcelo
|Brasilien
|Normal
|1757
|Lee Chungyong
|Südkorea
|Normal
|1757
|Davinson Sánchez
|Kolumbien
|Normal
|1757
|David Guzmán
|Costa Rica
|Normal
|1758
|Ivan Strinić
|Kroatien
|Normal
|1759
|Jan Vertonghen
|Belgien
|Normal
|1759
|Hiroshi Kiyotake
|Japan
|Normal
|1759
|Christian Ramos
|Peru
|Normal
|1760
|Yann Sommer
|Schweiz
|Normal
|1760
|Julian Draxler
|Deutschland
|Normal
|1760
|Ludwig Augustinsson
|Schweden
|Normal
|1760
|Ricardo Rodríguez
|Schweiz
|Normal
|1762
|Andreas Granqvist
|Schweden
|Normal
|1762
|Jimmy Durmaz
|Schweden
|Normal
|1762
|Aníbal Godoy
|Panama
|Normal
|1762
|Australien - Team
|Australien
|Normal
|1763
|Russland - Team
|Russland
|Normal
|1764
|Omar Gaber
|Ägypten
|Normal
|1764
|Argentinien - Team
|Argentinien
|Normal
|1764
|Ahmed Hassan
|Ägypten
|Normal
|1765
|Youssef En-Nesyri
|Marokko
|Normal
|1765
|Sergio Romero
|Argentinien
|Normal
|1765
|Diego Reyes
|Mexico
|Normal
|1765
|Mohamed Amine Ben Amor
|Tunesien
|Normal
|1765
|ime Vrsaljko
|Kroatien
|Normal
|1766
|Thiago Cionek
|Polen
|Normal
|1766
|Shinji Okazaki
|Japan
|Normal
|1766
|Éver Banega
|Argentinien
|Normal
|1767
|Bernardo Silva
|Portugal
|Normal
|1768
|Cristián Zapata
|Kolumbien
|Normal
|1769
|Tomoaki Makino
|Japan
|Normal
|1769
|Karim Ansarifard
|Iran
|Normal
|1770
|Andreas Cornelius
|Dänemark
|Normal
|1770
|Axel Witsel
|Belgien
|Normal
|1771
|Pontus Jansson
|Schweden
|Normal
|1772
|Ägypten - Team
|Ägypten
|Normal
|1773
|Essam El Hadary
|Ägypten
|Normal
|1773
|Sebastián Coates
|Uruguay
|Normal
|1773
|Danilo Pereira
|Portugal
|Normal
|1773
|Marcos Rojo
|Argentinien
|Normal
|1773
|Ragnar Sigurðsson
|Island
|Normal
|1773
|Sebastian Rudy
|Deutschland
|Normal
|1773
|Michael Murillo
|Panama
|Normal
|1774
|Portugal - Team
|Portugal
|Normal
|1775
|Nacho
|Spanien
|Normal
|1775
|Mbark Boussoufa
|Marokko
|Normal
|1775
|Andy Polo
|Peru
|Normal
|1775
|Gélson Fernandes
|Schweiz
|Normal
|1775
|Kwak Taehwi
|Südkorea
|Normal
|1776
|Moussa Wagué
|Senegal
|Normal
|1776
|Carlos Bacca
|Kolumbien
|Normal
|1777
|Ogenyi Onazi
|Nigeria
|Normal
|1778
|Viktor Claesson
|Schweden
|Normal
|1778
|Hiroki Sakai
|Japan
|Normal
|1778
|Yuri Zhirkov
|Russland
|Normal
|1779
|Salman Al-Faraj
|Saudi-Arabien
|Normal
|1779
|Aymen Abdennour
|Tunesien
|Normal
|1779
|Santiago Arias
|Kolumbien
|Normal
|1779
|Wílmar Barrios
|Kolumbien
|Normal
|1779
|Munir Mohamedi
|Marokko
|Normal
|1780
|Karim El Ahmadi
|Marokko
|Normal
|1780
|Wojciech Szczęsny
|Polen
|Normal
|1780
|Łukasz Piszczek
|Polen
|Normal
|1780
|Carlos Sánchez
|Kolumbien
|Normal
|1780
|Abdulmalek Al-Khaibri
|Saudi-Arabien
|Normal
|1782
|Martín Cáceres
|Uruguay
|Normal
|1782
|Keisuke Honda
|Japan
|Normal
|1782
|Massimo Luongo
|Australien
|Normal
|1783
|Gabriel Mercado
|Argentinien
|Normal
|1783
|Kara Mbodji
|Senegal
|Normal
|1783
|Fedor Kudryashov
|Russland
|Normal
|1784
|Marco Asensio
|Spanien
|Normal
|1784
|Valon Behrami
|Schweiz
|Normal
|1784
|Shūsaku Nishikawa
|Japan
|Normal
|1784
|Saudi-Arabien - Team
|Saudi-Arabien
|Normal
|1786
|Mikael Lustig
|Schweden
|Normal
|1786
|Domagoj Vida
|Kroatien
|Normal
|1787
|Guillermo Ochoa
|Mexico
|Normal
|1787
|Fernando Muslera
|Uruguay
|Normal
|1788
|Andreas Bjelland
|Dänemark
|Normal
|1788
|Senegal - Team
|Senegal
|Normal
|1788
|Eiji Kawashima
|Japan
|Normal
|1788
|Pepe
|Portugal
|Normal
|1790
|Taha Yassine Khenissi
|Tunesien
|Normal
|1790
|Marcos Acuña
|Argentinien
|Normal
|1791
|Diego Godín
|Uruguay
|Normal
|1792
|Hannes Halldórsson
|Island
|Normal
|1792
|Fabian Schär
|Schweiz
|Normal
|1792
|Antonio Rukavina
|Serbien
|Normal
|1792
|Egidio Arévalo Ríos
|Uruguay
|Normal
|1793
|Nani
|Portugal
|Normal
|1793
|Ki Sungyueng
|Südkorea
|Normal
|1793
|James Troisi
|Australien
|Normal
|1794
|Jefferson Farfán
|Peru
|Normal
|1794
|Aymen Mathlouthi
|Tunesien
|Normal
|1794
|Hamdi Nagguez
|Tunesien
|Normal
|1794
|Vidar Örn Kjartansson
|Island
|Normal
|1795
|Idrissa Gueye
|Senegal
|Normal
|1795
|Saman Ghoddos
|Iran
|Normal
|1797
|Brasilien - Team
|Brasilien
|Normal
|1797
|Moussa Sow
|Senegal
|Normal
|1797
|Jackson Irvine
|Australien
|Normal
|1798
|Andreas Christensen
|Dänemark
|Normal
|1798
|Maya Yoshida
|Japan
|Normal
|1798
|Raul Ruidíaz
|Peru
|Normal
|1799
|Jang Hyunsoo
|Südkorea
|Normal
|1799
|Łukasz Teodorczyk
|Polen
|Normal
|1799
|Celso Borges
|Costa Rica
|Normal
|1800
|Piotr Zieliński
|Polen
|Normal
|1800
|Salman Al-Moasher
|Saudi-Arabien
|Normal
|1801
|Yahya Al-Shehri
|Saudi-Arabien
|Normal
|1801
|Dries Mertens
|Belgien
|Normal
|1801
|Duván Zapata
|Kolumbien
|Normal
|1801
|Mohammad Al-Sahlawi
|Saudi-Arabien
|Normal
|1804
|Alireza Jahanbakhsh
|Iran
|Normal
|1804
|Cédric
|Portugal
|Normal
|1805
|Eduardo Salvio
|Argentinien
|Normal
|1805
|Kim Younggwon
|Südkorea
|Normal
|1806
|Cheikhou Kouyaté
|Senegal
|Normal
|1807
|Panama - Team
|Panama
|Normal
|1809
|Peru - Team
|Peru
|Normal
|1813
|Yoshimar Yotún
|Peru
|Normal
|1813
|Kenneth Omeruo
|Nigeria
|Normal
|1815
|Hong Jeongho
|Südkorea
|Normal
|1815
|Omar Hawsawi
|Saudi-Arabien
|Normal
|1816
|Sardar Azmoun
|Iran
|Normal
|1816
|Alexandre Lacazette
|Frankreich
|Normal
|1816
|Raphaël Guerreiro
|Portugal
|Normal
|1817
|Djibril Sidibé
|Frankreich
|Normal
|1818
|Łukasz Fabiański
|Polen
|Normal
|1818
|Ahmed Hegazi
|Ägypten
|Normal
|1819
|Ahmed Abdelmonem Fathy
|Ägypten
|Normal
|1822
|Iran - Team
|Iran
|Normal
|1823
|Kroatien - Team
|Kroatien
|Normal
|1823
|Victor Nilsson Lindelöf
|Schweden
|Normal
|1823
|Jung Wooyoung
|Südkorea
|Normal
|1827
|Jonas Hector
|Deutschland
|Normal
|1831
|William Troost-Ekong
|Nigeria
|Normal
|1832
|Bartosz Bereszyński
|Polen
|Normal
|1832
|Birkir Sævarsson
|Island
|Normal
|1833
|Keylor Navas
|Costa Rica
|Normal
|1834
|Syam Ben Youssef
|Tunesien
|Normal
|1834
|Osama Hawsawi
|Saudi-Arabien
|Normal
|1838
|Yūto Nagatomo
|Japan
|Normal
|1838
|Javier Mascherano
|Argentinien
|Normal
|1840
|Grzegorz Krychowiak
|Polen
|Normal
|1841
|Paulo Dybala
|Argentinien
|Normal
|1842
|Joshua Kimmich
|Deutschland
|Normal
|1847
|Saad El-Din Samir
|Ägypten
|Normal
|1848
|Isco
|Spanien
|Normal
|1849
|Björn Sigurdarson
|Island
|Normal
|1850
|Miguel Layún
|Mexico
|Normal
|1851
|Matías Vecino
|Uruguay
|Normal
|1856
|Samuel Umtiti
|Frankreich
|Normal
|1857
|Nicolai Jørgensen
|Dänemark
|Normal
|1860
|Pione Sisto
|Dänemark
|Normal
|1863
|Nordin Amrabat
|Marokko
|Normal
|1865
|Héctor Herrera
|Mexico
|Normal
|1874
|Andrés Guardado
|Mexico
|Normal
|1875
|José Giménez
|Uruguay
|Normal
|1879
|Khadim N'Diaye
|Senegal
|Normal
|1884
|Aleksei Miranchuk
|Russland
|Normal
|1894
|Christian Bolaños
|Costa Rica
|Normal
|1902
|Timo Werner
|Deutschland
|Normal
|1905
|Kevin De Bruyne
|Belgien
|Normal
|1905
|Bryan Ruiz
|Costa Rica
|Normal
|1911
|Denis Zakaria
|Schweiz
|Normal
|1915
|Mathew Leckie
|Australien
|Normal
|1916
|Hirving Lozano
|Mexico
|Normal
|1916
|Mitchell Langerak
|Australien
|Normal
|1919
|Gylfi Sigurdsson
|Island
|Normal
|1926
|Mario Mandukić
|Kroatien
|Normal
|1928
|Hwang Heechan
|Südkorea
|Normal
|1929
|Michael Umaña
|Costa Rica
|Normal
|1932
|Youri Tielemans
|Belgien
|Normal
|1935
|Younès Belhanda
|Marokko
|Normal
|1936
|Robbie Kruse
|Australien
|Normal
|1938
|Fedor Smolov
|Russland
|Normal
|1943
|Aron Gunnarsson
|Island
|Normal
|1943
|Rui Patrício
|Portugal
|Normal
|1947
|Simon Kjær
|Dänemark
|Normal
|1956
|Viktor Vasin
|Russland
|Normal
|1966
|Thibaut Courtois
|Belgien
|Normal
|1983
|Gerard Piqué
|Spanien
|Normal
|1990
|Granit Xhaka
|Schweiz
|Normal
|2004
|Igor Akinfeev
|Russland
|Normal
|2010
|Romelu Lukaku
|Belgien
|Normal
|2010
|Keita Baldé
|Senegal
|Normal
|2012
|Mats Hummels
|Deutschland
|Normal
|2013
|Stephan Lichtsteiner
|Schweiz
|Normal
|2038
|Takashi Usami
|Japan
|Normal
|2056
|Albin Ekdal
|Schweden
|Normal
|2078
|Leroy Sané
|Deutschland
|Normal
|2082
|Álvaro Morata
|Spanien
|Normal
|2089
|Thomas Delaney
|Dänemark
|Normal
|2123
|David de Gea
|Spanien
|Normal
|2124
|Luka Modrić
|Kroatien
|Normal
|2156
|Kolumbien - Team
|Kolumbien
|Normal
|3180
|Serbien - Team
|Serbien
|Normal
|3256
|Polen - Team
|Polen
|Normal
|3263
|Uruguay - Team
|Uruguay
|Normal
|3264
|Nigeria - Team
|Nigeria
|Normal
|3270
|Mexico - Team
|Mexico
|Normal
|3281
|Belgien - Team
|Belgien
|Normal
|3291
|Island - Team
|Island
|Normal
|3400
Quelle: stickermanager.com
Betroffen sind offenbar nur die Sammelalben in Deutschland und Österreich. "In der Schweiz, wo die Aufkleber etwas anders gestaltet sind, gibt es keine Ungleichverteilung", berichtet Kuhn. Dort seien alle Sticker etwa gleich häufig, egal ob Glitzi oder nicht, genau wie man es auch erwarten würde.
Bei den in Deutschland und Österreich unterrepräsentierten Silber-Stickern handelt es sich um die 32 Embleme der teilnehmenden Teams und 18 weitere Sticker, die beispielsweise den offiziellen Spielball zeigen und Fußballlegenden wie Pelé oder Klose.
Nur 18 statt 37 Glitzis
Auch im Internet wird die Ungleichverteilung bereits diskutiert: "Ich habe jetzt 26 Tüten auf", schreibt ein Sammler auf der Facebookseite von Panini. Unter den mehr als 100 Aufklebern sei "bisher noch kein einziger Glitzersticker". Der Betreiber der Seite sammelbild.info berichtet, er habe unter 500 Aufklebern nur 18 Glitzis gehabt. Das sei "nur die Hälfte einer fairen Verteilung", es hätten eigentlich 37 sein müssen.
Was könnte hinter der Ungleichverteilung stecken? Hat Panini die Sticker nicht gut genug gemischt, so dass seit Verkaufsbeginn am 27. März 2018 erst einmal zu wenige Glitzis verkauft wurden? Gab es bei der Glitzi-Produktion Probleme? Stecken die fehlenden Sticker dann in den Tütchen, die ab Mai verkauft werden?
Bei Panini kann man sich die auffälligen Abweichungen nicht erklären. "Alle Sticker werden gleich oft produziert", sagt Geschäftsführer Hermann Paul. Das gelte für die 50 Glitzersticker ebenso wie für die 632 klassischen Papiersticker. "Auch das dreimalige Mischen im Produktionsprozess sorgt dafür, dass die fünf Sticker dem jeweiligen Päckchen gleichverteilt zusortiert werden." Diese Pakete gingen dann mit dieser Gleichverteilung in die Geschäfte.
Lukrative Verknappung
Manche Sammler vermuten, dass Panini einzelne Sticker ganz gezielt häufiger und andere dafür seltener in die Tütchen steckt. Der Hersteller könnte so den Absatz seiner Sticker erhöhen, argwöhnen sie. Und nur so seien die vielen doppelten oder mehrfachen Motive zu erklären.
Dass man als Sammler viele Sticker doppelt hat, ist aus mathematischer Sicht allerdings kaum verwunderlich. Wer zum Beispiel bereits 90 Prozent aller Aufkleber besitzt, wird beim Kauf neuer Sticker nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent welche finden, die ihm noch fehlen. Oder anders formuliert: Neun von zehn gekauften Stickern sind dann doppelte oder mehrfache. Dahinter steckt keine Ungleichverteilung, sondern eine einfache Formel der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Die auffällig seltenen Silbersticker bei der Kollektion 2018 sind nicht die erste Ungleichverteilung, mit der Panini auffällt. Beim Album zur WM 2014 waren 200 Aufkleber deutlich häufiger vertreten als die 440 übrigen Sticker, ergaben damals die Daten von stickermanager.com.
Für die Häufung der 200 Sticker gab es aber eine naheliegende Erklärung: Sie wurden gemeinsam auf einen großen Druckbogen gedruckt, bevor dieser zerschnitten und die Sticker in Tütchen verpackt wurden. Offensichtlich gelangten die Aufkleber dieses Druckbogens damals deutlich häufiger in Umlauf. Panini erklärte die Häufung der 200 Aufkleber übrigens mit dem Zufall.
Allen Sammlern der Sticker zur WM 2018, denen Silbersticker fehlen, gibt Stefan Kuhn folgenden Tipp: "Bestellen Sie fehlende Glitzis über das jedem Heft beiliegende Formular direkt bei Panini." Jeder Sammler könne bis zu 50 Einzelaufkleber per Post ordern. "Bei allen anderen Aufklebern wird man sicher auf Tauschbörsen fündig."