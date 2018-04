Panini-Album WM 2018 Sammler klagen über Glitzi-Mangel

Das Sammeln von Fußballbildern wird immer teurer. Kostete ein Tütchen mit fünf Stickern einst nur 60 oder 70 Cent, verlangt Hersteller Panini beim WM-Album 2018 nun 90 Cent.

Womöglich verteuert sich das Füllen des Albums jedoch zusätzlich, weil die Aufkleber nicht gleichverteilt in den Tütchen stecken. Denn eine Analyse der Online-Tauschbörse stickermanager.com hat ergeben, dass 50 der 682 Motive nur etwa halb so häufig sind wie alle übrigen.

Bei den unterdurchschnittlich vertretenen Aufklebern handle es sich um sogenannte Glitzis, erklärt Stefan Kuhn, Gründer der Tauschbörse. Als Glitzis werden Aufkleber bezeichnet, die auch Silberfolie enthalten.

"Abweichung extrem"

Kuhn betreibt die Plattform stickermanager.com seit 2006. Registrierte User tippen alle in ihrem Besitz befindlichen Sticker ein - ein Algorithmus fahndet dann nach Partnern, mit denen man auf einen Rutsch zehn, zwanzig oder mehr Aufkleber tauschen kann - in der Regel per Post.

Weil Tausende Sammler die Plattform nutzen, sind für das WM-Album 2018 schon fast 1,2 Millionen Sticker in der Datenbank verzeichnet. Eine robuste Stichprobe, über die sonst kaum jemand verfügt.

"In diesem Jahr ist die Abweichung extrem", meint Kuhn. Die 50 Glitzi-Sticker seien deutlich unterrepräsentiert. "Ich beobachte die Verteilungen der Sticker bei jedem großen Turnier", sagt Kuhn. "So etwas gab es in den vergangenen Jahren nicht."

Team Island am häufigsten

Die 50 silberfarbenen Aufkleber sind den Daten zufolge im Schnitt nur 900 mal je Motiv vertreten, alle anderen Sticker kommen auf Stückzahlen von etwa 1700 - siehe folgende Grafik.

SPIEGEL ONLINE

Es gibt übrigens auch noch einige Ausreißer nach oben: Acht Sticker mit Teamfotos, darunter Polen, Mexiko und Belgien, tauchen mehr als 3000 mal auf. Am häufigsten ist Islands Mannschaft mit 3400 Stück. Folgende Tabelle enthält die vollständigen Daten (Stand 11. April 2018).

Betroffen sind offenbar nur die Sammelalben in Deutschland und Österreich. "In der Schweiz, wo die Aufkleber etwas anders gestaltet sind, gibt es keine Ungleichverteilung", berichtet Kuhn. Dort seien alle Sticker etwa gleich häufig, egal ob Glitzi oder nicht, genau wie man es auch erwarten würde.

Bei den in Deutschland und Österreich unterrepräsentierten Silber-Stickern handelt es sich um die 32 Embleme der teilnehmenden Teams und 18 weitere Sticker, die beispielsweise den offiziellen Spielball zeigen und Fußballlegenden wie Pelé oder Klose.

Nur 18 statt 37 Glitzis

Auch im Internet wird die Ungleichverteilung bereits diskutiert: "Ich habe jetzt 26 Tüten auf", schreibt ein Sammler auf der Facebookseite von Panini. Unter den mehr als 100 Aufklebern sei "bisher noch kein einziger Glitzersticker". Der Betreiber der Seite sammelbild.info berichtet, er habe unter 500 Aufklebern nur 18 Glitzis gehabt. Das sei "nur die Hälfte einer fairen Verteilung", es hätten eigentlich 37 sein müssen.

Was könnte hinter der Ungleichverteilung stecken? Hat Panini die Sticker nicht gut genug gemischt, so dass seit Verkaufsbeginn am 27. März 2018 erst einmal zu wenige Glitzis verkauft wurden? Gab es bei der Glitzi-Produktion Probleme? Stecken die fehlenden Sticker dann in den Tütchen, die ab Mai verkauft werden?

Bei Panini kann man sich die auffälligen Abweichungen nicht erklären. "Alle Sticker werden gleich oft produziert", sagt Geschäftsführer Hermann Paul. Das gelte für die 50 Glitzersticker ebenso wie für die 632 klassischen Papiersticker. "Auch das dreimalige Mischen im Produktionsprozess sorgt dafür, dass die fünf Sticker dem jeweiligen Päckchen gleichverteilt zusortiert werden." Diese Pakete gingen dann mit dieser Gleichverteilung in die Geschäfte.

Lukrative Verknappung

Manche Sammler vermuten, dass Panini einzelne Sticker ganz gezielt häufiger und andere dafür seltener in die Tütchen steckt. Der Hersteller könnte so den Absatz seiner Sticker erhöhen, argwöhnen sie. Und nur so seien die vielen doppelten oder mehrfachen Motive zu erklären.

Dass man als Sammler viele Sticker doppelt hat, ist aus mathematischer Sicht allerdings kaum verwunderlich. Wer zum Beispiel bereits 90 Prozent aller Aufkleber besitzt, wird beim Kauf neuer Sticker nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent welche finden, die ihm noch fehlen. Oder anders formuliert: Neun von zehn gekauften Stickern sind dann doppelte oder mehrfache. Dahinter steckt keine Ungleichverteilung, sondern eine einfache Formel der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Die auffällig seltenen Silbersticker bei der Kollektion 2018 sind nicht die erste Ungleichverteilung, mit der Panini auffällt. Beim Album zur WM 2014 waren 200 Aufkleber deutlich häufiger vertreten als die 440 übrigen Sticker, ergaben damals die Daten von stickermanager.com.

DER SPIEGEL/ DFB/ FIFA/ Getty Images

Für die Häufung der 200 Sticker gab es aber eine naheliegende Erklärung: Sie wurden gemeinsam auf einen großen Druckbogen gedruckt, bevor dieser zerschnitten und die Sticker in Tütchen verpackt wurden. Offensichtlich gelangten die Aufkleber dieses Druckbogens damals deutlich häufiger in Umlauf. Panini erklärte die Häufung der 200 Aufkleber übrigens mit dem Zufall.

Panini 2014 auffällig oft vertreten: Die 200 Sticker dieses Druckbogens

Allen Sammlern der Sticker zur WM 2018, denen Silbersticker fehlen, gibt Stefan Kuhn folgenden Tipp: "Bestellen Sie fehlende Glitzis über das jedem Heft beiliegende Formular direkt bei Panini." Jeder Sammler könne bis zu 50 Einzelaufkleber per Post ordern. "Bei allen anderen Aufklebern wird man sicher auf Tauschbörsen fündig."