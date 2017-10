Papua-Neuguinea Dieser Schädel gehörte einem Tsunami-Opfer

Bekannt ist der Fund schon seit beinahe 90 Jahren - doch erst jetzt haben Forscher die dramatischen Umstände aufgearbeitet: Ein 6000 Jahre alter Schädel aus Papua-Neuguinea stammt wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge wahrscheinlich vom ältesten bekannten Tsunami-Opfer der Welt.

Ein Forscherteam um James Goff von der australischen University of New South Wales (UNSW) hat im Fachmagazin "PLoS One" neue Erkenntnisse zu einem Schädel veröffentlicht, der bereits 1929 von einem australischen Geologen im Norden von Papua-Neuguinea entdeckt worden war.

Nach Einschätzung der Wissenschaftler lebte und starb der Mensch, dessen Schädel nahe der Stadt Aitape gefunden wurde, sehr viel später als bisher angenommen. Lange wurde der Fund für den Schädel eines Homo erectus gehalten, eine Spezies, die vor rund 140.000 Jahren ausgestorben ist. Eine Radiokarbon-Datierung ergab dann aber ein Alter von nur 6000 Jahren. Somit handelte es sich um einen von uns, einen Homo sapiens.

Im Gegensatz zu bisherigen Untersuchungen nahm das internationale Forscherteam aus Australien, den USA, Frankreich, Neuseeland und Papua-Neuguinea auch Bodenproben von der Fundstelle unter die Lupe. Heute ist sie etwa zwölf Kilometer von Meer entfernt. Doch vor 6000 Jahren habe das Wasser an der Küste noch deutlich höher gestanden. Demnach starb unser Vorfahr in der Nähe des Meeres - vermutlich durch einen Tsunami, so die Forscher.

Mikroskopisch kleine Organismen

"Wir haben entdeckt, dass die Stelle, an dem der Aitape-Schädel ausgegraben wurde, damals eine Küstenlagune war, die vor rund 6000 Jahren von einem schweren Tsunami überflutet wurde", so Forscher Goff. In den Sedimentproben fanden sich der Studie zufolge mikroskopisch kleine Organismen aus dem Meer.

Vergleichbare Rückstände wurden auch 1998 im Boden gefunden, nachdem Papua-Neuginea von einem verheerenden Tsunami heimgesucht worden war, bei dem mehr als 2000 Menschen ums Leben gekommen waren. "Wir schließen daraus, dass dieser Mensch (..) wahrscheinlich das älteste bekannte Tsunami-Opfer auf der Welt ist", so Goff.

Das Forschungergebnis spricht dafür, dass Menschen in der Pazifikregion bereits vor langer Zeit von Naturkatastrophen betroffen waren. Nach Einschätzung der australischen Studie führten verheerende Tsunamis immer wieder zu Todesfällen, dem Zusammenbruch von Handelsrouten oder sogar zu Kriegen.

Im Fokus der Weltöffentlichkeit steht die Tsunamiforschung vor allem seit den schweren Naturkatastrophen der vergangenen Jahrzehnte. Besonders stark in Erinnerung bleibt der Tsunami von 2004 in Indonesien und benachbarten Ländern, bei dem mehr als 230.000 Menschen ums Leben kamen, sowie der Tsunami im Nordosten Japans vor sechs Jahren, bei dem etwa 16.000 Menschen starben und der die Reaktokatastrophe von Fukushima auslöste.