Professioneller Konsum Die Feldbuschisierung der Medienwelt

Vielleicht waren Skater die ersten dieser Art. Profis, die für das Tragen bestimmter Kleidungsstücke oder die Benutzung bestimmter Boards oder Rollen Geld von den Herstellern bekamen. Sie spielten nicht in Spitzenvereinen, sie nahmen nicht an Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen teil. Sie waren bloß coole Typen, die ihr Ding machten. So wird das bis heute wahrgenommen, auch wenn es natürlich längst gut dotierte, höchst professionell organisierte Wettbewerbe für Profi-Skater gibt.

Beim Ihr-Ding-Machen tragen sie weiterhin T-Shirts mit übergroßen Logos und werden dafür bezahlt. Für die Ausübung eines irgendwie subversiven, jedenfalls vom herkömmlichen Leistungssport deutlich abgegrenzten Hobby.

Die ersten professionellen Konsumenten

Die T-Shirts mit den großen Logos kommen dann auf Fotostrecken in Skateboard-Zeitschriften vor und in Videos, in denen die Skater mit oder ohne Sponsorenunterstützung Tricks vorführen und gelegentlich schmerzhaft stürzen. Rollende Kaufanreize für andere, die auch gerne cool sein wollen.

In Wahrheit waren die frühen Profi-Skater so etwas wie die ersten professionellen Konsumenten. Leute, die für ihre Glaubwürdigkeit und ihren Lebensstil bewundert wurden und sich deshalb als Werbeträger für eine bestimmte Zielgruppe hervorragend eigneten. Und Skateboardvideos, insbesondere gesponsorte, waren gewissermaßen Prototypen dessen, was heute auf Plattformen wie YouTube oder Instagram Influencer-Marketing heißt.

Influencer sind Leute, die das, was die Skater einst eingeführt haben, auf die Spitze treiben: Die Glaubwürdigkeit professioneller Sportler oder Filmstars wird heute auch Leuten zugestanden, deren Talent darin besteht, auf gut ausgeleuchteten Fotos gutaussehend Markenkleidung zu tragen, sympathisch von vor Ort über Strandhotels zu plaudern, oder eine bestimmte Limonade zu trinken. Und das ist gar nicht so sarkastisch gemeint, wie es vielleicht klingt.

Vier-, fünf- oder sechsstellige Beträge

Erfolgreiche Influencer werden tatsächlich ähnlich wahrgenommen wie Skater, glaube ich: Die machen auch ihr Ding und werden dafür bezahlt.

Im Internet findet die Konsumgesellschaft endlich ganz zu sich selbst, zumindest in den reichen Industrienationen. Natürlich gab es auch früher schon professionelle Konsumenten, Film- oder Restaurantkritiker zum Beispiel. Aber die werden in der Regel nicht vom Gegenstand der Berichterstattung bezahlt. Influencer schon.

Manche spielen Videospiele vor, andere kochen, manche schminken sich, wieder andere ziehen sich schick an oder machen interessante Reisen. Aber alle konsumieren hauptberuflich, für ein Publikum. Bezahlt von Drogeriemärkten, Reiseveranstaltern, mittelständischen Limonade-Herstellern oder globalen Videospielkonzernen.

Der Unterschied zwischen Profi und Amateur

Der Unterschied zwischen dem Profi und dem Amateur besteht in der Reichweite und der Bezahlung. Sie wären erstaunt, liebe Leser, wenn Sie wüssten, was für Beträge professionelle Videospiel-Vorspieler oder Kochblogger von den Unternehmen einstreichen, mit deren Produkten sie ihr Ding machen. Manche sind vier-, manche fünf- und manche sogar sechsstellig.

Es wird aber auch gewissermaßen ehrenamtlich öffentlich konsumiert. Ich kenne mehrere Menschen in meinem Alter, die in den sozialen Medien regelmäßig Fotos ihrer neuesten Turnschuhe veröffentlichen, unentgeltlich. Ich finde das gar nicht verwerflich, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe auch schon mal ein Foto von einem umgebauten Klapprad in einem sozialen Medium publiziert. Aber das Volumen ist doch bemerkenswert.

Natürlich ist Konsum schon lange ein potentiell identitätsstiftendes Distinktionssignal, und die Turnschuhe, die man trug, spielten auch schon in den Siebzigern oder Achtzigern eine wichtige Rolle. Neu ist, dass man seine eigenen Konsumentscheidungen zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit einem potentiell globalen Publikum vorführen kann. Und tatsächlich: Das elegante oder unterhaltsame Konsumieren an sich reicht jetzt unter Umständen aus, um ein Publikum zu finden.

Die Regeln der Prominenz gelten nicht mehr

Bislang gültige Vorbedingungen für Prominenz, die wiederum Vorbedingung dafür war, dass man mit seinen echten oder vorgeblichen Konsumentscheidungen Geld verdienen konnte, sind außer Kraft gesetzt - sportliches, gesangliches oder schauspielerisches Talent zum Beispiel. Man könnte von einer wachsenden Feldbuschisierung der Medienlandschaft sprechen.

Es gibt auch keine klare Grenze zwischen Konsument und Profi-Konsument. Der interessierte Laie kann, Social-Media-Reichweite vorausgesetzt, unter Umständen darauf hoffen, eines Tages von einer Agentur angeschrieben zu werden, die freundlich fragt, ob man nicht mal ein paar Schuhe/ einen Kasten Limonade/ einen Leihwagen vorbeischicken soll, ganz unverbindlich. In der Hoffnung auf Berichterstattung, Reichweite und Credibility. Der Übergang zum Influencer ist fließend.

Heute gibt es mehr professionelle Konsumenten als je zuvor. Wie einer behandelt wird man aber sogar dann, wenn man gar nichts verdient am Konsum.

Nachdem ich neulich über das Wochenende im Kurzurlaub war, bekam ich von vier verschiedenen Institutionen, mit denen ich dabei in Berührung gekommen war, freundliche E-Mails. Von der Fluggesellschaft, vom Hotel, sogar von einem Aussichtsturm, für den ich online ein Ticket gekauft hatte.

In den E-Mails stehen immer Sätze wie "Ihre Meinung ist uns sehr wichtig". Das Hotel behauptet sogar "andere Reisende" würden auf meine Einschätzung "warten", was ich für eine glatte Lüge halte. Aber auch meine Bewertung ist all den Dienstleistern offenbar viel Wert. Ich soll Sternchen vergeben und Rezensionen schreiben. Dabei bin ich gar kein Influencer. Aber eben eine Quelle von Daten und, im Idealfall, Bewertungskapital.

Der Aussichtsturm hat mir mittlerweile schon vier E-Mails geschickt, er ist so hartnäckig wie hoch. Ich weigere mich aber, zu reagieren. Ich stelle meine Arbeitskraft als Konsument prinzipiell nicht unentgeltlich zur Verfügung.