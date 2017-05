Hilfe für Internetnutzer Psychologenverband führt Gütesiegel für Onlineberatungsangebote ein

Angesichts zahlreicher psychologischer Beratungsangebote im Internet will der Berufsverband Deutscher Psychologen (BDP) ein neues Gütesiegel einführen. Das Siegel solle die Nutzer über die Qualität von Apps und anderer Angebote informieren, teilte der Verband nach einem entsprechenden Beschluss am Sonntag in Hamm mit.

Die Zahl der Start-ups mit automatisierten psychologischen und sogar psychotherapeutischen Angeboten habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, heißt es vom BDP. Mit Sorge beobachte der Verband, dass bei dieser Entwicklung die Qualität "häufig nicht gewährleistet" ist.

Julia Scharnhorst vom Berufsverband hält es für "besonders bedenklich", "wenn sich Angebote zweifelhafter Qualität an Menschen mit psychischen Erkrankungen richten und dabei eine zügige Inanspruchnahme geprüfter wirksamer Therapien verzögern oder diese sogar verhindern". Die Hilfsangebote aus dem Internet seien eine wichtige Ergänzung der bestehenden Interventionsformen und dürften nicht durch Geschäftemacherei in Verruf geraten.

Seitenbetreiber müssen Anträge stellen

Das neue Gütesiegel "Psychologisches Gesundheitsangebot" wird für die Dauer eines Jahres vergeben und verlängert sich automatisch, sofern keine Änderungen vorgenommen werden. Bei inhaltlichen Änderungen ohne Nachprüfung verliert das Siegel seine Gültigkeit. Die Betreiber von Onlineportalen müssen selbst einen Antrag stellen, damit ihr Angebot begutachtet wird, die Kosten dafür tragen sie.

Geprüft wird unter anderem, ob die Inhalte der Websites oder Apps auf abgesicherten psychologischen Erkenntnissen beruhen und ob die Nutzer über mögliche Risiken aufgeklärt werden. Hinterfragt wird ebenso, ob der Nutzer informiert wird, welche Daten von ihm erfasst werden und ob diese Datenerfassung verschlüsselt geschieht.

Zudem müssen laut den Vorgaben Kooperationen insbesondere mit der Pharmaindustrie gut sichtbar sein. Sichergestellt werden muss dem BDP zufolge auch, dass Ratsuchende bei einer krankheitsrelevanten Symptomatik an eine professionelle Heilbehandlung verwiesen werden. Im Impressum von Seiten mit Gütesiegel muss der Verantwortliche des Angebots samt der Information auftauchen, wie er zu erreichen ist. Psychologische Inhalte müssen außerdem von Werbung getrennt werden.