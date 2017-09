Rätsel der Woche Der pedantische Tom

Die Lese-Technik ist seltsam, aber immerhin weiß Tom ganz genau, wann er fertig sein wird mit dem Buch. Der Roman hat 342 Seiten. Jeden Tag liest er exakt die gleiche Zahl an Seiten. Und das funktioniert bis zum letzten Tag, an dem er das Buch fertig gelesen hat, ohne dass sich an der Anzahl etwas ändert.

Tom beginnt an einem Sonntag. Am darauffolgenden Sonntag sitzt er mit dem Roman auf dem Sofa, als sein Telefon klingelt. Tom schaut noch mal kurz in das Buch: Er hat seit dem Morgen genau 20 Seiten geschafft.

Wie viele Seiten wird Tom an diesem Tag noch lesen?

