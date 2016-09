Rheinland-Pfalz Archäologen rätseln über Römerzeit-Kriminalfall

Die Schienbeine waren nur wenige Zentimeter unterhalb der Knie gebrochen, den abgetrennten Oberkörper fanden die Wissenschaftler im rechten Winkel zum Rest des Opfers. "Der Mann war grober Gewalt ausgesetzt", lautet daher das Fazit von Ulrich Himmelmann, dem Leiter der Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Speyer.

Auch der Fundort der derart übel zugerichteten Knochen im nordpfälzischen Eisenberg lässt die Experten rätseln: Der Mann habe "mitten in einer römischen Siedlung" gelegen, so Himmelmann. Dabei sei die Siedlungsbestattung damals vor allem aus hygienischen Gründen per Gesetz verboten gewesen.

Klar ist bislang, dass es sich um ein männliches Skelett handelt, Größe etwa 165 Zentimeter. Wie alt das Skelett genau ist, können die Forscher noch nicht sagen. "Die Römer waren hier von etwa 0 bis 450 nach Christus", sagte Himmelmann. Das Skelett ist demnach rund 1500 bis 2000 Jahre alt.

Unter Steinbrocken begraben

Anthropologen sollen die Knochen nun medizinisch untersuchen. Himmelmann hofft, aus den Ergebnissen weitere Hintergründe zum Tod des Mannes ableiten zu können. Dazu sollen auch weitere Funde wie etwa Ziegelscherben untersucht werden, die bei dem Skelett entdeckt wurden.

Bislang könne man über die Hintergründe nur spekulieren, so der Archäologe. "Es könnte sich um ein Mordopfer handeln, das man hier versteckt hat." Wäre es ein Unfall gewesen, hätte man die Leiche nicht innerhalb der Siedlung bestattet. Das Skelett war unter großen Steinbrocken begraben worden - auch das sei sehr ungewöhnlich, betonen die Wissenschaftler.

Die Römersiedlung von Eisenberg ist nach Ansicht vieler Experten identisch mit dem um das Jahr 150 vom griechischen Geografen Ptolemäus beschriebenen Ort Rufiniana in der römischen Provinz Germania superior. Dabei könnte es sich um eine Zollstation gehandelt haben. Die Zuordnung ist allerdings nicht unumstritten.