Grünen-Chef Habeck "Wir haben ein Gülleproblem"

Deutschland hat nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs jahrelang zu wenig gegen Überdüngung und überhöhte Nitratwerte im Grundwasser getan. Das Urteil in Luxemburg am Donnerstag bezog sich zwar auf das Jahr 2014, heizt aber den Streit zwischen Umweltschützern, Wasserwerken und Bauern um strengere Regeln für das Düngen an.

"Wir haben ein Gülleproblem", sagte Grünen-Chef Robert Habeck dem SPIEGEL nach der Urteilsverkündung. Das Nitrat in Gewässern und im Grundwasser stamme meist aus Gülle der Landwirtschaft. Der Stoff ist wichtig für das Pflanzenwachstum. Doch wenn zu viel gedüngt wird, sammeln sich Rückstände im Wasser. Aus Nitrat entsteht durch chemische Prozesse Nitrit, das für Menschen schädlich sein kann.

"Wir kämpfen permanent gegen die Symptome, nicht gegen die Ursachen", sagte Habeck. Landwirte wirtschafteten immer intensiver, weil sie sonst schwerer über die Runden kämen. Das führe dazu, dass es auf zu wenig Fläche zu viele Tiere gebe - und die Gewässer durch die Gülle belastet würden.

Der Deutsche Bauernverband erklärte dagegen: "Deutschland hat gehandelt und neue weitreichende Anforderungen an die Düngung im Sinne des Gewässerschutzes geschaffen, die derzeit von den Landwirten bereits umgesetzt werden", so Generalsekretär Bernhard Krüsken. Das werde die EU-Kommission nicht ignorieren.

Die EU-Kommission hatte Deutschland 2014 abgemahnt und 2016 geklagt, weil die Bundesregierung über Jahre hinweg nicht strikt genug gegen die Verunreinigung vorgegangen sei. Die Bundesregierung hatte in ihrem Nitratbericht 2016 eingeräumt, dass an 28 Prozent der Messstellen in Agrargebieten die EU-Grenzwerte im Grundwasser überschritten werden. Der nächste offizielle Bericht ist 2020 fällig.

"Es ist unschwer zu erkennen, dass auch die Neufassung der Düngeverordnung den Vorgaben des Gerichtes bei weitem nicht genügen wird. Jetzt muss die Bundesregierung nachbessern", so Habeck. Es müsse endlich "klare, ambitionierte, wissenschaftlich basierte und transparente Lösungen und nachvollziehbare Regelungen" geben.