Rätsel der Woche Rundfahrt garantiert

Es gibt einfach zu wenige gut ausgebaute Straßen! Diese Klage hört man immer wieder von Autofahrern, Spediteuren oder Handelskammer-Vertretern. Um ein womöglich nur teilweise ausgebautes Schnellstraßennetz geht es auch im neuen Rätsel.

Sechs Städte betreiben ein gemeinsames Schnellstraßennetz. Bekannt ist, dass jede Stadt mit mindestens drei anderen durch eine Schnellstraße direkt verbunden ist. Beweisen Sie, dass man stets vier Städte so auswählen kann, dass eine Rundreise auf Schnellstraßen durch diese vier Städte möglich ist.

Hinweis: Wir nennen diese sechs Städte A, B, C, D, E, F. Wenn zum Beispiel mit A, B, C, D eine Rundreise klappt, würde man in A starten, weiter nach B fahren, von dort weiter nach C, dann nach D und schließlich wieder zurück nach A. Alle vier Verbindungen wären Direktverbindungen.