Sachsen-Anhalt Sechs Gräber aus der Jungsteinzeit gefunden

Archäologen haben in Sachsen-Anhalt 4400 bis 4800 Jahre alte Gräber samt Grabsteinen entdeckt. Die Funde stammen aus der Jungsteinzeit und wurden auf einer Baustelle südlich von Merseburg sichtbar.

"Steinmarkierungen von Gräbern aus dieser Zeit, vergleichbar mit unseren heutigen Grabsteinen, sind absolutes Neuland in der archäologischen Forschung", sagte Projektleiterin Susanne Friederich. "Natürlich stehen auf diesen Steinen nicht die Namen der Toten, sondern es sind unbehauene Felsgesteine."

Insgesamt entdeckten die Forscher sechs Körperbestattungen, berichtet das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Außerdem legten die Archäologen neben vier Gräbern je eine Sandsteinplatte frei. Diese liegen durchschnittlich 60 Zentimeter höher als die Gräber.

Grabbeigaben aus Feuerstein

Dass sich die Kennzeichnung erhalten hat, stelle eine Besonderheit dar. Sonst gebe es oft nur indirekte Hinweise, berichten die Archäologen. "Vielleicht gab es ja noch zu jedem Grab neben dem Stein weitere Markierungen, wie einen Stock oder einen Busch - aber das hätte sich nicht erhalten", sagte Friederich. Klar sei, dass jenen Menschen die letzte Ruhestätte ihrer Toten sehr wichtig gewesen sei. In einer Bestattung fanden sie eine Pfeilspitze aus Feuerstein.

Die in den Gräbern bestatteten Menschen stammen den Archäologen zufolge aus den Epochen der Schnurkeramik sowie der Glockenbecherzeit. Die Begriffe sind nach den typischen Gefäßformen jener Zeit benannt, Muster mit einer Schnur in den Ton gedrückt sowie Keramik in Form von Glocken.

Etwa 100 Meter entfernt hatten die Archäologen bereits zuvor zwei Gräber entdeckt, die in die gleiche Zeit gehören. Dabei handelte es sich um Doppelbestattungen. In einem Grab hatten die Forscher zwei Erwachsene sowie eine Pfeilspitze und ein Messer aus Feuerstein entdeckt. In dem zweiten Grab lag eine Mutter mit Kind. Sie trug eine Muschelpaillette bei sich.