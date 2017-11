Satellitenbild-Quiz Rätseln Sie sich durch Europa

Für Eilige: Hier geht es direkt zum Quiz.

Schuldenkrise. Brexit. Populismus-Boom. Separatismus. Und so weiter.

Europa hat in den vergangenen Jahren mit vielen negativen Dingen Schlagzeilen gemacht. Und oft genug hat Europas Politik auch unglücklich agiert, zum Beispiel bei der Frage, wie die Länder auf den Ansturm von Flüchtlingen reagieren wollen.

Über all diese Fragen kann man leicht vergessen, wie faszinierend unser Heimatkontinent eigentlich ist. Und selbst wenn sich doch einmal jemand auf die Attraktivität Europas besinnt, geht die Sache schnell nach hinten los - wie bei der Idee, jedem und jeder 18-Jährigen in der EU ein Interrail-Ticket zu schenken, für die persönliche Entdeckungsreise.

Klang super, versandete aber ganz schnell in der Brüsseler Bürokratie. Zu teuer und überhaupt. Nur zu Reisekostenzuschüssen für ein paar Tausend Schüler konnte sich die EU-Kommission am Ende durchringen.

Was also tun? Wie die Menschen begeistern für ihre politisch vielleicht nicht unkomplizierte, aber erstens wunderschöne und zweitens extrem lebenswerte Heimat? Für einen Teil der Welt, der nicht nur attraktiv ist für Menschen aus anderen Regionen - sondern vor allem für die Europäer selbst. Wenn sie sich nur darauf besinnen und politisch gemeinsam an der Einheit ihres Kontinents arbeiten.

Vielleicht hilft ja die Kraft der Bilder. Das jedenfalls wollen wir in diesem Quiz probieren. Folgen Sie uns in die eisigen Weiten Islands, wo es auch um lokale kulinarische Spezialitäten gehen wird. Bestaunen Sie italienische Kunstschätze, spüren Sie historischen Katastrophen in Griechenland nach, graben Sie im Norden Schwedens nach Schätzen - und erfahren Sie mehr über Bremerhavens Beziehung zur Welt der Musik!

Illustriert werden unsere Fragen mit faszinierenden Bildern aus dem All, geschossen aus 500 bis 700 Kilometern Höhe. Die Fotos stammen unter anderem von den "WorldView"-Satelliten des US-Unternehmens Digitalglobe. Sie haben eine Auflösung, die bis zu 30 Zentimetern pro Pixel beträgt.

