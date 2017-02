Forschung absurd Die perfekten Lippen

Es gibt wissenschaftliche Zeitschriften, die Woche für Woche Erkenntnisse seriöser Forscher publizieren. Was in "Nature", "Science", "PNAS" oder "The Lancet" steht, hat zumindest das Potenzial, unser Verständnis der Welt voranzubringen und Menschen zu helfen.

Und dann gibt es "JAMA Facial Plastic Surgery". Die Zeitschrift beschäftigt sich damit, wie Schönheitschirurgen Menschen "schöner" aussehen lassen können - was immer das heißen mag. Der meistgelesene Artikel der vergangenen 30 Tage: Wie man mit einer bestimmten Lifting-Methode das Gesicht verjüngt.

Das neueste Untersuchungsobjekt ist: Wie groß sind die perfekten Lippen? Genauer gesagt die perfekten Lippen von Frauen. Noch genauer gesagt die perfekten Lippen von weißen Frauen zwischen 18 und 25 Jahren.

Dazu wurden insgesamt rund 600 Probanden in zwei Runden Fotos von Gesichtern gezeigt. Die Lippengröße wurde mittels digitaler Bildbearbeitung variiert. Die Teilnehmer mussten jeweils die Attraktivität bewerten. Das Ergebnis:

Bei den perfekten Lippen ist die Unterlippe doppelt so groß wie die Oberlippe.

Die Fläche der Lippen nimmt zehn Prozent des unteren Gesichtsdrittels ein.

Sie finden das absurd? Wir auch. In einem nicht ganz ernst gemeinten Wettbewerb können Sie daher hier die schönsten Lippen wählen - ganz unwissenschaftlich und natürlich für Männer und Frauen.

Finden Sie heraus, ob Sie das Ergebnis der Forscher bestätigen - und wenn nicht, ist es auch egal. Schönheit liegt, so heißt es ja, im Auge des Betrachters.

Hier abstimmen für die schönsten Frauenlippen - danach können Sie im Slider auch sehen, wie andere Leser abgestimmt haben und zu wem Ihr Lieblingsmund gehört ("Ihre Wahl").

Und so geht's: Sie sehen zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf die Lippen, die Ihnen besser gefallen. Die anderen verschwinden, neue Lippen erscheinen - wieder können Sie die Ihrer Meinung nach schöneren anklicken. Am Ende bleiben Ihre ganz persönlichen Lieblingslippen übrig.

Für die Darstellung wird Javascript benötigt.

Und hier abstimmen für die schönsten Männer-Lippen: