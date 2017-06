Entstehung Schwarzer Löcher Forscher beobachten stillen Sternen-Kollaps

DER SPIEGEL/ Rick Friedman Johann Grolle berichtet als Korrespondent für den SPIEGEL aus Boston. "Das ist die Welthauptstadt der Wissenschaft", sagt der langjährige Leiter des SPIEGEL-Ressorts Wissenschaft/Technik. An dieser Stelle schreibt er, was Forscher am MIT, der Harvard University und anderswo in den USA bewegt.

Boston will trotz Trump mit China übers Klima reden

Wie für die meisten Städte der USA war der letzte Donnerstag auch für Boston ein trauriger Tag. Nachdem Präsident Trump den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen verkündet hat, stellt sich jetzt die Frage, ob die hier im Sommer geplante amerikanisch-chinesische Klimakonferenz trotzdem stattfinden kann. Bostons Bürgermeister Martin Walsh hatte Zweifel daran geäußert. Alle Anfragen ans Washingtoner Außenministerium, das die Konferenz eigentlich hatte mitfinanzieren sollen, seien unbeantwortet geblieben.

Nun mehren sich die Stimmen in Boston, die fordern, das Treffen dann eben ohne Hilfe aus Washington zu stemmen. Die Hoffnungen ruhen besonders auf dem örtlichen Elder Statesman John Kerry. Der hatte im letzten Jahr noch als Außenminister die Schirmherrschaft der geplanten Konferenz übernommen. Nach Trumps Ausstiegs-Show im Rosengarten des Weißen Hauses erklärte er trotzig: "Amerika muss seine Führungsrolle nicht aufgeben, nur weil sein Präsident dies tut."

Schwarze Löcher überall

Bei den Astrophysikern des Gravitationswellen-Detektors LIGO ging es in der letzten Woche bemerkenswert unaufgeregt zu. Als sie vor gut einem Jahr verkündeten, dass sie erstmals das bei der Kollision Schwarzer Löcher entstehende Geräusch vernommen hätten, war es eine Weltsensation. Letzte Woche vermeldeten sie nun, dass sie inzwischen drei solcher Ereignisse registriert hätten. Da war es bereits Routine: Der Alltag der Gravitationswellen-Astronomie hat begonnen.

Bloße Strichlisten über die Zahl von Schwarze-Loch-Crashs zu führen reicht den LIGO-Physikern aber nicht. Sie wollen grundlegende Geheimnisse des Kosmos lüften. Schon argwöhnen die ersten von ihnen, massereiche Schwarze Löcher könnten in weitaus größerer Zahl durchs Weltall geistern, als es die Astronomen für möglich gehalten hätten. Erste Überschlagsrechnungen deuten darauf hin, dass die Gesamtmasse dieser Kolosse einen erheblichen Teil des Universums ausmacht. Nun fragt sich: Könnte es womöglich sein, dass die mysteriöse Dunkle Materie in Wirklichkeit aus Schwarzen Löchern besteht?

Hubble-Teleskop beobachtet stillen Sternen-Kollaps

Es gibt noch ein weiteres Rätsel, über das sich die LIGO-Physiker den Kopf zerbrechen: Sie wissen nicht, wie die mächtigen Schwarzen Löcher, deren Kollisionen sie protokollieren, ursprünglich entstanden sind. Da passt es ihnen gut ins Bild, dass die Betreiber des Hubble-Teleskops soeben vermelden, ein neues Himmelsphänomen beobachtet zu haben: einen stillen Sternen-Kollaps.

Bisher waren die Astronomen davon ausgegangen, dass die Geburt Schwarzer Löcher stets ein spektakulärer Vorgang ist: Am Ende ihres Lebens explodieren Sterne in grell aufblitzenden Supernoven, und im Innersten des Sprühfeuers bleibt ein Schwarzes Loch als Sternenleiche zurück.

Ganz anders dagegen der Sternentod, den das Hubble, zusammen mit zwei anderen Teleskopen, nun aufgezeichnet hat: Im Jahr 2015 leuchtete ein mit 25 Sonnenmassen besonders massereicher Stern in der sogenannten "Feuerwerks-Galaxie" NGC 6946 kurzzeitig ein wenig heller auf. Dann verlosch er, und zwar ganz ohne Spektakel. Dort, wo nun nur noch Dunkelheit herrscht, muss den Forschern zufolge ein Schwarzes Loch geboren sein. Vielleicht, so spekulieren sie nun, sind ja auch jene Giganten, deren Signale die LIGO-Physiker auffangen, auf diese stille Weise entstanden.

NASA/ ESA/ C. Kochanek/ OSU Stern N6946-BH1 vor und nach dem Kollaps

Bakterien malen Stillleben

Eine neue Generation von Bio-Ingenieuren sieht in der Natur nichts anderes als einen gewaltigen Baukasten, aus dem sie nach Gusto Neues erschaffen können. Drei Meldungen der letzten Woche illustrieren es - und nähren ein gewisses Unbehagen:

Forscher vom Zentrum für Synthetische Biologie des MIT brachten Bakterien bei, Farben zu sehen. Insgesamt 18 Gene, 14 Schalter und allerlei weitere Bauteile schleusten sie in ihr Erbgut ein. Nun reagieren die Mikroben unterschiedlich, je nachdem ob grünes, rotes oder blaues Licht auf sie fällt.

Um den Effekt sichtbar zu machen, lehrten die Forscher ihre Kreaturen, ein der eingestrahlten Farbe entsprechendes Pigment herzustellen. Auf diese Weise können die Mikroben nun gleichsam malen. Als Beleg dafür stellten die Forscher mehrere von den bakteriellen Künstlern nachgezeichnete Bilder vor. Eines davon zeigt zum Beispiel den Videogame-Helden Super-Mario, ein anderes ein Stillleben mit Früchten.

Felix Moser/ MIT Zugegeben, das Bild wurde mit Software bearbeitet, um Kontraste hervorzuheben

Mäuse wackeln auf Knopfdruck mit den Ohren

Wenn es ums sogenannte Neuroengineering geht, wie die Manipulation von Hirngewebe genannt wird, dann ist MIT-Forscher Ed Boyden ein besonders innovativer Kopf. Der Name dieses Tausendsassas findet sich unter den Autoren einer jetzt in "Cell" veröffentlichten Arbeit. Boyden und seine Co-Autoren berichten, dass es ihnen mit einem raffinierten neuen Verfahren gelungen sei, Mäuse ferngesteuert mit Ohren oder Schnurrhaaren wackeln zu lassen.

Die Wissenschaftler platzierten zwei Elektroden auf dem Schädel ihrer Versuchstiere, mit denen sie ihnen magnetische Impulse ins Hirn strahlten, jedoch mit so hoher Frequenz, dass die Nervenzellen unempfindlich dafür sind. Dort aber wo sich beide Strahlen kreuzen, überlagern sie sich in einer Weise, die niederfrequente Signale entstehen lässt. Und darauf sprechen die Neuronen an. Mit diesem Trick können die Forscher zielgenau einzelne, tief im Gehirn liegende Regionen aktivieren. Um zu beweisen, dass ihr Verfahren klappt, steuerten sie Areale an, die für die Bewegung von Ohren oder Schnurrhaaren zuständig sind.

Langfristig hoffen die Forscher, diese Methode zur Behandlung von Parkinson-Kranken oder anderen neurologischen Patienten einsetzen zu können. Auf die implantierten Elektroden, die bisher bei der sogenannten "Tiefen Hirnstimulation" verwendet werden, könnten die Ärzte dann verzichten.

Start-up will Hirntote zum Leben erwecken

Die dritte Meldung handelt nicht von erfolgreichen Forschertaten, sondern von irregeleiteten Machbarkeitsfantasien: Bioquark, eine Start-up aus Pennsylvania, will mit einer Stammzellkur Tote wieder zum Leben erwecken. Das Management des Unternehmens teilte mit, es bereite derzeit eine klinische Studie in Südamerika vor.

Die Bioquark-Forscher wollen hirntoten Probanden Stammzellen ins Rückenmark injizieren. Ergänzend soll es noch einen Protein-Mix, stimulierende Elektroimpulse und eine Lasertherapie direkt ins Gehirn geben. Auf diese Weise glaubt das Bioquark-Team, das Wachstum neuer Nervenzellen anregen und so das Gehirn wiederbeleben zu können.

Die Vorstellung, eine solche Reanimation könnte gelingen, kann einen das Grausen lehren. Da ist es tröstlich zu wissen, dass ein Erfolg wohl ausgeschlossen ist.