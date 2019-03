gut konservierte Mumien und Skelette entpuppen sich für die Altertumsforschung manchmal als ganze Krankenakte. Schon wenige Knochen oder Zähne können eine Menge über das Leiden erzählen, das einst die Menschen der Vorzeit plagte. So ist heute bekannt, dass Krebs bereits vor Tausenden Jahren grassierte.

Für die Erforschung uralter Menschheitsgeißeln haben Wissenschaftler eine eigene Disziplin gebildet, die Paläopathologie. Diesen Experten legen Archäologen immer wieder auch Ungewöhnliches vor. Knochen, die zu klein oder zu groß sind, die schief wuchsen. Oder Schädel, denen ein Teil des Oberkiefers fehlt.

Es war ein Zufall, der Julia Gresky vom Deutschen Archäologischen Institut auf die Idee brachte, mehr über solche seltenen Krankheiten oder Behinderungen in der Vorzeit herauszufinden. Die Paläopathologin hatte die Knochen eines Mannes untersucht, der vor mehr als 6600 Jahren in der Region des heutigen Albanien gestorben war. Die Knochensubstanz des 30-Jährigen war ungewöhnlich stark verdichtet, ein Zeichen für die sogenannte Marmorknochenkrankheit. Die Betroffenen leiden schnell unter Brüchen, obwohl ihre Knochen kompakter gewachsen sind. Gresky suchte nach ähnlichen Fällen, doch die waren kaum zu finden. Durch den Austausch mit Kollegen entstand schließlich eine ganze Konferenz zu seltenen Krankheiten in unserer Vorzeit.

Deutsches Archäologisches Institut/ Julia Gresky Linker Oberschenkel mit Anzeichen für Marmorknochenkrankheit

Kürzlich kamen deshalb in Berlin Paläopathologen, Archäologen, Rechtsmediziner, Genetiker und Museumsfachleute zusammen, um erstmals auf einem Fachtreffen über ihre Forschung zu reden. Dabei wurde ich Zeuge einer ganz eigenen Welt, in der niemand etwas Morbides daran findet, wenn in der Vortragspause zu Kaffee und Brötchen etwa Schädelteile zur Begutachtung herumgereicht werden.

Mir erschloss sich ein ganzes Kompendium des Leidens. Ein Fall nach dem anderen wurde vorgestellt, die Wissenschaftler berichteten von Fehlgeburten mit schlimmsten Missbildungen, Kiefergaumenspalten oder Krankheiten wie dem Angelman-Syndrom, dabei wächst Betroffenen mit kleinem Kopf meist ein großer Mund mit einem hervorstehenden Oberkiefer.

Nun könnte man grundsätzlich fragen: Wozu sollte man sich ausgerechnet in der Retrospektive mit Erkrankungen auseinandersetzen, die ohnehin nur selten vorkommen? Die Antwort ergibt sich aus den Erkenntnissen der Konferenz. Denn neben den medizinischen Analysen erörterten die Forscher auch, wie die Betroffenen einst von ihren Mitmenschen behandelt worden sein könnten. Wurden sie ausgegrenzt, weil sie krank oder anders waren, weil sie eine Behinderung hatten? Das war wohl überraschend selten der Fall. Selbst in der Steinzeit haben die Menschen offenbar für die Betroffenen gesorgt oder sie zumindest nicht abgelehnt.

Der Mann mit der Marmorknochenkrankheit litt unter diversen Brüchen, doch sie sind noch zu Lebzeiten gut verheilt. Zudem erreichte er ein für damalige Verhältnisse hohes Alter. Auch die Bestattungsriten von vielen Erkrankten im Kreis der Gemeinschaft lassen keine Rückschlüsse darauf zu, dass Versehrte anders behandelt wurden. Manchmal scheint sich der Status von behinderten Menschen sogar noch erhöht zu haben.

Im alten Ägypten wurden Kleinwüchsige teils mit hohen zeremoniellen Ehren bestattet, zeigen einige reich ausgestattete Gräber. Zwar könnten sie auch von hoher Abstammung gewesen sein, doch hat ihnen ihr Handicap zumindest nicht geschadet. Zudem wurde Kleinwüchsigen sogar eine besondere Verbindung zu den Göttern nachgesagt, so wird zumindest die entsprechende Ikonografie gedeutet. Mit Blick auf die Konferenz lässt sich also sagen: Auch unsere heutige Gesellschaft kann sich durchaus noch einiges von unseren Vorfahren abschauen.

Denn ein Blick auf die Zahl der Betroffenen zeigt: So selten sind seltene Krankheiten auch heute gar nicht. In Deutschland leiden per Definition etwa vier Millionen Menschen daran, weltweit könnten es 300 Millionen sein. Für sie geht es in erster Linie gar nicht immer um die Entwicklung von Therapien, die es nicht immer geben wird, sagte der Genetiker Dan Bradley in Berlin. "Zuallererst wollen die Menschen wissen, woran sie leiden."

Dass das Eis der Arktis schmilzt, ist aus vielen unterschiedlichen Messungen hinlänglich bekannt. Das Ausmaß des Klimawandels haben Forscher nun aber aus einer anderen Perspektive betrachtet. Für ihre Studie befragten Sie Menschen aus Inuit-Gemeinden im Norden von Kanada zu ihren traditionellen Reiserouten. Mit überraschendem Ergebnis.

Im Nil haben Forscher ein altes Schiffswrack entdeckt. Warum der Fund dem griechischen Geschichtsschreiber Herodot recht gibt, lesen Sie hier.

An der Uni musste ich mal koloniales Yukatekisch lernen - hängen geblieben ist davon nicht mehr viel. Wenn Sie wissen möchten, wie sich so eine mittelamerikanische Indianersprache anhört, lege ich Ihnen diesen Artikel samt Audiomitschnitt ans Herz. Der Hintergrund: Immer häufiger tauchen an der US-Grenze Menschen aus Mexiko oder Guatemala auf, deren Sprachen für die Behörden ein Rätsel sind.

Schmerzen werden rund um dem Globus anders empfunden und geäußert. Deutsche Ärzte verstehen Patienten aus anderen Kulturen deshalb oft falsch. Was tun?

Dass unsere Ozeane immer noch unbekanntes Terrain beinhalten, zeigte sich jetzt einmal mehr. Forscher haben mehr als 5000 bisher unbekannte Berge auf dem Meeresgrund entdeckt.

Früher war man ziemlich erfinderisch bei der Herstellung von Haushaltskleber. Im Hause von George Washington, dem ersten Präsidenten der USA, nahm man für den Geschirr-Kitt Zutaten wie Bullenblut oder Schlangenschleim, fanden Forscher heraus.

"42: Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything" (Douglas Adams)

Wo steht die größte Bibliothek der Welt?

Was versteht man in der Astrophysik unter Spaghettisierung?

Unter welcher Bezeichnung ist in der Mathematik die sogenannte Kategorientheorie noch bekannt?

Bild der Woche

Neben einer Wand aus Gletschereis wandern zwei französische Forscher über den Archipel Madre de Dios ("Mutter Gottes"). Die chilenische Regierung möchte für diese Inselgruppe im Süden des Andenstaats demnächst den Status als Weltnaturerbe beantragen. In die beeindruckende Karstlandschaft grub Wasser eine Vielzahl von Höhlen. Den patagonischen Ureinwohnern, den Kawésqar, dienten diese als Grab- und bisweilen als Wohnstätten.

HO/ CENTRE TERRE ASSOCIATION/ AFP

Fußnote

4000 Sterne bewegen sich offenbar gemeinsam nur 100 Lichtjahre von der Erde entfernt durchs Weltall. Astrophysiker der Universität Wien haben diesen Strom entdeckt, als sie mithilfe von Daten der Weltraumsonde "Gaia" die Bewegung Hunderttausender Sterne in der Milchstraße analysierten. Weil diese Sonnen vergleichsweise nah sind, können an ihnen gut die Lebenszyklen von Sternhaufen und das Gravitationsfeld der Milchstraße untersucht werden.

* Quiz-Antworten: In London. Die British Library verfügt über rund 170 Millionen Medien/ Die Verformung von Objekten, wenn sie einem Schwarzen Loch zu nahe kommen/ Allgemeiner Unsinn