Schwarze Löcher Letzte Arbeit von Stephen Hawking veröffentlicht

Sie wurde zunächst als die letzte wissenschaftliche Arbeit von Stephen Hawking bezeichnet: Rund sieben Wochen nach dem Tod des berühmten Astrophysikers ist im Mai 2018 im "Journal of High Energy Physics" eine Abhandlung über die Urknalltheorie erschienen - mit Hawking als Erstautor.

Als sie bei der Fachzeitschrift eingereicht wurde, war Hawking noch am Leben. Es handelt sich also wohl tatsächlich um die letzte Arbeit, die der Physiker zu Lebzeiten bei einem wissenschaftlichen Journal abgegeben hat. Wie sich nun herausstellt, war es aber nicht die letzte Arbeit, in der Hawkings Name als Autor auftaucht.

Am Dienstag wurde eine weitere Studie herausgegeben, in der Hawking als Zweitautor genannt wird. "Stephen Hawkings letzte wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht", titelt der Guardian. Eingereicht hatten die Studie drei Physiker, mit denen Hawking vor seinem Tod zusammengearbeitet hatte. Ob weitere seiner Kollegen Arbeiten in der Schublade haben, an denen Hawking mitgewirkt hat, lässt sich nicht sagen.

10 Zitate von Stephen Hawking Mein Ziel ist einfach. Es ist das vollständige Verstehen des Universums - warum es so ist, wie es ist, und warum es überhaupt existiert. Das Leben wäre tragisch, wenn es nicht lustig wäre. Wenn Aliens uns jemals besuchen sollten, denke ich, ist das Ergebnis so wie bei Christopher Columbus und seiner ersten Ankunft in Amerika - was nicht sonderlich gut für die amerikanischen Ureinwohner ausgegangen ist. Auch wenn ich mich nicht bewegen kann und ich durch einen Computer sprechen muss, in meinem Kopf bin ich frei. Man kann nicht beweisen, dass Gott nicht existiert (...). Aber die Wissenschaft macht Gott überflüssig. Der größte Feind des Wissens ist nicht Unwissenheit, sondern die Illusion, wissend zu sein. Meiner Meinung nach sollten sich behinderte Menschen auf die Dinge konzentrieren, die ihnen möglich sind, statt solchen hinterherzutrauern, die ihnen nicht möglich sind. Einstein lag falsch, als er sagte 'Gott würfelt nicht'. (...) Er hat die Würfel manchmal nur dorthin geworfen, wo wir sie nicht sehen. Wir alle sind nur eine weiterentwickelte Art von Affen, auf einem unbedeutenden Planeten eines sehr durchschnittlichen Sterns. Aber wir können das Universum verstehen. Das macht uns zu etwas sehr Besonderem. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe es aber auch nicht eilig. (2011)

"Er kannte unser Ergebnis"

Hawking war am 14. März im Alter von 76 Jahren in Cambridge gestorben. Er gilt als einer der bedeutendsten Physiker unserer Zeit. In dem nun veröffentlichten Papier mit dem Titel "Black Hole Entropie and Soft Hair" geht es um die Frage, was mit den enthaltenen Informationen passiert, wenn Objekte in Schwarze Löcher fallen. Astrophysiker sprechen vom Informationsparadoxon.

Fertigstellt wurde die Arbeit in den letzten Tagen vor Hawkings Tod im März 2018. Sasha Haco und Malcolm Perry von der Cambridge University sowie Andrew Strominger von der Harvard University stellten die Erkenntnisse schließlich zusammen und veröffentlichten sie online.

Basis waren Arbeiten von Albert Einstein

Perry habe Hawking wenige Tage vor dessen Tod in Harvard getroffen, erzählt er im "Guardian". Ihm sei nicht klar gewesen, wie schlecht es Hawking damals bereits ging. "Er kannte unser Ergebnis", sagte Perry. Hawking habe breit gegrinst, als er davon hörte.

Hawking faszinierte das Informationsparadoxon über Jahrzehnte. Ausgangspunkt seiner Forschung waren Arbeiten von Albert Einstein aus dem Jahr 1915. Einstein war überzeugt, man könne Schwarze Löcher allein anhand ihrer Masse, ihrer Ladung und ihres Drehimpulses beschreiben. Hawking postulierte später, dass Schwarze Löcher auch eine Temperatur hätten.

Daraus ergibt sich allerdings ein Problem: Wenn Schwarze Löcher eine Temperatur haben, geben sie Wärme in den Weltraum ab und verdampfen letztlich vollständig, argumentierte Hawking. Nichts bleibe von ihnen übrig. Gleichzeitig gilt in der Physik die Regel, dass Information nie verloren geht. Nur wo geht sie hin, wenn ein Schwarzes Loch verschwindet - und mit ihm all die Objekte, die es je eingesaugt hat?

Je wärmer, desto größer das Chaos

In der neuen Veröffentlichung wollen Hawking und Kollegen nun gezeigt haben, wie zumindest ein Teil der Information erhalten bleibt. Wenn ein Objekt in einem Schwarzen Loch verschwindet, erhöht das demnach nicht nur dessen Temperatur, sondern auch dessen Grad der Unordnung, die sogenannte Entropie.

Die Physiker erklären, dass sich diese Entropie möglicherweise mithilfe von Lichtteilchen, sogenannten Photonen, erfassen lässt. Diese Photonen umkreisen demnach den sogenannten Ereignishorizont des Schwarzen Lochs - also den Punkt, an dem sich Licht der Gravitation nicht entziehen kann. Die Arbeit zeige, dass sich die Entropie mithilfe dieser Photonen darstellen lasse, so Perry.

Das Informationsparadoxon ist damit freilich nicht gelöst. Man wisse beispielsweise nicht, ob die Entropie alles widerspiegele, was in einem Schwarzen Loch landen könne, so Perry. Diese Frage müssten Astrophysiker nun leider ohne die Hilfe von Stephen Hawking beantworten.

