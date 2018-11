Anthropologie So besiedelte der Mensch Südamerika

Sie kamen von Norden: Über die Beringstraße erreichten wohl vor etwa 20.000 Jahren die ersten Menschen den amerikanischen Doppelkontinent. Doch wie sich die Menschen dann weiter ausbreiteten, das ist in vielen Detailfragen bisher nicht hinreichend geklärt.

Nun hat sich gleich ein ganzes Forscherkollektiv auf die Suche nach Antworten gemacht. Und mit drei großen Genom-Projekten die Besiedlung von Mittel- und Südamerika rekonstruiert:

Bei dem größten Projekt analysierte ein Team um Cosimo Posth vom Jenaer Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte 49 Genome aus Mittel- und Südamerika, die überwiegend zwischen 3000 und 11.000 Jahre alt sind. "Das ist zwar nicht genug für ein vollständiges Bild, bietet aber schon einen guten Überblick", sagt Posth. "Menschliche Überreste aus dieser Zeit sind selten."

"Die Kontinuität in Südamerika ist erstaunlich"

Die im Fachblatt "Cell" veröffentlichte Analyse zeigt, dass jene Menschen, die vor 11.000 bis 9000 Jahren im heutigen Belize, Brasilien und Chile lebten, eng verwandt waren mit Angehörigen der nordamerikanischen Clovis-Kultur. Diese hatte sich vor etwa 13.000 Jahren in Nordamerika als erste Kultur sehr schnell überregional ausgebreitet.

Später verschwand diese genetische Gruppe in Mittel- und Südamerika fast vollständig und wurde vor grob 9000 Jahren durch eine neue Gruppe ersetzt. "Das ist unsere zweite große Entdeckung", sagt einer der Studienleiter, David Reich von der Harvard University. "Es gab einen Austausch der Bevölkerung, der vor mindestens 9000 Jahren begann."

Auffällig ist, dass die Zusammensetzung der neuen Gruppe über die Jahrtausende bis heute teilweise recht konstant blieb. Dies ist umso erstaunlicher, als die Bevölkerungen etwa in Europa, Westasien und Afrika in diesem Zeitraum mehrmals durch große Zuwanderungswellen stark verändert wurden.

"Die Kontinuität in Südamerika ist erstaunlich", sagt Posth. "Zum Beispiel können die heutigen Quechua und Aymara aus den zentralen Anden ihre Ahnen bis zu jenen Menschen zurückverfolgen, die vor 9000 Jahren an der Fundstelle Cuncaicha im heutigen Peru lebten."

Zügig südwärts

Im Fachblatt "Science" beschreibt ein zweites Team um Eske Willerslev von der Universität Kopenhagen die Resultate aus der Analyse von 15 Genomen von Menschen, deren Überreste zwischen Alaska und Patagonien entdeckt wurden. Sechs davon lebten vor mindestens 10.000 Jahren.

Die Analyse ergab, dass die Ausbreitung nach Südamerika nicht allmählich durch Populationsdruck erfolgte, sondern dass die Menschen sehr zügig südwärts zogen und den Kontinent rasch erschlossen.

Für Rätselraten sorgt allerdings ein Teilresultat dieser Untersuchung: Schon vor drei Jahren hatten Forscher bei Angehörigen der Surui und Karitiana, zwei recht isolierten Populationen im Amazonas-Gebiet, eine entfernte Verwandtschaft zu australasischen Gruppen entdeckt - also zu Menschen aus Neuguinea, Australien und von der Inselgruppe der Andamanen im Golf von Bengalen.

Diese Verwandtschaft fanden sie nun auch bei einem 10.400 Jahre alten Menschen aus der Region Lagoa Santa im Südosten von Brasilien. Allerdings betrifft die Verwandtschaft nur grob drei Prozent des Genoms.

Anpassung an extreme Höhe

Erstautor Victor Moreno-Mayar sieht dafür zwei Erklärungsmöglichkeiten: "Entweder waren Gruppen mit dem australasischen Signal schon in Südamerika, als Zuwanderer damals die Region erreichten, oder aber die australesischen Gruppen kamen später." Dann hätten sie aber auf ihrem gesamten Weg durch Nordamerika keine genetischen Spuren hinterlassen.

"Dieses Signal ist sehr interessant, aber wir sahen es in unseren Daten nicht", sagt Posth zu dieser Arbeit. Überraschend sei, dass das Signal über einen Zeitraum von etwa 10.000 Jahren konstant bei etwa drei Prozent geblieben sei. "Wenn man in der Zeit zurückgeht, müsste das Signal eigentlich stärker werden. Deshalb ist die größte Frage: Wie kann ein Signal 10.000 Jahre lang bis heute konstant bleiben? Diese Frage können wir zurzeit nicht beantworten."

Im dritten Projekt untersuchten Forscher um John Lindo von der University of Chicago die Geschichte des Andenraums während der letzten 7000 Jahre. Dazu analysierten sie sieben Genome aus der Region um den Titicaca-See. Im Fachblatt "Science Advances" berichtet das Team unter anderem, dass sich die Menschen an das Leben in extremer Höhe bei geringem Sauerstoffgehalt anders anpassten als die Bevölkerungen im Himalaya.

Schutz gegen Pocken

Demnach haben Andenbewohner eine vergrößerte rechte Herzkammer, was die Aufnahme von Sauerstoff und die Durchblutung der Lunge fördert. Zudem tragen diese Menschen ein Verdauungsenzym, dass im Dünndarm die Verwertung stärkehaltiger Nahrung etwa von Kartoffeln verbessert. Die Kartoffel stammt aus den Anden und ist dort bis heute vielerorts das wichtigste Grundnahrungsmittel.

Die Studie deutet auch darauf hin, dass die Ankunft der Europäer den Andenbewohnern weniger zusetzte als anderen Ureinwohnern Amerikas. Bislang dachten Forscher, dass die damalige Bevölkerung der Bergregion vor allem durch eingeschleppte Krankheiten um etwa 90 Prozent schrumpfte.

Die jetzige Studie schätzt dagegen, dass die Population lediglich um 27 Prozent zurückging. Demnach boten Erbanlagen den Menschen einen Schutz vor allem gegen die Pocken.