Rätsel der Woche Teile und herrsche

Viele Jahre herrschte der König - und es waren gute Jahre für ihn. Seine Untergebenen mussten hart arbeiten, der größte Teil des Gewinns ging an ihn. Doch die Zeiten haben sich geändert. Das frustrierte Volk blies zur Revolution. Nun hat sich das einstige Königreich in eine Demokratie gewandelt. Und weil der König seine Untergebenen immer so ausgequetscht hat, darf er selbst nicht einmal mit abstimmen.

Doch der einstige Alleinherrscher gibt nicht auf: Er will sich zurückholen, was ihm seiner Meinung nach zusteht. Wenn es nicht anders geht, dann eben auf demokratischem Wege.

Nach der Revolution wurde die Verteilung der Reichtümer des Landes neu organisiert. Das Volk besteht aus neun Untergebenen und dem einstigen König - also aus insgesamt zehn Personen. Jeden Monat stehen genau zehn Taler für Lohnzahlungen zur Verfügung. Jede Person bekommt deshalb jeden Monat einen Goldtaler ausgezahlt - auch der König.

Der Verteilungsschlüssel darf verändert werden, sofern es eine Mehrheit dafür gibt. Ein Untergebener stimmt für eine Veränderung, sofern dadurch sein eigener Monatslohn steigt. Er stimmt dagegen, wenn sein Lohn sinkt. Wenn sich sein monatlicher Lohn nicht verändert, enthält er sich. Der König darf nicht mit abstimmen, er darf aber als einziger Vorschläge machen, wie man die Verteilung des Geldes verändern könnte.

Welche maximale monatliche Lohnsumme kann sich der König sichern?

Zusatzfrage: Das Volk besteht aus insgesamt 1000 Personen inklusive König. Monatlich werden 1000 Taler ausgezahlt, zu Beginn an jede Person genau einer. Welche Höchstsumme ist für den König erreichbar?