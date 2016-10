Angst vor Untoten Fesseln, pfählen, köpfen

Entstellte Gesichtszüge, modriges Haar, lautes Stöhnen: Die Zombies von "The Walking Dead" wanken auch in der 7. Staffel, die am 23. Oktober in den USA startet, wieder durch eine postapokalyptische Welt. Immer schwieriger wird der Kampf der wenigen Menschen untereinander und gegen die Untoten.

So fiktional die Handlung, so real ist die Angst vor vermeintlich Untoten, die Menschen immer wieder umgetrieben hat. Wenn Archäologen geköpfte, gepfählte oder gefesselte Leichname finden, so steckt hinter den Gewalttaten offenbar nicht selten die Angst der Hinterbliebenen, die Verstorbenen könnten wiederkehren.

Weil erst seit relativ kurzer Zeit die Friedhöfe des Mittelalters und der Neuzeit überhaupt archäologisch relevant geworden sind, mehren sich derzeit die Hinweise auf solche Maßnahmen nach dem Tod. Vorher galten die Grabstellen als uninteressant, weil in christlichen Gräbern üblicherweise keine wertvollen Beigaben liegen.

Aber auch für alle anderen Friedhöfe gilt: Noch vor zehn Jahren hätte sich kein Archäologe getraut zuzugeben, dass er auf seiner Grabung die sterblichen Überreste eines angeblich Untoten gefunden hat - zu groß war die Angst vor dem Spott der Kollegen. Erst seit sich das Selbstverständnis der Archäologie gewandelt hat, und es weniger um die Jagd nach Kunstgegenständen als vielmehr um die Erforschung des historischen Alltags geht, taucht das Phänomen der Untoten überhaupt in Fachpublikationen auf. Fast monatlich erscheinen neue Studien über die schwierige Beziehung zwischen Zombie und Mensch.

