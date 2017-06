Rätsel der Woche Unter Lügnern

Was für eine seltsames Dorf! Jeder Einwohner ist entweder ein notorischer Lügner oder er sagt stets die Wahrheit. Außerdem ist jeder Einwohner Anhänger genau eines der vier Fußballvereine A, B, C und D, die es in dem Dorf gibt.

Ein Meinungsforschungsinstitut hat allen 250 Dorfbewohnern die folgenden vier Fragen gestellt:

Sind Sie Anhänger von Team A?

Sind Sie Anhänger von Team B?

Sind Sie Anhänger von Team C?

Sind Sie Anhänger von Team D?

Auf die erste Frage antworteten 90 mit Ja, auf Frage zwei gab es 100 Ja-Antworten, bei Frage drei und vier waren es jeweils 80.

Wie viele Lügner leben in dem Dorf?