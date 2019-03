USA, China und das Soja Handelsstreit bringt Brasiliens Regenwald in Gefahr

US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin kommen zusammen mit anderen Spitzenbeamten am Donnerstag persönlich zu Gesprächen nach Peking. Bei dem Treffen wird wieder einmal um eine Beilegung des Handelskonflikts zwischen den USA und China gerungen. Anfang April wird dann ein chinesisches Verhandlungsteam um Vizepremier Liu He in Washington erwartet.

Beide Seiten hatten sich in den vergangenen Monaten mit Strafzöllen auf Waren im Milliardenwert belegt. Zu den amerikanischen Handelsgütern, die China mit hohen Zöllen an der Einfuhr hindert, gehören auch Sojabohnen. Und das, so warnen Forscher nun in einem Kommentar im Fachmagazin "Nature", könnte zu massiven Problemen für den brasilianischen Regenwald führen - und damit für das Weltklima. Schließlich ist das Amazonasgebiet ein CO2-Speicher von globaler Bedeutung.

Vor einer "Abholzungswelle" im Regenwald warnen die Wissenschaftler um Richard Fuchs vom Karlsruher Institut für Technologie in Garmisch-Partenkirchen. Sie rechnen vor, dass im schlechtesten Fall in Brasilien zusätzliche Ackerflächen von der Größe Griechenlands gebraucht würden, um den chinesischen Sojabedarf zu decken.

AFP Im Hafen der chinesischen Stadt Nantong wird Soja aus Brasilien entladen (im August 2018)

Das Argument der Forscher geht so: In China steigt seit Jahrzehnten der Fleischkonsum. Zum Füttern der Tiere wird Soja verwendet. Das kommt allerdings nur zu einem geringen Teil aus heimischer Produktion, seit Anfang des Jahrtausends ist die chinesische Sojaherstellung sogar um rund ein Viertel gesunken. Stattdessen importiert das Land im großen Stil: aus Brasilien, von wo die Einfuhren im gleichen Zeitraum um 2000 Prozent zugelegt haben, aber auch aus den USA, wo es ein Plus von 700 Prozent gab.

Im Zuge des Handelskonflikts und der damit verbundenen Strafzölle sind die Importe aus den USA zuletzt aber massiv eingebrochen - um 50 Prozent im Jahr 2018. Und dabei, so die Forscher, habe sich der Streit zwischen Peking und Washington sogar nur auf das zweite Halbjahr ausgewirkt. Fuchs und seine Kollegen gehen nun davon aus, dass China auch in Zukunft die Sojakäufe in den USA niedrig halten dürfte und stattdessen auf andere Anbieter umsteigt, allen voran Brasilien.

AP Photo / Andre Penner Soja auf einem Feld in Mato Grosso (im März 2012)

Die Einfuhren von dort seien schon im vergangenen Jahr gestiegen, Ende 2018 seien bereits 75 Prozent des chinesischen Sojas aus Brasilien gekommen. Das Land habe den amerikanischen Lieferrückgang komplett kompensiert. Und Brasilien habe auch weiterhin "die Infrastruktur und die Fläche, um die Produktion schnell zu steigern", schreiben die Wissenschaftler.

Für ihren Kommentar haben die Forscher Daten der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) ausgewertet. Demnach hat China im Jahr 2016 mehr als 37 Millionen Tonnen Soja aus den USA gekauft. Würde das Land diese Menge komplett aus Brasilien beziehen wollen, müsste die Anbaufläche dort um bis zu 13 Millionen Hektar beziehungsweise 130.000 Quadratkilometer wachsen. Das entspricht der Größe Griechenlands.

SPIEGEL ONLINE

Die Forscher verweisen zur Einordnung darauf, dass die Abholzung des Amazonas in den bisher dramatischsten Jahren 1996 und 2004 bei jeweils drei Millionen Hektar beziehungsweise 30.000 Quadratkilometern gelegen habe. Nun könnten auf weiteren 130.000 Quadratkilometern die Bäume fallen.

Der Sojaanbau ist dabei oft nicht direkt für die Entwaldung verantwortlich. Stattdessen wird die Pflanze auf ehemaligem Weideland angebaut. Und als Ersatz für diese Flächen werden dann Bäume gerodet. Deswegen sei es auch vergleichsweise schnell möglich, die Landwirtschaftsflächen auf Kosten des Waldes auszuweiten, so Fuchs.

REUTERS / Paulo Whitaker Sojaanbau auf gerodetem Regenwald im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso (im Februar 2008)

"Selbst wenn wir nicht das Worst-Case-Szenario erreichen, stehen immer noch riesige Flächen auf dem Spiel", sagt der Forscher. Wenn alle 94 Staaten, die derzeit Soja an China liefern, ihre Produktion gemäß der bisherigen Anteile erhöhten, würde der Flächenbedarf in Brasilien trotzdem um 5,7 Millionen Hektar oder 57.000 Quadratkilometer steigen. Das wäre ein Areal doppelt so groß wie Belgien.

Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro gilt als Freund der Agrar- und Holzunternehmen seines Landes. Er hat den Beschützern des Regenwaldes den Kampf angesagt. Bereits vor seiner Wahl nahm die Entwaldung wieder zu. Im Januar, dem ersten Monat von Bolsonaros Amtszeit, legte die Abholzung im Amazonas nach Angaben des Forschungsinstituts Imazon gar um 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu.

Das könnte Sie auch interessieren Meredith Kohut/ The New York Times/ Redux/ Laif Brasiliens Präsident Bolsonaro Die Axt im Regenwald

Politische Beobachter geben zu bedenken, dass die Chinesen den Amerikanern gerade bei der Frage der landwirtschaftlichen Importe womöglich weit entgegenkommen könnten, um Kompromisse in anderen Bereichen zu umgehen. Das versprechen zusätzlicher Soja-Importe zählt für Peking zu den weniger schmerzhaften Zugeständnissen im Handelsstreit.

Andererseits hat Handelsbeauftragter Lighthizer öffentlich erklärt, er sei vor allem von chinesisch-amerikanischen Geschäftsleuten zum Durchhalten in den Handelsgesprächen ermuntert worden - und dazu, sich nicht mit dem Verkauf von ein paar Sojabohnen abspeisen zu lassen.

"Beide Seiten haben signalisiert, dass sie in den kommenden Wochen einen Deal wollen", sagt Forscher Fischer. "Es ist aber nicht gesagt, dass so ein Deal dann auch hält." Aus seiner Sicht werde sich China langfristig nach Lieferalternativen für Soja umsehen, und Brasilien stehe dafür bereit.

STR / AFP Chinesische Bauern in der Provinz Shandong trocknen Soja (im Oktober 2018)

Wie ließe sich das Problem der drohenden Abholzung nun zumindest abmildern? Die Forscher haben dazu eine Reihe von Vorschlägen:

Soja sollte wegen seiner Bedeutung für die Frage der Amazonas-Entwaldung von den Handelsstreitigkeiten ausgenommen werden, die Zölle also abgeschafft werden.

China sollte stärker auf alternative Handelspartner für Soja setzen, zum Beispiel auch auf die Europäische Union.

Die internationale Gemeinschaft sollte Brasilien zu wirkungsvollerem Umweltschutz ermuntern - und dafür im Rahmen von Unterstützungsprogrammen auch Geld zahlen, wenn dafür der Wald unangetastet bleibt.

China könnte wieder mehr Soja selbst anbauen.

SPIEGEL ONLINE

Wäre es aber nicht auch möglich, dass die Chinesen ihren Sojaverbrauch einfach senken? Die Forscher glauben das eher nicht. Sie verweisen darauf, dass allein der Einsatz von zwei Prozent weniger Soja zur Tierfütterung pro Jahr zu Produktionseinbußen von zehn Millionen Tonnen Fleisch führen würde.

Der letzte Lösungsvorschlag der Wissenschaftler lautet:

Verbraucher in China und dem Rest sollten davon überzeugt werden, weniger Fleisch zu essen. Doch während der Fleischkonsum etwa in Deutschland tatsächlich leicht zurückgeht, sieht es in China einstweilen nicht danach aus, dass dieser Wunsch der Forscher in Erfüllung geht.

Bei der Frage, ob er selbst noch Fleisch isst, muss Wissenschaftler Richard Fuchs übrigens nicht lange nachdenken. Er habe seinen Verbrauch "stark reduziert", sagt er. Der Rest der Familie ernähre sich komplett vegetarisch.