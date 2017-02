Satellitenbild der Woche Stadt auf Stelzen

Links die Schwanzflosse, rechts das Auge: Von oben betrachtet liegt Venedig ein wenig wie ein Fisch mit aufgerissenem Maul im Wasser. Das passt natürlich gar nicht zum Image der Stadt als Paradies für verliebte Pärchen.

Diese ungewöhnliche Perspektive auf Venedig hat der ISS-Astronaut Thomas Pesquet in dieser Woche veröffentlicht. Das Satellitenbild der Woche ist diesmal also tatsächlich das Foto einer gewöhnlichen Kamera.

Wer nun auf die Karte schaut, stellt fest, dass Venedig Kopf steht - Süden ist im Foto oben. Unabhängig davon gut erkennbar ist der Canal Grande. Wie ein "z" zieht er sich quer durch die Stadt. Oben endet er direkt am Markusplatz.

Davor fahren seit einigen Jahren die riesigen Kreuzfahrtschiffe vorbei - sehr zum Ärger von Umweltschützern und auch der UNESCO, die deswegen droht, Venedig seinen Status als Weltkulturerbe abzuerkennen. Am rechten Ende des historischen Kerns ragen drei Helle Streifen ins Meer. Das ist der Hafen der Stadt inklusive Terminal für eben jene Kreuzfahrtschiffe.

Mehr Touristen als Einwohner

Wie ein dünnes Ärmchen verbindet eine Eisenbahn- und Autostrecke das historische Zentrum mit den Stadtteilen Venedigs, die auf dem Festland liegen. Darüber und per Boot wird die Insel versorgt - in der Touristensaison eine Mammutaufgabe. 56.000 Menschen leben in den Häusern auf Stelzen. Vom Frühling bis Spätherbst sind täglich etwa doppelt so viele Besucher in der Stadt.

Die vielen Häuser Venedigs erkennt man als rote Pünktchen auf dem Foto - nur am linken Ende, in der Schwanzflosse sozusagen, scheint ein Rechteck wie ausgeschnitten. Hierbei handelt es sich um das Arsenal Venedigs. Dort lagen in der ehemaligen Republik Venedig eine Schiffswerft, ein Waffenlager und die Basis der Flotte.

Links oben schließlich verschwindet ein schmaler Streifen Land oben aus dem Bild. Diese "Lido di Venezia" trennt die Lagune von Venedig vom restlichen Mittelmeer.