Verhaltensforschung Gewalttäter Mensch

In der Geschichte des Menschen ist Gewalt allgegenwärtig. Das zeigen die Bürgerkriege der Gegenwart - und die blutigen Exzesse im 20. Jahrhundert mit Millionen von Toten. Doch zumindest statistisch gesehen ist der Mensch über die Zeit hinweg friedlicher geworden.

Dies berichten spanische Wissenschaftler im Fachblatt "Nature". Demnach beeinflussen Kultur und die Organisation menschlicher Gesellschaften das Gewaltpotenzial - und haben die Menschen in der Moderne weniger gewalttätig werden lassen.

Schaut man zurück, zeigt sich, dass die Zahl der gewaltsamen Todesfälle in prähistorischen Gesellschaften in etwa so hoch ist, wie man es im Vergleich zu anderen Säugetieren erwarten kann. Menschen sind also von Natur aus ähnlich gewaltbereit wie ihre nahen Verwandten, schreiben die Forscher um José María Gómez von der Estación Experimental de Zonas Áridas in Almería (Spanien). Mord und Totschlag seien somit ein Erbe unserer evolutionären Vergangenheit.

Sogar Hamster neigen zu Gewalt

Tödliche Auseinandersetzungen sind bei Säugetieren gang und gäbe. Unter Primaten etwa seien Aggressionen innerhalb der Gruppe nicht selten, berichten die Forscher. Bei einigen Arten komme es zu Kindstötungen. Raubtiere bringen manchmal Angehörige fremder Gruppen um. Selbst bei so harmlos wirkenden Arten wie Hamstern oder Pferden würden gelegentlich Artgenossen getötet.

Die Forscher suchten zunächst nach gewaltsamen Todesfällen durch Artgenossen bei Säugetieren. Sie stießen auf vier Millionen dokumentierte Todesfälle bei 1024 Arten von Säugern aus 137 Familien - das sind etwa 80 Prozent aller Säugetierfamilien. Aus diesen Daten zogen sie auch Rückschlüsse auf die Gewaltbereitschaft ausgestorbener Tierarten. Zu gewaltsamen Todesfällen zählten sie zum Beispiel Kindstötungen, Kannibalismus oder tödliche Revierkämpfe. Die Forscher schätzten den Anteil gewaltsamer Todesfälle an den gesamten Todesfällen.

Quote 1:300

Erwartungsgemäß erwiesen sich einige Arten als eher gewalttätig, andere waren völlig friedlich untereinander. Unter Arten, die in Gruppen und in festen Territorien leben, ist Gewalt gegen Artgenossen verbreiteter als bei Arten, deren Angehörige allein umherziehen. Nach den Schätzungen der Forscher betrug die Rate der gewaltsamen Todesfälle am evolutionären Ursprung der Säuger 0,3 Prozent - also kam etwa ein Tier von 300 durch Gewalt eines Artgenossen zu Tode.

Die Rate stieg deutlich, als sich die Primaten als eigenständige Linie im Stammbaum abzweigten. Zwei Prozent der Primaten wurden zu dieser Zeit von Artgenossen umgebracht, schätzen die Forscher. Das zeige, dass tödliche Gewalt tief in der Linie der Primaten verwurzelt sei.

Die Wissenschaftler rechneten damit, dass in frühen menschlichen Gesellschaften ebenfalls zwei Prozent der Todesfälle auf Mord und Totschlag zurückzuführen seien - ein Wert, der sich mit Angaben zu gewaltsamen Todesfällen in prähistorischen menschlichen Gesellschaften decke, berichten die Forscher.

Die Gesellschaft macht den Unterschied

Sie hatten dazu anhand von 600 Studien ermittelt, wie verbreitet Gewalt in menschlichen Populationen seit etwa 50.000 Jahren gewesen ist. Die Forscher räumen ein, dass die Zahlen unsicher seien. Das Ausmaß tödlicher Gewalt schwanke zwischen einzelnen Zeitabschnitten stark. Sie lag zunächst bei den erwarteten zwei Prozent, nahm dann aber zeitweise erheblich zu. Seit etwa hundert Jahren sinkt die Gewaltbereitschaft innerhalb der Gesellschaft rapide. Kultur, ökologische Bedingungen und die Organisation in einem Staat machen den Menschen offenbar friedlicher, vermuten die Wissenschaftler.

"In der Frühzeit war die Menschheit so gewaltbereit, wie man es angesichts der gemeinsamen evolutionären Geschichte der Säugetiere erwarten würde", schreiben die Forscher. "Dieser Anteil prähistorischer tödlicher Gewalt ist nicht unveränderlich, sondern hat sich mit dem Fortschreiten unserer Geschichte verändert, meist im Zusammenhang mit der soziopolitischen Organisation der menschlichen Gesellschaft."

Die Studie deutet daraufhin, dass der Mensch von Natur aus gewalttätiger ist als die meisten anderen Säugetiere. Der heutige Homo sapiens ist aber dank Kultur und gesellschaftlicher Entwicklung offenbar weniger brutal, als man von ihm erwarten würde.