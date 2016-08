Rätsel der Woche: Wenn Mathematiker Spaghetti kochen...

Jeden Freitag treffen sich vier Mathematiker zum gemeinsamen Abendessen. Eigentlich wollen sie dabei gar nicht über ihre Arbeit reden - doch das klappt nicht immer.

An diesem Abend gibt es Spaghetti. In der Küche liegen zwei verschiedene Sorten bereit: Eine ist eher dick und muss länger kochen, die andere ist dünner und gart schneller.

Mit einem Spaghettimaß misst Mathematiker Nummer Eins, der Koch, die Portionen ab. Der Portionierer hat vier unterschiedlich große, runde Löcher. Das größte ist für vier Portionen. Füllt man das Loch komplett mit Spaghetti, hat man genau die nötige Menge Nudeln.

Die vier Mathematiker fragen sich nun: Taugt das Maß für dicke und dünne Spaghetti gleichermaßen? Oder werden es vielleicht zu viele Nudeln, wenn man die dünnen damit abmisst?

Der Koch schlägt vor, die Frage an einem rechteckigen Maß zu klären, das sich exakt mit Nudeln auffüllen lässt. Das gedachte Maß ist so groß, dass darin genau zwölf dicke Spaghetti hineinpassen - in 3 Reihen mit je 4 Stück - siehe folgende Skizze. Sie zeigt die 12 dicken Nudeln im Querschnitt stark vergrößert:

Die dünnen Spaghetti sind genau halb so dick wie die dicken. "Also müssten von ihnen sechs Reihen mit je acht Stück hineinpassen", sagt der Koch. "Das wären dann 48 Stück - also viermal so viele wie bei den dicken Nudeln."

"Mmh", meint der zweite Mathematiker, "das würde bedeuten, dass die Nudelmasse in beiden Fällen gleich wäre, denn eine dünne Nudel ist bei gleicher Dichte ein Viertel mal so schwer wie eine doppelt so dicke".

Aber die beiden anderen melden Zweifel an: "Ich glaube, wenn man dünne Nudeln in das rechteckige Maß steckt, bekommt man größere Portionen", sagt Mathematiker Drei. "Ich glaube, es passen dann 51 dünne Nudeln durch und nicht nur 48."

Der Vierte meint schließlich: "Es sind sogar noch mehr als 51."

Wer hat Recht?