Nachhaltigkeit Was wurde aus dem Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung?

Es tut sich etwas im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung: Supermärkte werben mit "Krummen Dingern" und nehmen Obst und Gemüse mit Macken in ihr Sortiment auf. Tafeln in Deutschland, die überschüssige Lebensmittel an bedürftige Menschen verteilen, sind zu einer festen Institution geworden und verzeichnen seit zehn Jahren einen stetigen Zuwachs an Kooperationspartnern.

Und auch das Internet hat die Bewegung bereits erreicht: Start-ups wie "Too good to go", die gastronomische Betriebe mit Hilfe einer App mit Kunden vernetzen, um übrig gebliebene Gerichte zu Sonderpreisen zu verkaufen, entwickeln aus dem Kampf gegen die Verschwendung eigene Geschäftsmodelle.

"Ja, das Bewusstsein hat sich deutlich verbessert", bestätigt auch Jochen Brühl, Vorsitzender von Tafel Deutschland. "Die Tafeln setzen sich bereits seit rund 25 Jahren dafür ein, genießbare Lebensmittel zu retten. Aber selbst wenn jetzt ein Trend hin zu mehr Aufmerksamkeit im Umgang mit Lebensmitteln zu beobachten ist, unter dem Strich wird trotzdem immer noch viel zu viel weggeworfen."

Ein Drittel aller Lebensmittel landet im Müll

Die Zahlen hierzu sind erschreckend: Zwischen elf und 18 Millionen Tonnen Nahrungsmittel landen in Deutschland jedes Jahr im Müll. Allein die Privathaushalte kommen auf sechs bis sieben Millionen Tonnen, wie eine Studie der Uni Stuttgart ergab. Das sind pro Kopf etwa 85 Kilogramm.

Weltweit betrachtet geht es um unfassbare 1,3 Milliarden Tonnen essbarer Lebensmittel. Die Uno möchte diese Zahl bis zum Jahr 2030 zumindest halbieren.

"Ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel geht verloren", sagt Anne-Catrin Hummel von der Deutschen Welthungerhilfe. Grund seien Schäden bei Herstellung oder Transport. Oder aber die Lebensmittel würden in Lagern, Läden und Haushalten verderben.

Hinzu kommen laut Hummel Tausende Tonnen, die in keine Statistik einflössen, weil sie ungenutzt auf den Äckern liegen blieben oder die sogenannten kosmetischen Standards der Supermärkte nicht erfüllten.

In den Entwicklungsländern bestünden die Probleme insoweit insbesondere in mangelhafter Lagerung oder Trocknung nach der Ernte. Klassische Lebensmittelverschwendung findet laut Hummel hingegen primär in den industrialisierten Ländern statt.

"Dass wir in den Industrie- und Schwellenländern billige Nahrungsmittel in großem Stil konsumieren und dazu auf Ressourcen aus armen Ländern zurückgreifen, in denen Menschen in Armut und Hunger leben, ist aus moralischer Sicht bereits fragwürdig", sagt Hummel. Palmöl beispielsweise stecke in Schokolade oder Margarine und stamme aus Indonesien, Malaysia oder Sierra Leone. "Wenn wir Lebensmittel dann aber auch noch in großen Mengen verschwenden, ist das ein Skandal."

Der Deutschen Welthungerhilfe geht es daher um eine Bewusstseinsänderung im Umgang mit Lebensmitteln. "Wenn ich in einen Apfel beiße und ihn dann wegschmeiße, dann ist es nicht nur der eine Apfel, der verschwendet wird", sagt Hummel. Dahinter stehe ein Prozess von der Ernte über den Transport bis hin zum Verkauf - samt aller kostbaren Ressourcen wie Energie, Wasser und andere Rohstoffe, die dabei verbraucht würden.

Wie Sie weniger Lebensmittel verschwenden

Die Welthungerhilfe gibt daher Tipps gegen Lebensmittelverschwendung im Alltag: Dazu gehört zunächst der Rat, bewusster einkaufen zu gehen, zum Beispiel mit einer Einkaufliste, oder, wenn das Gekaufte sowieso für den gleichen oder kommenden Tag gedacht ist, ruhig mal gezielt zu den Produkten mit kurzem Mindesthaltbarkeitsdatum zu greifen.

Weitere Tipps sind, Restepartys zu veranstalten oder auch, "besser zu schnippeln": "Der Stiel des Brokkoli zum Beispiel schmeckt genauso lecker wie die Röschen". Und schließlich natürlich der Tipp, bei Initiativen wie "Foodsharing" und "Essensretter" mitzumachen.

Tafel-Chef Brühl fordert in diesem Zusammenhang dazu auf, Mindesthaltbarkeitsdaten auf Lebensmittelverpackungen nicht fälschlich als Verfallsdaten zu interpretieren, sondern sich stattdessen wieder mehr auf die eigenen Sinne zu verlassen: "Man sollte einfach mal wieder riechen und schmecken, bevor man einfach etwas wegschmeißt."

Im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung zeigt auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zunehmend Engagement. So hat es vor fünf Jahren die Initiative "Zu gut für die Tonne" ins Leben gerufen. Unter zugutfuerdietonne.de finden sich auch hier Tipps zu Lebensmittellagerung und -haltbarkeit, Fakten zur Lebensmittelverschwendung sowie Rezepte für "beste Reste".

Eine von der Initiative entwickelte sogenannte Beste-Reste-App gehört mit über 800.000 Downloads zu den erfolgreichsten der Bundesregierung. Sie enthält mittlerweile 340 Rezepte von Sterneköchen und prominenten Kochpaten wie Sarah Wiener, Johann Lafer, Daniel Brühl und vielen Hobbyköchen. "Und mehr als 200 Gastronomen nutzen darüber hinaus unsere Best-Reste-Boxen zum Mitnehmen von Essensresten, die von unserer Kampagne und Greentable entwickelt wurden", teilt ein Sprecher mit.

Initiativen fordern Gesetz gegen Lebensmittelmüll

Vielen Hilfsorganisationen und Initiativen gegen Lebensmittelverschwendung geht dieses Engagement allerdings nicht weit genug. Die Organisation Foodwatch kritisiert, dass die Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Thema Lebensmittelverschwendung und auch mit der Initiative "Zu gut für die Tonne" fast ausschließlich die Verbraucher im Fokus habe. Lebensmittelabfälle entstünden aber überall: in der Landwirtschaft, in der Lebensmittelindustrie, in Restaurants, Bäckereien und Kantinen, im Handel.

"Damit das Problem gelöst wird, müssen auch neue Regeln für Handel und Industrie geschaffen werden", sagt Dario Sarmadi, Pressesprecher bei Foodwatch. Nötig sei ein Gesetz zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen in der Lebensmittelwirtschaft.

Auch die Deutsche Welthungerhilfe fordert die Bundesregierung auf, einen verbindlichen Maßnahmen- und Aktionsplan zur Halbierung des Lebensmittelmülls bis 2030 zu verabschieden, und nicht nur den Verbraucher in die Verantwortung zu nehmen.

Alle Lebensmittelbranchen auf EU-Ebene müssten verpflichtet werden, ihre Abfallmenge zu dokumentieren, fordert Hummel. "Denn wie will die Bundesregierung am Ende sonst messen, ob sie das Ziel der Vereinten Nationen, die Halbierung des Lebensmittelmülls bis zum Jahr 2030, überhaupt erreicht hat?"