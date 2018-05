Membrantechnik Wie ein neuer Filter Salz aus Wasser holt

Möglichst kostengünstig Salzwasser in Trinkwasser umwandeln zu können - das wäre vor allem für Menschen, die kaum Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, ein Traum. Forscher aus China könnten ihm nun einen kleinen Schritt näher gekommen sein. Sie habe eine hauchdünne Membran entwickelt, die Salze deutlich effektiver aus Wasser filtert als bisher verwendete Materialien.

Bei der Herstellung der Membran nutzen sie einen Effekt, den der bekannte britische Mathematiker und Informatik-Vordenker Alan Turing 1952 erstmals beschrieben hat. Mit dem sogenannten Turing-Mechanismus kann in der Biologie die Entstehung farbiger Muster auf den Fellen von Tieren wie Giraffen und Zebras erklärt werden. Er wird auch auf das Verhalten von zwei Chemikalien angewendet.

Bei der Umwandlung von Salz- in Trinkwasser mit herkömmlichen Kunststoffmembranen besteht ein Problem, das bisher nur einen Kompromiss zuließ: Entweder wählt man eine hohe Wasserdurchlässigkeit mit geringerer Filterwirkung oder umgekehrt.

Membran-Struktur von Millionstel Millimetern

Bei ihrer Membran, so betonen die Forscher um Lin Zhang von der Zhejiang University in Hangzhou in der Fachzeitschrift "Science", seien sowohl die Wasserdurchlässigkeit als auch die Rate der Trennung von Salz und Wasser hoch. Das führen sie auf die Strukturen zurück, die sich infolge des Turing-Mechanismus bilden.

Dieser Mechanismus beschreibt eine chemische Reaktion unter Beteiligung von zwei Stoffen, von denen einer die Verbindung aktiviert, der andere sie hemmt. Der Hemmer muss sich dabei schneller verbreiten (diffundieren) als der Aktivator. Dadurch bilden sich in einem Reaktionsgefäß Bereiche mit hohem und mit niedrigem Aktivatoranteil. Bei den Versuchen von Zhang und Kollegen entstanden, je nach Rahmenbedingungen, Polyamidmembranen mit blasen- und röhrenförmigen Strukturen - beides im Bereich von Nanometern, also Millionstel Millimetern.

Goldnanopartikel im Testwasser

Im Test filterten sowohl die Membran mit den Blasen als auch die mit den Röhren mehr Salze aus dem Wasser als üblicherweise genutzte Membranen. Die meisten Salze wie Magnesiumchlorid oder Natriumsulfat werden zu 90 Prozent oder mehr vom Wasser getrennt, bei Natriumchlorid (Kochsalz) sind es nur etwa 50 Prozent. Die Forscher bevorzugten aber die Membran mit den Nanoröhren, da sie bei ähnlicher Filterwirkung eine fast doppelt so hohe Wasserdurchlässigkeit zeigte wie die Membran mit den Blasen.

Um herauszufinden, wodurch diese hohe Wasserdurchlässigkeit entsteht, gaben Zhang und Kollegen Goldnanopartikel in das Testwasser. Die Partikel sammelten sich um die Blasen und Röhren herum. "Dies liefert einen visuellen Beweis, der die Existenz von Stellen mit relativ höherer Wasserdurchlässigkeit in den nanometergroßen Turing-Strukturen unterstützt", schreiben die Forscher.

Wie ihre Entwicklung für die Serienproduktion von Anlagen eingesetzt werden könnte oder welche Kosten sie verursacht, schreiben die Forscher allerdings nicht. Erst im vergangenen Jahr hatten Forscher einen Filter hergestellt, der Salz aus Meerwasser zieht. Doch die dabei genutzte Membranen-Technik basiert auf Graphen - einem extrem harten und dünnen Kohlenstofflagen, der als verhältnismäßig teuer gilt.