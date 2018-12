Glaubensfragen Wozu noch Weihnachten?

Vergangenes Wochenende habe ich mir mit meinen Kindern den Netflix-Weihnachtsfilm angesehen, eine Art in fiktionale Form gegossene Bestandsaufnahme der aktuellen Bedeutung von Weihnachten. Netflix legt ja bekanntlich viel Wert darauf, Massen von Nutzungsdaten in die Gestaltung seiner Produkte einfließen zu lassen. Ein Netflix-Santa müsste also eine Art algorithmisch optimierter, perfekter Mainstream-Weihnachtsmann sein.

Gespielt wird er im aktuellen Werk "Christmas Chronicles" von Kurt Russell, was ich großartig finde: Die Klapperschlange kehrt nach Manhattan zurück, diesmal mit Rauschebart statt Augenklappe, rotem Ledermantel statt brauner Lederjacke und Witzen über Übergewicht. Interessant ist an dem Film aber vor allem, wie er Glauben und Frömmigkeit behandelt.

Weihnachtsstimmung ohne Geschenke? Wie soll das gehen?

Die Helden des Films sind zwei Kinder, die ihren Vater durch einen Unfall verloren haben. Sie versuchen, dem Weihnachtsmann eine Videokamerafalle zu stellen, mit Erfolg. Schon kurz darauf bringen die beiden als blinde Passagiere im skandinavischen Designerschlitten beinahe ein Passagierflugzeug zum Absturz. Die Rentiere machen sich fliegend davon, der Geschenkesack kommt abhanden. Keine Geschenke! Weihnachten droht auszufallen.

Kurt Russell muss, damit das nicht allzu krass konsumistisch wirkt, gelegentlich auf eine Spezialarmbanduhr schauen und besorgt warnen, dass die Weihnachtsstimmung jetzt nur noch bei 33 Prozent liege. Und die Menschen bräuchten diese Weihnachtstimmung doch so dringend. Aber wie soll das gehen, ohne Geschenke?

Der Kern des Weihnachtsglaubens: Believe in yourself!

Selbstverständlich müssen die beiden Kinder nun helfen. Dabei wird der ältere Junge geläutert, der auf die schiefe Bahn zu geraten drohte. Ein Rudel Weihnachtselfen, die sehr an Gremlins erinnern, tritt auf und vermöbelt Bösewichter. An einer Stelle blättert die pfiffige kleine Schwester in einem magischen, ledergebundenen Buch, in dem die Stammbäume aller "Gläubigen" aufgezeichnet sind. Erfreut stellt sie fest, dass alle Mitglieder ihrer Familie über Generationen hinweg aufgeführt sind - nur ihr Bruder nicht. Das schwarze Schaf.

Drei Viertel aller US-Amerikaner betrachten sich selbst als christlich. Knapp die Hälfte der Untergruppe, die sich selbst "sehr religiös" nennt, unterstützt den Ehebrecher und notorischen Lügner Donald Trump.

Woran all die "Gläubigen" im großen Nikolausbuch im Film aber eigentlich glauben, außer an den Weihnachtsmann, wird kein einziges Mal ausgesprochen. Jesus, Maria, Josef und das übrige Personal bleiben unerwähnt. Stattdessen erklärt der Nikolaus dem verwirrten Teenager irgendwann, dass es vor allem darum gehe, an sich selbst zu glauben.

Selbstwertgefühl und Wichte mit Kettensägen

Netflix hat die Zutaten der amerikanischen Weihnachtsfolklore also entkernt und statt des Christentums den amerikanischen Traum hineingesteckt: Believe in yourself!

Zwischendurch verwirrt der Weihnachtsmann einen unbotmäßigen Polizisten, indem er ihm die Weihnachtswünsche seiner Kindheit über den Tisch reicht, darunter eine "Star Wars"- und eine "G.I. Joe"-Actionfigur.

Das scheint, jedenfalls Neflix' Big-Data-Weltsicht zufolge, der maximal anschlussfähige Rest von Weihnachten zu sein: Der Bischof von Myra, der 300 Jahre nach Christus gelebt haben soll, jetzt im roten Ledermantel. Dazu ein gut sitzendes Selbstwertgefühl, niedliche Zwergwesen mit Kettensägen und Geschenke von Markenherstellern.

Zur Erinnerung: Eigentlich geht es bei diesem Fest um den angeblichen Geburtstag eines ohne Zeugungsakt gezeugten Kindes, das dann 30 Jahre später ans Kreuz genagelt wird, damit sein Vater uns unsere Sünden vergeben kann.

Wie es um den Weihnachtsglauben bei uns wirklich bestellt ist

Nun gehören beispielsweise in Deutschland überhaupt nur noch etwa 55 Prozent der Bevölkerung einer christlichen Kirche an, die größte konfessionelle Gruppe ist schon seit Jahren die der "Konfessionslosen". Und von diesen 55 Prozent ist nur ein Bruchteil aus Überzeugung Christ.

Es gibt dazu eine Vielzahl von Studien, leider meist ohne Langzeitkonsistenz. Meine liebste wurde schon 1989 vom Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt. Den Befragten wurden sämtliche faktischen Aussagen aus dem christlichen Glaubensbekenntnis zur Beurteilung vorgelegt, das sich bei Katholiken und Protestanten bekanntlich kaum unterscheidet. Schon damals waren nur noch 65 Prozent der Katholiken und 52 Prozent der Protestanten mit dem Konzept "Jesus Sohn Gottes" einverstanden.

Religion kommt knapp hinter Privatfernsehen

Befragt wurden nur westdeutsche Mitglieder der jeweiligen Kirchen. Und das ist 30 Jahre her. Seitdem haben die Kirchen Millionen Mitglieder verloren. Für viele "Christen" in Deutschland ist das Christentum heute primär ein Abgrenzungsmerkmal gegenüber den anderen, vor allem Muslimen und Juden. Eher unchristlich, wenn Sie mich fragen.

Ein anderes interessantes Datum in diesem Zusammenhang: Einer Studie der BAT-Stiftung zufolge sagen heute noch 36 Prozent der Deutschen, Religion sei ihnen wichtig. Religion rangiert demnach in Sachen persönlicher Wichtigkeit jeweils 16 Prozentpunkte hinter den Werten "Markenvielfalt" und "Privatfernsehen". Das passt irgendwie zum Netflix-Weihnachtsmann.

Mit anderen Worten: Weihnachten ist für den weit überwiegenden Teil der Bevölkerung schon lange kein "christliches" Fest im engeren Sinne mehr. Es ist ein, wahlweise oder in beliebiger Kombination, heidnisches, traditionelles, kommerzielles oder einfach familiäres Ritual, ausgerichtet dem Markt, dem Magen und den Kindern zuliebe. Wie der Karneval. Stichwort "Weihnachtsstimmung".

Das sollte man sich zumindest eingestehen. Ich persönlich finde das übrigens gar nicht schlimm - aber ich mag ja auch Halloween.