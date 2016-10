Trotz Falschem Mehltau Die deutsche Weinernte ist gerettet

Die deutschen Winzer holen in diesem Jahr mehr Trauben aus ihren Weinbergen als noch zum Erntebeginn erwartet. Die neuen Schätzungen gingen für Deutschland von einem Ertrag von neun Millionen Hektolitern aus, teilte das Deutsche Weininstitut (DWI) mit Sitz in Bodenheim in Rheinland-Pfalz mit. Das sei ein durchschnittlicher Wert. Sowohl das DWI als auch die Weinbauverbände waren zunächst von leicht unterdurchschnittlichen Erträgen ausgegangen.

Allerdings seien die Ernten regional und sogar lokal sehr unterschiedlich ausgefallen, so das DWI, das sich auf eine Erhebung des Deutschen Weinbauverbands stützt. Abhängig sei der Ertrag vor allem davon, wie viel es im Frühsommer regnete und hagelte. Die feuchte Witterung führte dazu, dass sich unter anderem der Falsche Mehltau stark ausgebreitet hat. Die Winzer mussten viel spritzen und ausschneiden, um ihre Ernten zu retten.

Gewinner Sachsen und Saale-Unstrut, Verlierer Mosel und Nahe

In Rheinland-Pfalz sticht 2016 das Anbaugebiet Mittelrhein hervor. Dort wird 17 Prozent mehr Ertrag erwartet als im Fünfjahresmittel. Die Pfalz hingegen liegt genau im Durchschnitt. In Rheinhessen wird mit vier Prozent weniger gerechnet, an der Ahr mit drei Prozent weniger. Schlechter sieht es an der Mosel und an der Nahe aus: Dort liegt die Ernteschätzung bei sieben beziehungsweise neun Prozent weniger.

In Baden und in Württemberg sieht es gut aus, dort erwarten die Experten sechs beziehungsweise drei Prozent mehr Wein. In Franken wird sogar mit zwölf Prozent über dem Durchschnitt gerechnet. Besonders auffällig sind die Werte für Ostdeutschland, also die Anbaugebiete Sachsen und Saale-Unstrut: 55 beziehungsweise 23 Prozent mehr als sonst sollen dort in den Fässern und Tanks landen.

"Fruchtbetonte Weißweine und farbkräftige Rotweine"

Mit der diesjährigen Qualität ist das DWI sehr zufrieden. Die Trauben seien gut ausgereift und sehr gesund - das verspreche "fruchtbetonte Weißweine und farbkräftige Rotweine". Die Lese ist nun fast vorbei, derzeit werden noch spätreife Sorten wie Riesling und Spätburgunder eingeholt. Einige Betriebe lassen auch ein paar Rebzeilen hängen in der Hoffnung, sie als Eiswein ernten zu können.

In anderen Teilen Europas hat die extreme Witterung zu erheblichen Ertragsverlusten geführt. Die EU-Kommission geht laut DWI von einer Erntemenge von rund 166 Millionen Hektolitern aus. Das wäre ein Minus von einem Prozent im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt. Vor allem Zypern, Kroatien und Österreich verzeichneten Einbußen. In Rumänien und Ungarn wurde dagegen mehr geerntet.