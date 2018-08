Rätsel der Woche Die Lieblingsknobelei des Mathe-Genies

Falls Sie es nicht mitbekommen haben: Am Mittwoch hat Peter Scholze aus Bonn in Rio de Janeiro die höchste Auszeichnung für Mathematiker erhalten: eine Fields-Medaille. Der 30-Jährige beschäftigt sich mit Themen, die Laien kaum zu erklären sind, wie zum Beispiel den sogenannten perfektoiden Räumen oder p-adischen Zahlen.

Schon als Schüler hat Scholze sich intensiv mit Matherätseln beschäftigt - und eines, das ihm besonders gut gefallen hat, möchte ich hier vorstellen. Es stammt aus dem Buch "Fregattenkapitän Eins" des russischen Autors Wladimir Ljuschin und ist 1989 in deutscher Übersetzung beim Raduga-Verlag Moskau erschienen. Ich musste die Aufgabe etwas anpassen, damit sie als Rätsel der Woche funktioniert. Dank an den Bremer Mathematiker Dierk Schleicher, der mir dabei geholfen hat!

Hier kommt die Aufgabe:

Ein Löwe lebt in einem quadratisch eingezäunten Stück Wüste. Das Quadrat hat eine Kantenlänge von zehn Kilometern. Ihre Aufgabe ist, den Löwen quasi einzufangen. Er soll sich dann in einem eingezäunten Quadrat mit einer maximalen Seitenlänge von zehn Metern befinden.

Sie dürfen in dem Wüstenstück neue Zäune setzen. Allerdings geht das nur nachts, weil der Löwe Sie tagsüber sofort entdecken und auffressen würde. Nachts hingegen können Sie das Wüstengelände gefahrlos betreten, denn der Löwe ist nachtblind und schläft zudem in der Regel. Wenn er Schritte hört, macht er sich allerdings vorsichtshalber aus dem Staub. Es besteht also kein Risiko, dass Sie im Dunkeln aus Versehen auf ihn treten.

Sie dürfen Zäune an beliebiger Stelle platzieren - allerdings muss der gesetzte Zaun eine gerade Linie bilden. Verschieben dürfen Sie einen einmal aufgestellten Zaun jedoch nicht. Tagsüber können Sie den Löwen gut sehen, nachts jedoch nicht.

Wie viele Tage brauchen Sie, bis Sie das Raubtier in einem maximal zehn Meter großen Käfig gefangen haben?