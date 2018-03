Rätsel der Woche Wie entfesselt

Ein Rätsel erfordert normalerweise vor allem Hirnschmalz, beim heutigen sind zusätzlich Ihre Arme und Hände gefragt. Die Aufgabe fällt in den Bereich der Topologie. In diesem Teilgebiet der Mathematik geht es um Strukturen, deren Eigenschaften sich trotz Verformung nicht ändern. Topologisch gesehen ist beispielsweise eine Tasse identisch mit einem Ring - beide haben nämlich jeweils genau ein Loch. Bei der Tasse ist es am Henkel, beim Ring stecken wir unseren Finger hindurch.

Das Problem, um das es hier geht, ist ein Entfesselungstrick. Sie benötigen zwei etwa einen Meter lange Seile und eine zweite Person. Bei sich selbst und bei ihrem Partner binden Sie jeweils einen Strick um beide Handgelenke, sodass beiden Hände miteinander verbunden sind. Achtung: Machen Sie die Schlingen weder zu eng noch zu locker. Man sollte sie nicht über die Hand schieben können.

Wichtig ist, dass Sie vor dem Schließen des letzten Knotens darauf achten, dass die beiden Seile umeinander geführt sind, sodass Sie und Ihr Partner aneinander gefesselt sind - siehe Zeichnung oben.

Ihre Aufgabe ist nun, sich von ihrem Partner zu befreien. Dabei dürfen Sie weder einen Knoten lösen noch eine geschlossene Schlinge über ein Handgelenk schieben oder ein Seil zerschneiden. Kann das Kunststück gelingen?