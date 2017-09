Kreativität Wie Mathematiker auf geniale Gedanken kommen

Mathematiker - sind das nicht weltfremde, introvertierte Einzelgänger, die den ganzen Tag allein über Dinge grübeln, die kein Mensch versteht? Die ganz Besessenen haben sogar einen Tick und werden vom vielen Denken eines Tages wahnsinnig.

Wie wenig die gängigen Klischees über Mathematiker mit der Wirklichkeit zu tun haben, kann man derzeit in Heidelberg beobachten. In der Neuen Universität haben sich 200 Nachwuchsforscher versammelt, um von hoch dekorierten Mathematikern und Informatikern zu lernen, wie man ein erfolgreicher Wissenschaftler wird.

Die Vorträge auf dem Heidelberg Laureate Forum sind spannend - noch wichtiger aber ist das, was in den Pausen geschieht oder abends in den Kneipen der Altstadt. Dann diskutieren 22-jährige Studenten mit betagten Koryphäen. Turing-Preisträger und Fields-Medaillisten plaudern aus dem Nähkästchen. Die angeblich so scheuen Nerds betreiben intensives Networking.

Heidelberg Laureate Forum Foundation / Kreutzer Heidelberg Laureate Forum: Nachwuchsforscher treffen Koryphäen

Der permanente, intensive Austausch mit Kollegen ist für Mathematiker essenziell, wenn sie in ihrem Fachgebiet vorankommen wollen. Sie versuchen immer wieder, Probleme zu lösen, bei denen mitunter niemand weiß, ob sie überhaupt lösbar sind. So geraten sie regelmäßig an Punkte, wo scheinbar nichts mehr geht.

"Ich muss meinen Doktoranden immer wieder klar machen, dass es völlig normal ist, wenn sie vor einem Problem stehen und nicht mehr weiterwissen", sagt Martin Hairer. Der Stochastik-Experte aus Österreich bekam 2014 in Seoul die begehrte Fields-Medaille, die renommierteste Auszeichnung für Mathematiker bis zum Alter von 40 Jahren. Wichtig sei, geduldig zu bleiben und nicht den Mut zu verlieren, betont Hairer.

Was aber tun Mathematiker, wenn sie sich in ein Problem verbissen haben und keine Lösung in Sicht ist? In welchen Situationen erleben sie den berühmten Heureka-Moment, in dem ihnen die rettende Idee wie aus dem Nichts erscheint?

Zehn Wissenschaftler, die zum Heidelberg Laureate Forum gekommen sind, verraten ihre Tricks. Klicken Sie sich durch die Fotostrecke:

Wie Kreativität entsteht, ist natürlich auch seit Langem Gegenstand der Forschung. Der französische Mathematiker Jacques Hadamard etwa hat schon vor mehr als 60 Jahren untersucht, wie mathematische Entdeckungen entstehen. Er wertete dabei unter anderem Schilderungen von Henri Poincaré und von Albert Einstein aus. In seinem Essay "The Psychology of Invention in the Mathematical Field" unterschied Hadamard vier Phasen der Entdeckung: