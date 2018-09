Rätsel der Woche Wie viele neue Bahnhöfe gibt es?

Der folgenden Knobelei merkt man an, dass sie aus einer anderen Zeit stammt. Erinnern Sie sich noch an vorgedruckte Fahrkarten, die früher an den Ticketschaltern verkauft wurden? Es gab sie fast für jede denkbare Strecke: Berlin-Hamburg zum Beispiel und natürlich auch ein zweites Ticket für die Gegenrichtung Hamburg-Berlin.

Wir sind in einem kleinen Land mit einem Eisenbahnnetz, das aus mehreren Bahnhöfen besteht. An jedem Bahnhof gibt es vorgedruckte Tickets zu kaufen für eine Fahrt zu jedem anderen Bahnhof des Netzes. Hin- und Rückfahrt gelten als verschiedene Tickets, weil Start- und Zielbahnhof ja auf beiden Tickets verschieden sind.

Nun wird das Netz erweitert, es kommen neue Bahnhöfe hinzu. Diese bilden dann zusätzliche Ziele für Reisende von den bisherigen Bahnhöfen - und von den neu hinzu gekommenen Bahnhöfen kann man natürlich auch zu jedem anderen Bahnhof reisen, egal ob dieser neu ist oder schon existierte.

Die Druckerei muss infolge der Netzerweiterung 34 neue Fahrkarten in das Sortiment aufnehmen, in ausreichender Menge drucken und an die Bahnhöfe verteilen.

Wie viele Bahnhöfe sind neu hinzugekommen?