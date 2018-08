Rätsel der Woche Wo steckt der verschollene Abenteurer?

Sie kennen wahrscheinlich das Rätsel von dem Wanderer, der nach Süden läuft, dann Richtung Westen und dann wieder nach Norden, um an derselben Stelle herauszukommen, an der er gestartet ist. Die Frage lautet, welche Farben die Bären haben, denen er unterwegs begegnet ist.

Weiß, werden die meisten antworten. Und dass der Wanderer genau am Nordpol gestartet ist. Erst nach Süden, dann nach Westen und dann wieder nach Norden.

Das neue Rätsel dieser Woche scheint sich auf den ersten Blick kaum davon zu unterscheiden:

Ein Abenteurer ist verschollen irgendwo auf der Erde. Wir haben immerhin Informationen über eine kleine Wanderung, die er unternommen hat.

Demnach ist er erst fünf Kilometer nach Süden gelaufen, dann fünf Kilometer nach Westen und zum Schluss fünf Kilometer nach Norden, um wieder genau am Ausgangspunkt anzukommen.

Die Frage lautet: Wo auf der Erde ist das möglich? Und wo muss man den Verschollenen suchen?

Falls Sie glauben, dass er direkt am Nordpol ist: Diese Antwort stimmt definitiv nicht. Am Nordpol befinden sich nämlich gerade Forscher in einer Station - sie hätten den Abenteurer auf jeden Fall bemerkt.