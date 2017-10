News aus Boston Zahl der Nordkaper-Experten erreicht Zahl der Nordkaper-Wale

DER SPIEGEL/ Rick Friedman Johann Grolle berichtet als Korrespondent für den SPIEGEL aus Boston. "Das ist die Welthauptstadt der Wissenschaft", sagt der langjährige Leiter des SPIEGEL-Ressorts Wissenschaft/Technik. An dieser Stelle schreibt er, was Forscher am MIT, der Harvard University und anderswo in den USA bewegt.

+++ 150 US-Städte buhlen um Amazon-Arbeitsplätze +++

In einem Büro in Seattle machen sich jetzt Manager von Amazon daran, die Post durchzusehen. Denn am Donnerstag lief die Bewerbungsfrist für die Ausschreibung einer zweiten Zentrale des Konzerns aus. Es heißt, es seien Exposés aus 150 Städten eingegangen. Und es ist alles dabei, was Rang und Namen hat: Egal ob Dallas, Detroit oder Denver; ob Phoenix, Pittsburgh oder Philadelphia; ob Baltimore, Boston oder Buffalo: Alle wetteifern sie darum, sich dem strotzend-reichen Online-Versandhaus als Zweitwohnsitz anzudienen. Kein Wunder: Amazon lockt mit 50000 Arbeitsplätzen.

Natürlich buhlt auch New York um die Gunst des Versandhaus-Riesen. Als Willkommensgruß ließ die Stadt ihre Skyline in Amazon-Orange erstrahlen. Newark, gleich nebenan am anderen Ufer des Hudson gelegen, hat zwar nur eine trostlose Gewerbegebiets-Wüstenei anzubieten, doch die versucht die Stadt mit Steuergeschenken in Höhe von 7 Milliarden Dollar schmackhaft zu machen.

Besonders heftig ist das Bewerbungsfieber hier in Massachusetts ausgebrochen: Sage und schreibe 26 Städte und Städtchen glauben, sich Hoffnung auf den Zuschlag machen zu dürfen. Die Hauptstadt Boston wirbt, wenig erstaunlich, mit seiner einzigartigen Brainpower. Doch schon an der Stadtgrenze lauert der erste Konkurrent: Der Vorort Somerville hat ebenfalls Pläne geschmiedet. Dort siedelt man den Amazon im Geiste entlang der nach Norden führenden U-Bahn "Orange Line" an.

+++ Sorge um aussterbende Nordkaper +++

Im kanadischen Halifax trafen sich am Sonntag gut 300 Wissenschaftler auf der alljährlichen Tagung der Atlantischen Nordkaper-Kommission. Die Zahl der Nordkaper-Experten hat damit fast diejenige der noch lebenden Exemplare dieser Spezies von Glattwalen erreicht.

Die Forscher hatten viel zu besprechen. In diesem Jahr wurden 16 Nordkaper-Kadaver gezählt, doch nur 5 Kälber geboren. Wenn es so weitergeht, wird es die Art bald nicht mehr geben. Und leider gibt es Grund zu der Sorge, dass es so weitergeht.

Auf Englisch heißen die Nordkaper "Right Whales". Den Namen gaben ihnen die Walfänger, weil sich diese Tiere einst so zahlreich vor der Küste Neuenglands tummelten, dass sie als die "richtigen Wale" für die Jagd galten. Heute bedarf es unverschämten Glücks, wenn man beim Whale Watching einen Nordkaper sehen will. Über jede Sichtung der 458 noch lebenden Exemplare führt das Bostoner New England Aquarium Buch.

Die besondere Sorge der in Halifax versammelten Experten gilt dem Klimawandel. Der nämlich scheint die Nordkaper vermehrt in den kanadischen St.-Lorenz-Golf zu treiben. Und in diesem stark von Schifffahrt und Fischerei genutzten Gewässer warten tödliche Gefahren.

Gerade wurden sieben dort gestrandete Nordkaper-Kadaver obduziert. Bei vier von ihnen war der Tod nach der Kollision mit einem Schiff eingetreten, zwei weitere waren erstickt, weil sie sich nicht von Fischerei-Leinen befreien konnten, in die sie sich verheddert hatten.

+++ Pharma-Konzern spendet 500 Millionen Dollar +++

Die Firma Vertex ist unter die Wohltäter gegangen. 500 Millionen Dollar verspricht sie in den nächsten zehn Jahren für gemeinnützige Zwecke zu spenden. Man darf dies als letzten Schritt auf dem Weg von der Biotech-Klitsche zum Pharma-Konzern betrachten.

Fasziniert, doch auch befremdet habe ich die Verwandlung verfolgt. Als ich vor vier Jahren hierherkam, residierte Vertex noch in Cambridge, dort, wo auch die vielen anderen Biotech-Ausgründungen aus Harvard und MIT ihr Quartier aufgeschlagen haben. Im Jahr 1989 mit sehr hochtrabenden Zielen gegründet, hatte Vertex sieben Milliarden Dollar in einer Vielzahl von Pharma-Projekten versenkt. 25 Jahre lang rote Zahlen: Es ist erstaunlich, dass sich dafür Geldgeber fanden.

Doch es hat sich gelohnt. Im Jahr 2012 landete die Firma einen Volltreffer: Ihr Medikament für die Erbkrankheit Mukoviszidose wurde zugelassen. Um sich selbst für die langen Jahre des Scheiterns zu entschädigen, setzte Vertex den Preis auf horrende 260.000 Dollar pro Jahr fest, und plötzlich brummte das Geschäft.

Das Unternehmen zog um nach South Boston, in einen 800 Millionen Dollar teuren Glaspalast. Das Management genehmigte sich Bonuszahlungen in zweistelliger Millionenhöhe. Der Börsenwert schoss auf inzwischen 38 Milliarden Dollar. Und nun also wird dem Geldscheffeln auch noch ein karitatives Mäntelchen umgehängt.

+++ Ist Donald Trump bösartig oder verrückt? +++

Glaubt Donald Trump eigentlich selbst all die Lügen, die er verbreitet? Ist er ein gerissener Publicity-Profi, der mutwillig Menschen manipuliert, oder ein vom Wahn gesteuerter Wirrkopf? Mit anderen Worten: Ist Trump bösartig, oder ist er verrückt?

Diese Fragen habe ich in der letzten Woche Psychiatern gestellt und ihre Antworten in einem Artikel für den SPIEGEL aufgeschrieben. Die Experten plädieren dafür, den Präsidenten psychiatrisch untersuchen zu lassen, um festzustellen, ob er fähig ist, seine Pflichten zu erfüllen. Falls nicht, könnte er, dem 25. Verfassungszusatz zufolge, von Kongress und Kabinett seines Amtes enthoben werden.

Allerdings ist nirgendwo festgelegt, über welche Fähigkeiten ein Präsident eigentlich verfügen muss, um als diensttauglich zu gelten. Nur unter den Militärs gibt es Richtlinien.

Ausführlich definiert das amerikanische Armeehandbuch für Führungskräfte die Eigenschaften, die einen guten Offizier ausmachen. Vor allem auf fünf Kriterien komme es an: Vertrauen, Selbstkontrolle, Urteilsvermögen, Selbstreflexion und Empathiefähigkeit.

Treffender lässt sich nicht zusammenfassen, woran es Donald Trump mangelt.