Rätsel der Woche Verflixter Zahlendreher

Nach einer kleinen Änderung ist etwas plötzlich drei Mal so groß wie zuvor - das kommt im Alltag eher selten vor. In der Mathematik aber ist es nichts besonderes, wie das neue Rätsel zeigt.

Es geht darin um eine sechsstellige natürliche Zahl. Sie streichen die erste Ziffer ganz vorn und hängen sie am Ende der Zahl wieder an. Das Ergebnis ist wiederum eine sechsstellige Zahl, allerdings ist diese drei Mal so groß wie die Ausgangszahl.

Finden Sie alle Zahlen, für die das zutrifft!