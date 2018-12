Rätsel der Woche Zehn Bäume in fünf Reihen

Schon im Alten Ägypten legten Menschen prachtvolle Gärten an. Zu einer eigenen Kunstform entwickelte sich der Gartenbau aber erst viel später - in der Renaissance und im Barock. Wer heute durch den Schlosspark von Versailles wandelt, staunt über die Vielfalt geometrischer Formen, derer sich die Landschaftsarchitekten damals bedienten.

Ein gutes Verständnis der Geometrie benötigt auch der Held des neuen Rätsels - ein Gärtner. Er soll zehn kleine Bäume, die in kleinen Töpfen geliefert wurden, auf eine Wiese gleich neben dem gepflasterten Weg pflanzen. Natürlich nicht einfach so. Die zehn Bäume sollen vielmehr fünf gerade Reihen bilden, die aus je vier Bäumen bestehen. So wünscht sich das zumindest die Besitzerin des Grundstücks.

Kann der Gärtner diesen Wunsch erfüllen? Falls ja - wie?