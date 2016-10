Zeitumstellung in Deutschland Eine Stunde länger schlafen

Seit Sonntag gilt in Deutschland und vielen anderen Ländern in Europa wieder die Winterzeit. Um 3.00 Uhr morgens wurde die Uhr um eine Stunde auf 2.00 Uhr zurückgestellt.

"Es gab keine besonderen Vorkommnisse", sagte Dirk Piester von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Die PTB ist in Deutschland für die Zeitumstellung verantwortlich. Mitarbeiter programmieren einen Zeitsender im hessischen Mainflingen, der das Signal zur Umstellung aussendet. Bislang sei dabei noch nie etwas schiefgegangen, sagte Piester: "Wir haben ein dreifach gesichertes System. Wenn eins ausfällt, gibt es immer noch zwei."

Die Sonne geht nun morgens eine Stunde früher auf und abends eine Stunde früher unter. Die Zeitumstellung wurde in Deutschland 1980 eingeführt, um Energie zu sparen. Ob das gelingt, ist allerdings umstritten.