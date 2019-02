auf eines darf man sich bei der Lektüre wissenschaftlicher Aufsätze gemeinhin verlassen: Humor wird einem dort so gut wie nie begegnen.

Ausnahmen von dieser Regel bereiten mir deshalb sofort gute Laune. So auch jene in diesen Tagen publizierte Fallstudie über zwei Freunde, die im Verlauf eines zunächst in jeder Hinsicht feuchtfröhlichen Abends beginnen, die Zierfische aus einem Aquarium zu verputzen. Zu Problemen kam es bei dieser Ausschweifung erst, als einer der Trunkenbolde versuchte, einen Metallpanzerwels hinunterzuschlucken.

Dieser Fisch bediente sich eines Tricks, der zwar letztlich nicht sein Leben rettete - dafür aber das seines Vertilgers schlagartig bedrohte: Der Wels klammerte sich mit den Stacheln seiner Brustflosse im Rachen des Prädators fest.

Julius Schrank Kees Moeliker

Bizarre Begegnungen zwischen Mensch und Tier sind die Spezialität des Zoologen Kees Moeliker, der das Naturkundemuseum in Rotterdam leitet. Kein Wunder also, dass er als einer der Autoren für diesen Aufsatz verantwortlich zeichnet. In Rotterdam hat Moeliker eine der mutmaßlich skurrilsten Tiersammlungen der Welt aufgebaut, die einen Besuch unbedingt lohnt: Gezeigt werden Geschöpfe, die allesamt Opfer tragischer Umstände geworden sind. Etwa eine Flugente, die erst gegen eine Glasfassade prallte und anschließend auf dem Boden von einem Artgenossen vergewaltigt wurde.

Als ich Moeliker einmal für Recherchen zu einem SPIEGEL-Artikel in Rotterdam traf, war die Begegnung schon vom ersten Moment an heiter: Aus dem Nichts ertönte mein Vorname, ehe der Museumschef plötzlich mit leicht tänzelnden Schritten hinter der Nachbildung eines großen Tieres - war es ein Mammut? - auftauchte. Moeliker gehört in der Welt der Wissenschaft zu einer raren Spezies: Er kann Wissen mit Leichtigkeit und Witz vermitteln. Das macht ihn für mich zum Vorbild.

Sinn für ein richtiges Happy End beweist er überdies: Der Mann, der versuchte, den Wels zu schlucken, überlebte diese Begegnung und erholte sich vollständig.

Herzlich

Ihr Frank Thadeusz

Abstract

Meine Leseempfehlungen dieser Woche

Sie fragen sich schon lange, was um alles in der Welt im Kopf ihres Partners vorgeht, wenn er sich mal wieder über das zu weich gekochte Ei oder das schlechte Wetter aufregt? Forscher aus Singapur und Südkorea haben eine Antwort gefunden.





Amelia Earhart war eine Flugpionierin aus den USA, die als erster Mensch den Pazifik und zweimal den Atlantik überflogen hat. Im Mai 1937 startete sie in ihrer "Lockheed Modell 10 Electra" zu einer Erdumrundung entlang dem Äquator. Bei diesem Versuch ist sie im Pazifik verschollen; auch eine der größten Suchaktionen der damaligen Zeit fand keine Spur von Earhart. Haben Taucher nun, gut 80 Jahre später, Teile ihres Flugzeugs entdeckt?





Die Concorde galt einmal als Modell für die Zukunft des Reisens. Doch nach einem Absturz im Jahr 2000 mochte kaum noch jemand in den Hochgeschwindigkeitsflieger einsteigen. Steht der Überschalljet jetzt vor einem Comeback?





Denken Sie gelegentlich darüber nach, was nach dem Tod mit Ihrem Körper geschieht? Naturfreunde in den Vereinigten Staaten haben jedenfalls eine Idee, wie sie die Ökobilanz unseres Planeten auch mit ihrem Ableben verbessern können. In Kompostierungs-Stationen sollen sich ihre toten Körper in umweltverträgliche Bio-Leichname verwandeln.





Forscher des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik haben herausgefunden, wie man jüngeren Musikhörern auch klassische Musik schmackhaft machen kann: Man muss nur behaupten, dass ein bekannter Komponist wie Mozart dahintersteckt - schon sind die juvenilen Ohren deutlich aufgeschlossener für das Gehörte.





Im Jahr 2018 sind Haiangriffe auf Menschen im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel gesunken. Das mag Freunde des Badeurlaubs erfreuen - Haiforscher sind indes besorgt: Hat der ungewöhnliche Rückgang der Beißattacken womöglich damit zu tun, dass deutlich weniger Haie im Wasser sind?

Quiz

"42: Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything" (Douglas Adams)

Was kostet ein durchschnittliches Hundeleben den Halter?





Wie viel Prozent unserer Gehirnkapazität nutzen wir?

Welches ist die - für den Menschen - gefährlichste Kreatur der Welt?

* Die Antworten finden Sie ganz unten im Newsletter

Bild der Woche

Auf in den Schnee, Gänse! Während es uns Menschen in dieser Jahreszeit ins Warme zieht, bricht das Federvieh in die entgegengesetzte Richtung auf: von New Mexico in den Norden Kanadas. Dort herrscht derzeit Eiseskälte - aber die Tiere brauchen ohnehin noch eine gute Weile für die lange Reise. Das Schneegänsekollektiv folgt dem ewigen Plan, den die Gene den Zugvögeln diktieren: Im Norden wollen sie ihren Nachwuchs ausbrüten. Und ab August mit den Jungtieren wieder gen Süden fliegen.

Boston Bite

"Was die Fantasie der Natur betrifft, kommt man aus dem Staunen nicht raus. Gerade habe ich zum Beispiel vom Sex der brasilianischen Staubläuse gelesen, und der ist wirklich interessant: Die Weibchen dieser in Höhlen lebenden Insekten haben penisartige Geschlechtsorgane, mit denen sie in der "Vagina" der Männchen nach Spermien angeln. Schon im Jahr 2017 haben die Forscher mit dieser Entdeckung den renommierten IgNobel-Preis eingeheimst. Nun haben sie obendrein festgestellt: Die Staubläusinnen in Afrika haben ebenfalls, und ganz unabhängig von ihren Verwandten in Brasilien, die Reize des Spermienangelns erkannt. Nun versuchen die Biologen herauszufinden, warum das so ist. Die Fragen gehen ihnen also nicht aus. Und noch etwas: Der invertierte Sex scheint Spaß zu machen. Die Staubläuse praktizieren ihn bis zu 70 Stunden lang am Stück."

* Quiz-Antworten: 14.000 Euro. / 100 Prozent - entgegen dem weitverbreiteten Mythos, es sei nur etwa ein Zehntel. Selbst im Schlaf bleiben alle Bereiche unseres Gehirns aktiv. / Die Stechmücke, auf deren Konto jährlich weltweit 750000 Tote gehen. Der Mensch mordet und tötet 560000 Artgenossen im Jahr.