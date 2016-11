Epizentrum bei Christchurch Schweres Erdbeben in Neuseeland

Kurz nach Mitternacht wackelte der Boden. Der Erdstoß auf der Südinsel Neuseelands nahe der Stadt Christchurch hatte eine Stärke von 7,8 - dies teilte das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam mit.

Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke mit 7,4 an, in Neuseeland selbst war von 6,6 die Rede. Den Experten zufolge ereignete sich das Beben in einer Tiefe von zehn Kilometern, das Zentrum lag demnach 91 Kilometer nordöstlich von Christchurch. Menschen in der Region berichteten in den sozialen Medien von sehr heftigen Erdstößen.

Nach ersten Medienberichten aus Neuseeland war das Beben nicht nur in Christchurch auf der Südinsel, sondern auch in Wellington, Taranaki, Hamilton und Auckland auf der Nordinsel sehr deutlich zu spüren.

Meldungen über Verletzte oder gar Tote gibt es bislang keine. Laut den Erdbebenexperten vom USGS ist die Wahrscheinlichkeit für Todesopfer gering. Die Zivilverteidigung Neuseelands erklärte, es sei noch zu früh, um Schätzungen über Schäden und mögliche Opfer abzugeben.

Im Onlineportal stuff.co.nz waren erste Fotos von Schäden zu sehen. Sie zeigten unter anderem zerbrochene Glasscheiben in einem Gebäude in Wellington. Ein Twitter-Nutzer schickte Bilder seines verwüsteten Hauses.

In der Region Taranaki fiel in mehreren Städten der Strom aus. Der Zivilschutz warnte vor einem Tsunami. Er rief die Bevölkerung an der Ostküste der Südinsel dazu auf, sich sofort von der Küste in höher gelegene Gebiete im Inland zu begeben. "Gehen sie sofort zum nächsten höher gelegenen Punkt oder so weit landeinwärts wie Sie können", hieß es in der Mitteilung. Die erste Welle habe die Nordostküste der Südinsel erreicht. Sie könne auch weitere Küstenbereiche der Nord- und Südinsel sowie die die knapp 900 Kilometer östlich im Pazifik gelegenen Chatham Islands in Kürze treffen. Über Stunden könnten weitere Wellen auflaufen, die erste Welle müsse nicht die größte sein.

In Hamilton (Nordinsel) gab es für Wayne Timmo ein unsanftes Erwachen, als die Küchenmarkise gegen das Fenster schlug. "Das Wasser im Swimming Pool des Nachbarn schwappte hin und her und die vom Erdbeben geweckten Leute liefen auf die Straße", sagte er.

Roads getting worse the further north we go. Cracks in SH1 north of Cheviot #eqnz pic.twitter.com/Cft9JZhdRV — Thomas Mead (@ThomasMeadia) 13. November 2016

Eine Polizeisprecherin in Christchurch, der bedeutendsten Stadt der Südinsel Neuseelands, sagte, bis auf ein Loch in einer Straße seien noch keine Schäden gemeldet worden. "Seien Sie nur vorsichtig auf den Straßen wegen möglicher Schäden", sagte sie.

Ein Beben der Stärke 6,3 hatte im Jahr 2011 in der Gegend um Christchurch schwere Schäden angerichtet. 185 Menschen starben damals, etwa 10.000 Häuser wurden schwer beschädigt. Die Opferzahlen hätten noch viel größer ausfallen können, doch in Neuseeland gelten schon lange strenge Vorschriften für erdbebensicheres Bauen. Häuser müssen so konstruiert sein, dass sie nicht kollabieren. Denn einstürzende Gebäude sind eine tödliche Falle.