Aachen Hausmeister entdeckt Falkenmumie im Museumskeller

Boban Mucic, Hausmeister eines Aachener Museums, hat im Keller des Gebäudes zufällig eine jahrtausendealte Vogelmumie aus Ägypten entdeckt. Sie lag in einer Holztruhe, die für eine Ausstellung aus dem Keller geholt werden sollte. Als Mucic die Kiste öffnete, ahnte er gleich, etwas Besonderes entdeckt zu haben.

"Wahrscheinlich ist die Mumie des kleinen ägyptischen Falken während oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in die Truhe gelegt worden. Von wem, wissen wir aber nicht", sagte Stadtsprecherin Jutta Göricke.

Jahrzehntelang ahnte niemand etwas von dem konservierten Vogel, der nach Angaben des Aachener Suermondt-Ludwig-Museums weit mehr als 2000 Jahre alt sein könnte. "Er stammt aus der ägyptischen Spätzeit, die von 800 vor Christus bis in die römische Zeit nach Christus reichte", so Göricke. Das Fundstück verbarg sich in einem Nebenfach der Truhe, der sogenannten hohen Kante.

Rolf Vennenbernd/dpa Hausmeister Boban Mucic mit dem Fundstück

Geopfert für den Glauben

Der Falke dürfte von Gläubigen als Weihegabe gestiftet und rituell bestattet worden sein, berichtet das Museum. Er sei ein typisches Produkt der Spätzeit, wo im Rahmen von Tierkulten reihenweise Mumien gefertigt wurden, sagt Ägyptologe Georg Meurer.

Wem das Tierchen einst gehörte, das können höchstens noch alte Inventarlisten klären. Als das Museum in Aachen im Krieg unter Granatbeschuss stand, wurden alle möglichen Sammlungsbestände - darunter auch eine menschliche Mumie - ins rund 80 Kilometer entfernte Mechernich ausgelagert. Vermutlich war auch der Falke darunter.

Ab 7. Dezember wird der mumifizierte Vogel in der neuen "Bürgerlichen Kunstkammer" im Suermondt-Ludwig-Museum zu sehen sein. Neben ihm zeigt das Museum ausgestopfte Haie und Krokodile, chinesische Glückskugeln, Schneckenhäuser aus der Südsee und einen spätgotischen Hundemaulkorb. Die Ausstellung "Wundern und Staunen" zeigt in erster Linie kuriose und kunstsinnige Dinge, die Bürger im späten 19. Jahrhundert gesammelt und der Stadt geschenkt haben.