Vulkanausbruch auf Sizilien Ätna bebt - mehrere Verletzte

In der Nacht zu Mittwoch wurden die Bewohner rund um den Vulkan Ätna aufgeschreckt: Eine neue Serie von Beben erschütterte die Region auf Sizilien. Der heftigste Erdstoß der Stärke 4,8 sorgte nach ersten Medienberichten für Schäden an Gebäuden bei Catania. Mindestens vier Menschen wurden durch herabfallende Trümmer verletzt.

Seit Montag erlebt die Region Hunderte leichtere und teils stärkere Beben. Am Morgen des Heiligabend war Europas höchster Vulkan ausgebrochen und hatte eine große und dichte Aschewolke in den Himmel ausgestoßen. Durch die Eruption habe sich am Vulkan ein zwei Kilometer langer Spalt aufgetan, aus dem sich Lava ergoss, erklärte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV). In der Gemeinde Zafferana Etnea ging Ascheregen nieder.

Begleitet wurde der Ausbruch am Montagmorgen von einer Serie von etwa 130 leichten Erdbeben. Die schwersten Erschütterungen hatten eine Stärke von 4,0, wie das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie mitteilte. Der Flughafen von Catania an der Ostküste der italienischen Insel musste deswegen am Abend geschlossen werden und konnte erst am Dienstag wieder den Betrieb aufnehmen.

Der rund 3330 Meter hohe Ätna ist der aktivste Vulkan in Europa und seit Juli besonders aktiv. Die Ostflanke des Vulkangebirges mit insgesamt vier Hauptkratern rutscht jedes Jahr einige Zentimeter gen Meer. Zu einem größeren Ausbruch kam es zuletzt 1992.