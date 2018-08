Flexible Fischart Die Fortpflanzungs-Weltmeister

Türkise Prachtgrundkärpflinge führen ein eigenartiges Leben. Den größten Teil ihres Daseins verbringen sie in ausgetrockneten Mulden der afrikanischen Savanne. Dort warten sie in Eiern als Embryonen auf den nächsten Regen, umgeben von einer Schutzhülle, um die lange Trockenheit auszuhalten.

Füllen sich die Mulden mit Regenwasser, schlüpfen die Fische und wachsen innerhalb kürzester Zeit heran, um selbst Nachkommen zu produzieren. Die wieder als Embryonen auf den nächsten Regen warten.

Tschechische Wissenschaftler haben nun festgestellt, dass die kleinen Fische Rekordhalter sind. Innerhalb von zwei Wochen können sie in der Wildnis von fünf Millimeter auf fünf Zentimeter anwachsen und geschlechtsreif werden. So schnell ist sonst kein Wirbeltier, schreiben die Forscher im Fachblatt "Current Biology".

Die Wissenschaftler beobachteten insgesamt acht Pfützen in Mosambik, die unterschiedlich schnell austrockneten. Doch selbst in der Mulde, in der nur für 20 Tage Wasser stand, schafften es die Fische sich fortzupflanzen und die nächste Generation zu sichern.

Unter Laborbedingungen dauert es meist drei bis vier Wochen, bis die türkisen Prachtgrundkärpflinge geschlechtsreif sind. In manchen Versuchen brauchten die Fische sogar zehn Wochen bis zur Geschlechtsreife.

Flexible Fortpflanzung

Türkise Prachtgrundkärpflinge gehören zu den eierlegenden Zahnkarpfen, auch Killifische genannt, und werden bis zu sechs Zentimeter groß. Sie kommen in Mosambik und Simbabwe vor und leben in Tümpeln und Mulden, die nur zeitweise Wasser führen. Wegen ihrer Färbung sind sie beliebte Zierfische in Aquarien.

M. Reichard Pfütze mit türkisen Prachtgrundkärpflingen

Für Wissenschaftler sind türkise Prachtgrundkärpflinge ein idealer Modellorganismus in der Alternsforschung. Das liegt daran, dass die Fische eine sehr kurze Lebensspanne haben. Schon mit drei Monaten zeigen sie deutliche Alterserscheinungen, im Labor überleben sie vier bis sechs Monate.

In der Wildnis leben die türkisen Prachtgrundkärpflinge nur solange, wie es die Mulden erlauben. Dementsprechend müssen sie sich schneller fortpflanzen als im Labor. Die Forscher schließen daraus: Die Fische können ihre Geschlechtsreife stark an die Bedingungen anpassen. Sie reagieren auf Populationsdichte und verfügbare Ressourcen in ihrer Umgebung.

Die Überlebensstrategie der türkisen Prachtgrundkärpflinge ist außergewöhnlich für Wirbeltiere. Denn eigentlich nutzen vor allem Wirbellose wie Insekten die Diapause. So nennt man es, wenn ein Lebewesen seine Entwicklung unterbricht, und möglichst energiesparend "abwartet", bis sich bessere Lebensbedingungen bieten.

Wirbeltiere nutzen diese Strategie normalerweise nicht. Doch für die türkisen Prachtgrundkärpflinge ist dieses Warten ein optimaler Weg, sich an die unberechenbaren Gegebenheiten afrikanischer Pfützen anzupassen.