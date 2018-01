Afrikanische Schweinepest Bauern fordern Tötung von 70 Prozent aller Wildschweine

Zur Vorbeugung gegen die Afrikanische Schweinepest fordert der Bauernverband den Abschuss von 70 Prozent der Wildschweine in Deutschland. Auch die Tötung von Muttertieren und Frischlingen müsse erlaubt werden, sagte der Vizepräsident des Bauernverbands, Werner Schwarz, der "Rheinischen Post". Das Leid der Tiere bei einer Jagd sei deutlich geringer als durch die Pest. Zudem werde kein Jäger "das Muttertier erlegen und die Frischlinge laufen lassen".

Der Präsident des Bauernverbands, Joachim Rukwied, warnte, ein Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland würde "katastrophale Folgen" für die Schweinehalter haben. "Die Märkte würden zusammenbrechen", sagte er der "Heilbronner Stimme". Deshalb müssten "alle Abwehrmaßnahmen gegen die Tierseuche ergriffen werden".

Agrarminister Christian Schmidt (CSU) sagte: "Eine intelligente Reduzierung des Wildschweinbestandes spielt eine zentrale Rolle bei der Prävention." Um das Ziel der Bestandsreduzierung zu erreichen, müssten auch die Schonzeiten für Wildschweine aufgehoben werden.

Die Tierseuche breitet sich seit einigen Jahren über Russland und das Baltikum in Richtung Westeuropa aus. Die von Viren ausgelöste Krankheit befällt Haus- und Wildschweine. Für Menschen und andere Haus- und Wildtiere ist sie ungefährlich. Allerdings fürchtet die Landwirtschaft Milliardenschäden für den Sektor und eine Existenzkrise für viele Unternehmen, sollte es das Virus bis nach Deutschland schaffen.

Gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) gibt es keine Mittel: Medikamente existieren nicht, eine Impfung ist nicht möglich. Bei einem Befall in einem Stall muss der gesamte Bestand geschlachtet werden.

Der Bauernverband will am Freitag in Berlin mögliche Präventionsmaßnahmen vorstellen. Dazu soll laut "Rheinischer Post" gehören, dass Polizisten bei Grenzkontrollen Hunde einsetzen, die auf Nahrungsmittel anschlagen. Zudem müssten Erntehelfer in ihren Sprachen informiert werden und Verpflichtungserklärungen unterschreiben. Und schweinehaltende Betriebe müssten für die Reinigung und Desinfektion von Transportern sorgen.

Einzelne Bundesländer in Deutschland haben bereits die Wildschweinjagd erleichtert und Abschussprämien beschlossen.