Afrikanische Schweinepest Hunderttausende Wildschweine sollen sterben - wofür?

Afrikanische Schweinepest - das klingt beängstigend. Und für Schweine, egal ob sie im Stall leben oder im Wald, ist der Erreger tatsächlich eine tödliche Gefahr. Mitunter sterben Tiere binnen 48 Stunden.

Anderen Haus- und Wildtierarten oder Menschen kann das Virus jedoch nichts anhaben. Auch der Verzehr infizierten Fleisches ist unbedenklich.

Trotzdem sorgt das Virus für Aufregung. Denn die Afrikanische Schweinepest (ASP) breitet sich kontinuierlich von Ost- nach Westeuropa aus. Mittlerweile sind Wildschweine in Tschechien und Polen betroffen.

Der Deutsche Bauernverband (DBV) verlangt entschlossene Maßnahmen, um eine Ausbreitung des Virus und Infektionen in Ställen zu verhindern. Als Hauptrisiko sehen die Bauern die schätzungsweise mindestens eine Million Wildscheine in Deutschland.

Drohendes Exportverbot für Fleisch

In der "Rheinischen Post" verlangte der DBV-Vizepräsident Werner Schwarz den Abschuss von 70 Prozent aller Tiere. Das würde vorbeugend helfen, und man sei bei einem Ausbruch in der Lage, die Situation schnell in den Griff zu bekommen, sagt ein Sprecher des DBV.

Unter den Schweinezüchtern geht die Angst um: Der Branche drohen im Falle eines Ausbruchs hohe wirtschaftliche Schäden. Infiziert sich in Deutschland nur ein einziges Schwein - egal ob Haus- oder Wildschwein- droht dem ganzen Land eine Handelssperre in Länder außerhalb der Europäischen Union. So soll der Export des Erregers über kontaminiertes Fleisch verhindert werden.

imago/blickwinkel Rotte Wildschweine im Sauerland

Beim Schweinefleisch ist Deutschland europaweit Exportmeister und profitiert von der erhöhten Nachfrage aus Asien. Der DBV schätzt, dass die Branche durch eine Handelssperre zwei bis drei Milliarden Euro pro Jahr verlieren könnte.

Politiker unterstützten das massenhafte Abschießen von Wildschweinen. Agrarminister Christian Schmidt (CSU) erklärte, es spiele eine "zentrale Rolle bei der Prävention". Schmidt hat die Bundesländer dazu aufgefordert, Schonzeiten für Wildschweine aufzuheben und kündigte einen Schweinepest-Krisengipfel für Februar an. Bereits am morgigen Donnerstag treffen sich die Landwirtschaftsminister zu einer Sonder-Agrarministerkonferenz, bei der sie auch über die Schweinepest sprechen werden.

Erste Bundesländer haben bereits reagiert und ihre Jagdbedingungen erleichtert. In Brandenburg erhalten Jäger bereits eine Abschussprämie von 50 Euro, die die Kosten für eine verpflichtende Untersuchung des Tieres auf den Erreger deckt. In Sachsen sind sogar Änderungen im Jagdgesetz geplant, sodass der Fang mit Käfigen erlaubt ist.

REUTERS Wildschweinjagd in Italien

Aber nicht nur an den Grenzen machen sich Jäger vermehrt auf Wildschweinjagd. In Nordrhein-Westfalen gingen vergangene Woche etwa hundert Jäger in Waldgebieten rund um Bielefeld auf eine großflächige Treibjagd. Das sei eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es von den Initiatoren, dem städtischen Veterinäramt Bielefeld und der Veterinärverwaltung NRW.

Bundesweit geht es wahrscheinlich um Hunderttausende Tiere, die zusätzlich getötet werden sollen. Pro Jahr erlegen Jäger etwa 600.000 Wildschweine.

Tierschützer kritisieren die von vielen geforderte massenweise Tötung. Sie bezeichnen die Maßnahme als "Aktionismus" und bezweifeln, dass die Seuche deshalb nicht nach Deutschland kommen wird. "Gegen eine Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest helfen solche Drückjagden nur bedingt", sagt Tierschützer Thomas Blaha.

Wildschweinfleisch ist eine Delikatesse, eigentlich

Der Vorsitzende der "Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz" ist der Meinung, dass eine intensive Jagd an den Grenzen zu Polen und Tschechien sowie eine intensive Schulung und Aufklärung der Jäger als Prävention ausreichen würden.

Sogar Jäger bekommen mittlerweile das Gefühl, die Wildschweine in Schutz nehmen zu müssen. Dabei haben viele von ihnen ganz unabhängig von der Virusinfektion ein Interesse daran, die Wildschweinpopulation zu verringern.

Zum einen sind die meisten Jäger dazu verpflichtet, Schäden zu bezahlen, die Wildschweine in ihrem Revier verursachen. Zum anderen ist Wildschweinfleisch eine Delikatesse, für das der Jäger bis zu zwei Euro pro Kilogramm verlangen kann.

In einigen Gebieten Deutschlands ist der Preis mittlerweile aber eingebrochen. Es gibt Meldungen, dass Händler kein Wildschweinfleisch mehr annehmen. Dabei ist es für den Menschen ungefährlich, infiziertes Fleisch zu essen.

"Alle zeigen mit dem Finger auf das Wildschwein", sagt Torsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband. "Dabei wandert der Erreger durch Wildschweine nur etwa 20 Kilometer pro Jahr." Er sieht die Jäger zwar in der Verantwortung bei der Prävention gegen die Seuche mitzuwirken, kann sich die vom Bauernverband geforderte Reduktion des Bestandes um 70 Prozent aber nur im Seuchenfall und im Seuchengebiet vorstellen.

Eckdaten zur Afrikanischen Schweinepest Erreger Afrikanisches Schweinepest-Virus Befällt ausschließlich Haus- und Wildschweine, ungefährlich für Mensch und andere Tiere Symptome Hohes Fieber, Hautrötungen, Erbrechen, Durchfall, Augenausfluss, unkoordinierte Bewegungen, plötzlicher Tod Übertragung Direkter Kontakt zwischen kranken und gesunden Tieren. Indirekt über die Fütterung von Abfällen mit infiziertem Schweinefleisch oder über Lederzecken, die von infizierten Tieren oder von anderen Infektionsträgern auf das Tier übergehen. Virusquellen Blut, Gewebe, Sekrete und Exkrete von kranken oder toten Tieren, infizierte Lederzecken, ASP bleibt in Schweinekot für 6 bis 10 Tage, in Schweinefleischprodukten über einige Monate und in gefrorenem Fleisch über Jahre. Verlauf Dauer von Infektionszeitpunkt bis zum Ausbruch der Krankheit sind 3 bis15 Tage. Im Falle einer akuten Verlaufsform 3 bis 4 Tage. Bekämpfung Es gibt keine Therapie. Aus diesem Grund sind Maßnahmen der Biosicherheit nötig. Diese umfassen die Vermeidung der Fütterung von Küchenabfällen, fest zugeordnete Kleidung, Quarantänezeiten für neue Tiere sowie die räumliche Trennung von unterschiedlichen Tiergruppen.

Quelle: ASForce (Targeted research effort on African swine fewer)

Dann spricht Reinwald nicht mehr von Jagd, sondern von Seuchenbekämpfung. "Die Methoden sind viel drastischer", sagt er. Wildschweine würden in dem betroffenen Gebiet beispielsweise vergiftet oder ausgehungert. Der Deutsche Jagdverband empfiehlt in dem Fall den Einsatz von Hubschraubern oder Drohnen, um Wildschweinrotten in schwer zugänglichen Gebieten wie Sumpflandschaften aufzuspüren.

Der Jäger glaubt nicht, dass ein Wildschwein das Schweinepest-Virus nach Deutschland bringen wird. "Wenn es bei der Verbreitung nur um das Wildschwein gehen würde, könnten wir uns entspannt zurücklehnen," sagt er.

SPIEGEL TV Magazin über Wildschweinplage auf Usedom

Video SPIEGEL TV

Reinwald sieht die größere Gefahr beim Transitverkehr zwischen den betroffenen osteuropäischen Ländern und Deutschland. Das Friedrich-Loeffler-Institut für Tiergesundheit (FLI) bestätigt das. Der Faktor Mensch trage maßgeblich zur Verbreitung des Erregers bei.

Das Virus kann monatelang im Tier überleben, auch wenn es bereits gestorben ist. Es befindet sich also auch in Lebensmitteln, die aus kontaminiertem Fleisch hergestellt wurden. Immer wieder tragen weggeworfene Essensreste an Parkplätzen, Raststätten und in Industriegebieten dazu bei, dass Wildschweine sich mit dem Virus infizieren.

Ausbreitung sei "menschgemacht"

Große Sprünge in der Verbreitung der Seuche hat also der Mensch zu verantworten. Das beobachtet das FLI schon seit zehn Jahren. Auch bei den jüngsten Westbewegungen nach Warschau und in die Tschechische Republik geht das Institut davon aus, dass die Ausbreitung menschgemacht ist.

"Ob sich die Seuche über große Distanzen verbreiten kann, liegt in unserer Hand", sagt Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts. An Raststätten und Parkplätzen stehen bereits Plakate vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die über die Afrikanische Schweinepest informieren.

Zwei Variablen bestimmen die Afrikanische Schweinepest maßgeblich: Der Mensch verbreitet das Virus, das Wildschwein stellt quasi den lokalen Lebensraum für den Erreger. Je mehr Wildschweine es gibt, umso besser können die Viren sich in einer Region etablieren.

Ethische Konflikte

Weil die Größe der Wildschweinpopulation eine entscheidende Rolle spielt, bewertet auch das Institut das massenhafte Töten als eine effektive Maßnahme für die spätere Seuchenbekämpfung. "Je weniger Wildschweine da sind, umso schwieriger hat es das Virus, sich auszubreiten", sagt Mettenleiter. Es scheint, als gehe es mittlerweile nicht mehr um die Frage, ob die Afrikanische Schweinepest kommt. Die spannende Frage ist vielmehr, wann sie kommt.

"In den letzten zehn Jahren hat es kein betroffenes Land fertiggebracht, die Afrikanische Schweinepest aus seinen Wildschweinpopulationen zu tilgen", sagt Mettenleiter. Um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, müsste man die Wildschweine praktisch ausrotten. Was ethische Konflikte mit sich bringt und auch nicht wirklich machbar ist. Ohne Impfstoff wird man die Seuche wohl nicht in den Griff bekommen. Und mit dem rechnet Mettenleiter frühestens in fünf Jahren.