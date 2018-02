Afrikanische Schweinepest Regierung will Schonzeit für Wildschweine aufheben

Die Bundesregierung verschärft die Vorkehrungen gegen eine Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest nach Deutschland. Dafür soll unter anderem die Schonzeit für das Jagen von Wildschweinen aufgehoben werden.

Das sieht eine vom Kabinett beschlossene Verordnung vor. Bisher ist die Jagd auf Schwarzwild nur von Mitte Juni bis Ende Januar erlaubt - für jüngere Tiere bis zwei Jahre aber schon ganzjährig. Der Deutsche Jagdverband teilte mit, es seien auch in einschlägigen Landesregelungen kaum noch Schonzeiten vorgesehen. Die Tiere gelten als mögliche Überträger des Erregers.

Zudem werden mehrere Vorschriften für den Fall eines Ausbruchs der Tierseuche in nationales Recht umgesetzt, etwa zur Desinfektion von Fahrzeugen. Der Bundesrat muss der Verordnung noch zustimmen.

"Effizientes Instrumentarium"

Die Tierseuche, die Haus- und Wildschweine befällt, breitet sich seit einigen Jahren über Russland und das Baltikum Richtung Westeuropa aus. Für Menschen ist das Virus nicht ansteckend. Bei Haus- und Wildschweinen verläuft eine Infektion fast immer tödlich. Einen Impfstoff gibt es nicht.

Eckdaten zur Afrikanischen Schweinepest

Erreger

Afrikanisches Schweinepest-Virus

Befällt

ausschließlich Haus- und Wildschweine, ungefährlich für Mensch und andere Tiere

Symptome

Hohes Fieber, Hautrötungen, Erbrechen, Durchfall, Augenausfluss, unkoordinierte Bewegungen, plötzlicher Tod

Übertragung

Direkter Kontakt zwischen kranken und gesunden Tieren. Indirekt über die Fütterung von Abfällen mit infiziertem Schweinefleisch oder über Lederzecken, die von infizierten Tieren oder von anderen Infektionsträgern auf das Tier übergehen.

Virusquellen

Blut, Gewebe, Sekrete und Exkrete von kranken oder toten Tieren, infizierte Lederzecken, ASP bleibt in Schweinekot für 6 bis 10 Tage, in Schweinefleischprodukten über einige Monate und in gefrorenem Fleisch über Jahre.

Verlauf

Dauer von Infektionszeitpunkt bis zum Ausbruch der Krankheit sind 3 bis15 Tage. Im Falle einer akuten Verlaufsform 3 bis 4 Tage.

Bekämpfung

Es gibt keine Therapie. Aus diesem Grund sind Maßnahmen der Biosicherheit nötig. Diese umfassen die Vermeidung der Fütterung von Küchenabfällen, fest zugeordnete Kleidung, Quarantänezeiten für neue Tiere sowie die räumliche Trennung von unterschiedlichen Tiergruppen.