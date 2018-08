Alexander Gerst fotografiert Polarlichter "Jedes einzelne Mal umwerfend"

Die Mondfinsternis hat der deutsche Astronaut Alexander Gerst aus dem All aufgenommen, genauso wie die Trockenheit über Deutschland. Wann immer sich ein Ereignis von der Internationalen Raumstation ISS aus festhalten lässt, nutzt Gerst die Chance und macht ein Bild. Diesmal hat er Polarlichter entdeckt und fotografiert.

"Jedes einzelne Mal umwerfend", schreibt er in einem Tweet mit Blick auf das auch Aurora genannte Himmelsphänomen. "Ich frage mich, was wohl die ersten Entdecker dachten, als sie zum ersten Mal eine Aurora sahen, ohne jemals davon gehört zu haben."

Die Bilder zeigen einen Teil der ISS, die in etwa 400 Kilometern über der Erde schwebt, und grüne Polarlichter über der Erdoberfläche.

Polarlichter entstehen, wenn Stickstoff- oder Sauerstoffatome in der hohen Atmosphäre zum Leuchten angeregt werden. Das geschieht vor allem an den Polen, wenn geladene Teilchen aus dem All mit hoher Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre treffen. Auf den Fotos von Gerst ist gut zu erkennen, dass sich die Lichter in Bändern über die Erde legen.

Leuchtender Sauerstoff

Grünes Polarlicht, wie hier zu sehen, wird von Sauerstoffatomen erzeugt, die etwa 100 Kilometer über der Erde in angeregtem Zustand auf andere Teilchen treffen. Ohne diese Kollision erscheint der angeregte Sauerstoff rot. Das ist hauptsächlich in höheren Schichten der Atmosphäre zu beobachten, etwa 200 Kilometer über dem Erdboden.

Violettes und blaues Polarlicht entsteht, wenn Stickstoffatome angeregt werden. Dazu ist jedoch sehr viel Energie nötig, weshalb diese Farben seltener zu sehen sind.

Erster deutscher Kommandant der ISS

Gerst ist seit zwei Monaten auf der ISS. Es ist sein zweiter Aufenthalt. Neben eindrucksvollen Fotos macht er im All vor allem wissenschaftliche Experimente. 67 Versuchsanordnungen stehen bei der "Horizons"-Mission auf dem Plan. Gerade schickte etwa das Fluoreszenzmikroskop "Flumias" an Bord der ISS Bilder von lebenden Zellen zur Erde.

Auf der Erde kümmern sich 1000 Wissenschaftler, Ingenieure und Programmmanager um die wissenschaftlichen Daten der Raumstation. Gerst bleibt voraussichtlich bis zum 12. Dezember 2018 im All. In den kommenden Monaten soll er als erster Deutscher Kommandant der ISS werden.