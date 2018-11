Alfred Brehm Als die Tiere Gefühle bekamen

Egal, ob Fuchs, Löwe oder Schmetterling, für die Wissenschaft waren Tiere über Jahrhunderte nur in einem Zustand spannend: tot, seziert und ausgestopft. Kein angesehener Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts machte sich die Mühe, ihr Verhalten zu beobachten. Dann kam Alfred Brehm. Der Sohn eines Pfarrers und bekannten Vogelkundlers interessierte sich auch für lebende Tiere - damals eine Revolution.

Seinen eindrucksvollsten Auftritt legte Brehm im Jahr 1852 hin, als er nach fünfjähriger Expedition in Afrika in seine Heimat Thüringen zurückkehrte - begleitet von einer Löwin, einem Leoparden, einem Geparden, zwei Straußen, zwei Kronenkranichen, einem Adler, drei Pelikanen, neun Affen und - eher unbeabsichtigt - Vertretern der Gattung Plasmodium. Letztere sind winzige Parasiten, die sich in Brehms rote Blutkörperchen eingenistet hatten und Zeit seines Lebens Malariaschübe verursachten.

Mit gerade einmal 18 Jahren war der gebürtige Renthendorfer zu der Reise aufgebrochen - als Sekretär eines Barons. Die beiden mussten sich durch unwegbares Gelände kämpfen und fingen sich immer wieder gefährliche Krankheiten ein. Irgendwann verlor der Baron die Lust an der beschwerlichen Expedition und kehrte nach Europa zurück.

Stattdessen schickte er Brehms Bruder Oskar nach Afrika - allerdings mit weit weniger Geld im Gepäck als erhofft. Den schwersten Schlag erlitt Brehm, als sein Bruder nach wenigen Wochen Expedition im Nil ertrank. Er setzte seine Reise dennoch fort - allein. Das nötige Geld lieh er sich bei Freunden. Teilweise dauerte es jedoch Wochen, bis es ihn erreichte.

Doch auch wenn die Reise ihn fast das Leben gekostet hätte: Mit seinen Geschichten aus fernen Ländern und über Tiere, die in Deutschland noch nie jemand gesehen hatte, stieg Brehm nach seiner Rückkehr schnell in die gehobenen gesellschaftlichen Kreise Jenas auf, wo er ab 1852 Naturwissenschaften studierte.

Seine Kommilitonen nannten Brehm wegen seiner Afrikareise nur den "Pharao", was durchaus anerkennend gemeint war. Ohnehin leistete sich Brehm einige schrullige Angewohnheiten. So lebte er beispielsweise mit zwei der neun Affen zusammen, die er aus Afrika mitgebracht hatte. Sie kletterten regelmäßig über sein Hausdach und auch in Teehäuser soll Brehm sie gern mitgebracht haben.

"Sinnbild der List"

Nach nur zwei Jahren Studium war Brehm promoviert (man hatte Teile seines 1000-Seiten-Reiseberichts als Doktorarbeit anerkannt) und genoss hohes Ansehen unter Naturwissenschaftlern. Er ärgerte sich jedoch darüber, dass es damals wissenschaftlich verpönt war, sich lebenden Tieren zu widmen. Zwar sammelte auch Brehm Tiere, um sie auszustopfen, doch ihr Verhalten interessierte ihn mindestens genauso.

Er gestand den Tieren Gefühle zu, sogar Gedanken und Intelligenz - ganz ähnlich denen des Menschen. Für die damalige Welt war das ein absoluter Frevel. Den Fuchs beschrieb Brehm beispielsweise als "Sinnbild der List, Verschlagenheit, Tücke und, wie ich sagen möchte, gemeinen Ritterlichkeit". Solche Attribute waren bis dato nur der Krone der Schöpfung vorbehalten - also dem Menschen.

Was einige als unverzeihlichen Affront empfanden, entpuppte sich für Brehm als Mega-Erfolg. Im Jahr 1863 veröffentlichte er den ersten Band eines zoologischen Nachschlagewerks, in dem er liebevoll das Leben verschiedener Tierarten beschreibt. Die Bücher waren schnell vergriffen und machten Brehm weltweit berühmt. Seine Erzählungen über den Fuchs bis zur Eintagsfliege waren quasi die Tier-Fernsehdoku des 19. Jahrhunderts.

Bis heute ist die Enzyklopädie als "Brehms Tierleben" bekannt, auch wenn andere Autoren Brehms Werk weiterführten. Besonders beliebt sind die Bücher auch wegen der detailreichen, farbigen Zeichnungen der Tiere. Charles Darwin soll gesagt haben, es seien die besten Bilder, die er je in einem Nachschlagewerk über Tiere gesehen habe.

Auszüge aus "Brehms Tierleben" mit einer Einführung des Verhaltensforschers Karsten Brensing sind nun im Dudenverlag erschienen. Die Ausgabe ist jedoch nur ein kleiner Ausschnitt von Brehms Werk, das im Original bis zu 13 Bände umfasst.

Auch wenn die Texte aus heutiger Sicht naiv wirken und wissenschaftlich überholt sind, gibt die Forschung Brehm in einem Punkt recht: Tiere sind dem Menschen ähnlicher, als wir lange glauben wollten. Studien haben längst gezeigt: Graupapageien sind schlauer als so manches Kleinkind, Guppys haben Charakter und einige Enten neigen zu homosexueller Nekrophilie - um nur einige Beispiele zu nennen.

Brehm war offenbar überzeugt, dass einige Tiere sogar schlauer sein könnten als homo sapiens. In einem seiner Werke erzählte er jedenfalls diese skurrile Geschichte: Die Bewohner einer indonesischen Insel seien überzeugt, dass Affen durchaus sprechen könnten. Sie täten es jedoch nicht, weil sie fürchteten, dann wie die Menschen arbeiten zu müssen.

