Urvogel Neue Archaeopteryx-Art identifiziert

Wissenschaftler haben nach eigenen Angaben eine neue Art des Urvogels Archaeopteryx identifiziert. Sie besitze mehr Gemeinsamkeiten mit heutigen Vögeln, als mit ihren Dinosaurier-Vorfahren, sagte Per Ahlberg von der Universität Uppsala in Schweden. Besser als in früheren Studien könne man nun schlüssig zeigen, dass der Archaeopteryx ein ursprünglicher Vorläufer der Vögel sei, schreibt sein Team im Fachmagazin "Historical Biology". Zuletzt hatten Studien das in Zweifel gezogen.

Die Messungen für die aktuelle Veröffentlichung machten die Forscher an der European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), einer Großforschungseinrichtung in Grenoble. Mit einer hochauflösenden Computertomografie wurde das Fossil aus einem Steinbruch im bayerisch-schwäbischen Ort Daiting dort untersucht.

Federn wohl zunächst zur Wärmeisolation - und als Showobjekt

Feine Unterschiede zu anderen Fossilien habe man unter anderem bei den - teils hohlen - Knochen und den Zähnen gefunden, so die Forscher. Das Team gab der neuen Art den Namen Archaeopteryx albersdoerferi - nach dem Eigentümer des Fossils, dem Paläontologen Raimund Albersdörfer.

Weltweit sind nur rund ein Dutzend Archaeopteryx-Exemplare bekannt, die alle aus Bayern stammen. Ihr Alter wird auf etwa 150 Millionen Jahre geschätzt. Das erste Skelett-Fossil wurde Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckt und galt damals als perfekter Beleg für die Evolutionstheorie von Charles Darwin. Forscher gehen davon aus, dass die Tiere ihr Federkleid ursprünglich vor allem zur Wärmeisolation nutzten - und um potenzielle Partner zu beeindrucken. Dass sich die Federn auch zum Fliegen eignen, hätten die Vogelvorfahren erst später entdeckt.

Das im Jahr 2009 der Öffentlichkeit präsentierte und nun näher untersuchte Exemplar des Urvogels aus Daiting gilt als Besonderheit, weil er rund 400.000 Jahre jünger ist als die anderen. Das nun so gründlich untersuchte Archaeopteryx-Exemplar ist das achte, das gefunden wurde. In Kürze soll es in Denkendorf im Dinosaurier-Museum Altmühltal ausgestellt werden.

Forscher Oliver Rauhut von der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie in München ist allerdings skeptisch, ob es sich tatsächlich um eine neue Art handelt. Beim Archaeopteryx habe man noch ein sehr schlechtes Verständnis der Unterteilung in Arten, sagte der Paläontologe. Das Daitinger Exemplar sei zudem mit einer extrem detaillierten Computertomografie untersucht worden. Die Frage sei, was man finden würde, wenn man die anderen genauso intensiv untersuchen würde.

